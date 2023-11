Sénateur Malcolm Roberts (Queensland, Australie): Les Australiens sont les maîtres du gouvernement, et non les serviteurs du gouvernement !

L'Australie a voté NON à une gouvernance basée sur les sentiments et NON à l'élévation d'un groupe de notre communauté au-dessus de tous les autres, sur la seule base de la couleur de la peau.

Samedi, plus de 60 % des Australiens ont compris que le peuple est le maître du Parlement, et non son serviteur.

Samedi dernier, les Australiens ont dit non - non à une gouvernance basée sur les sentiments, non à l'élévation d'un groupe au sein de notre communauté par rapport à un autre sur la seule base de la race, non à un Premier ministre dont la principale compétence est de pleurer sur commande et non à des dépenses supérieures à ce que nos contribuables peuvent se permettre. Les Australiens sont déjà aux prises avec une crise du coût de la vie en raison de la mauvaise gouvernance des parlements successifs. Les citoyens doivent conserver une plus grande partie de leur argent, pas moins. Samedi, les Australiens ont compris que les citoyens sont les maîtres du Parlement, et non ses serviteurs. L'ironie de la chose, c'est que le référendum a donné une voix aux Aborigènes, et qu'ils l'ont utilisée. Les cinq circonscriptions électorales les plus peuplées d'Aborigènes ont infligé à la Voix une véritable raclée. Ce résultat montre clairement que Canberra ne représente plus les valeurs et les convictions des Australiens ordinaires.

Pour ceux qui, dans cet hémicycle, ont soutenu le racisme et l'apartheid - et vous étiez la majorité -, le moment est venu de vous demander : "À quoi ai-je bien pu penser ? comment avez-vous pu penser qu'il était acceptable de prendre un système qui a laissé tomber les Aborigènes pendant 120 ans et de l'inscrire, de le consacrer et de le perpétuer dans la Constitution ? Nous n'avons pas besoin de préserver un système défaillant qui a laissé tomber les Aborigènes dans le bush ; nous devons le démanteler. Il est temps de démanteler l'industrie aborigène de Canberra et de fournir des ressources directement à ceux qui en ont besoin dans la brousse. Il est temps de cesser d'empêcher les Aborigènes des zones rurales de posséder leur propre maison et de gérer leurs propres affaires. Il est temps que les escrocs des villes, installés dans des bureaux confortables à des milliers de kilomètres des communautés rurales, cessent de garder l'argent destiné à la brousse, qui sert à financer leurs propres empires et à se remplir les poches. Il y a suffisamment d'argent dans l'entonnoir pour que les choses se passent bien. Un goutte-à-goutte sort par le bas. Il est temps d'inverser ce fichu entonnoir.

Aujourd'hui est un nouveau jour pour les Aborigènes d'Australie. Ne perdons pas l'occasion de nous poser la question suivante : qui est le mieux placé pour gérer les affaires aborigènes australiennes ? Les bureaucrates de Canberra et l'industrie aborigène, ou bien les communautés locales et les conseils du bush, prêts à s'occuper des logements, des routes, de l'électricité et des équipements collectifs ?

Traduit de l'anglais par Rouge et blanc avec Deepl.

Source: https://www.malcolmrobertsqld.com.au/australians-are-the-masters-of-the-government-not-servants-to-the-government/