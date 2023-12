Donald Jeffries: L'extinction des Blancs à l'honneur - Le dernier des Caucasiens

L'extinction des Blancs à l'honneur

Le dernier des Caucasiens

Donald Jeffries

15 déc. 2023

Si vous cherchez "Caucasien" sur Google images, vous verrez quelques photos de vrais Caucasiens, entrecoupées de nombreuses images de non-Blancs. C'est la même chose que de chercher "Happy White woman" (femme blanche heureuse). Faites-le. Vous serez surpris par les images qui apparaîtront. En fait, vous ne le serez peut-être pas. C'est désormais la "nouvelle normalité" attendue.

Je n'ai jamais voulu être un défenseur des droits des Blancs. Je n'aime pas passer pour un nationaliste blanc, quel qu'il soit. Mais il faut bien que quelqu'un le fasse. De tous les éléphants géants qui traversent le paysage en ruine de l'Amérique 2.0, aucun n'est plus grand ou plus consciencieusement ignoré que le Grand Remplacement des Blancs. Seuls les non-Blancs, comme Vivek Ramaswamy récemment, ont le courage d'aborder le sujet en public. Et seuls ces non-Blancs sélectionnés semblent se soucier de ce qui se passe. Les Blancs "éveillés" sont ravis de cette perspective. Les "conservateurs", les "MAGA", semblent également s'en réjouir. L'ancien président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a admis que le parti stupide s'efforçait d'attirer les non-Blancs avant d'être évincé.

Aujourd'hui, je suis indéniablement blanc. C'est un fait. La "science", si vous voulez. Je n'y suis pour rien. Je n'ai pas voulu naître blanc, pas plus que je n'ai voulu grandir jusqu'à mesurer un mètre soixante-dix. Aucun d'entre nous ne contrôle son appartenance ethnique, il est donc ridicule d'en être fier. Mais inversement, il est tout aussi ridicule d'en avoir honte. Puis-je lancer un mantra "Je suis blanc et je n'en suis ni fier ni honteux" ? Mais grâce à une campagne de propagande de plusieurs décennies qui ne peut être niée, la grande majorité des Blancs vivant aujourd'hui ont honte. D'être nés comme ils l'ont été. Ils éprouvent une culpabilité collective que le monde n'a jamais connue auparavant, pour des torts réels, exagérés et imaginaires, commis par certains Blancs des générations précédentes.

J'ai fait des recherches sur mon arbre généalogique du mieux que j'ai pu, compte tenu des ressources disponibles. Aucun de mes ancêtres n'était en mesure de posséder des esclaves, même s'ils l'avaient voulu. Je suis sûr qu'ils étaient tous désespérément "racistes" selon les critères d'aujourd'hui, comme l'étaient plus de 99 % des Blancs vivant aux dix-huitième et dix-neuvième siècles. En revanche, les Chinois d'aujourd'hui, par exemple, sont résolument racistes, quelles que soient les normes en vigueur. Les entreprises chinoises affichent littéralement des panneaux indiquant que les Noirs ne sont pas admis. Il est étrange que cela préoccupe si peu les guerriers de la justice sociale. Hollywood, dans lequel la Chine a de gros intérêts, n'est pas près d'aborder le sujet. Non, au lieu de cela, concentrons-nous sur des signes comme ceux qui existaient autrefois en Amérique.

Les jeunes Blancs d'aujourd'hui, en particulier ceux qui s'accrochent fermement à leur identité de naissance masculine et aux pronoms "il/elle", sont essentiellement des citoyens de seconde zone. À l'exception, bien sûr, de ceux qui viennent de familles très riches. Mais même dans ce cas, ils doivent jouer le jeu, en gravissant les échelons de l'entreprise qui a été retirée à la grande majorité de leurs jeunes pairs blancs. Ils doivent toujours faire preuve de déférence à l'égard des non-Blancs, en particulier des Noirs. Ils ne doivent jamais faire référence à la race, à moins que ce ne soit pour exprimer leur culpabilité à l'égard de leur blancheur ou pour approuver le discours officiel selon lequel les personnes "marginalisées" "de couleur" sont celles qui sont confrontées à des obstacles et à des discriminations. Ils doivent reconnaître le démon imaginaire de la "suprématie blanche".

C'est un jeu auquel nous devons jouer pour survivre dans cette dystopie orwellienne. Canaliser toute la véritable mentalité anti-blanc, qui domine chaque entreprise et chaque agence gouvernementale, en un "racisme" hollywoodien qui est dirigé contre tous les non-blancs, en particulier les Noirs, par les diaboliques et invisibles "suprémacistes blancs". Ils sont comme les "chapeaux blancs" de QAnon. Puissants, ils attendent leur heure. Pourtant, ils ne sont pas affectés et ne sont pas vus par tout le monde. Et dire que beaucoup de ceux qui croient au hobgobelin "suprémaciste blanc" ridiculisent les croyants en Dieu. Ils se moquent de "votre géant magique dans le ciel". La création elle-même prouve l'existence d'un Créateur. Qu'est-ce qui prouve exactement le "privilège blanc" ?

La plupart des parents blancs n'ont pas été émus lorsque l'odieux programme de la "théorie critique de la race" a été mis en œuvre dans tant d'écoles. Quel genre de lavage de cerveau faut-il avoir subi pour voir son précieux enfant de maternelle se faire réprimander par des figures d'autorité parce qu'il est né avec un "privilège" spécial, puis être forcé de se sentir coupable de quelque chose qu'il ne peut même pas comprendre, sans parler d'en être responsable ? Quelques parents irascibles ont affronté leurs conseils scolaires tyranniques, mais d'autres parents sont restés assis, soumis, les regardant se faire escorter hors des réunions par nos braves officiers de police. Si un enfant est endoctriné de la sorte à un âge aussi tendre, à quel point sera-t-il difficile de le déprogrammer ? Elle ? Elle ? Après tout, on demandera aux jeunes enfants d'annoncer les pronoms qu'ils ont choisis.

En 2008, pour la première fois dans notre histoire*, il y a eu plus de naissances de non-Blancs que de Blancs. Depuis des années, les Blancs se reproduisent en dessous du taux de remplacement pour la survie. La femme blanche moyenne a 1,7 enfant au cours de sa vie, contre 2,2 pour les femmes hispaniques**. Le taux de remplacement, qui détermine le nombre d'enfants nécessaires à la survie de l'espèce, est de 2,1. En 2022, les femmes blanches ont eu 55 000 bébés de moins que l'année précédente, tandis que les femmes hispaniques en ont eu 50 000 de plus. Faites le calcul. La tendance n'est pas compliquée. Les dernières statistiques montrent que les Blancs représentent aujourd'hui un peu plus de 57 % de la population américaine. Les Hispaniques représentent près de 19 % de la population. Les Noirs, quant à eux, ne représentent qu'environ 12 % de la population. Mais ils peuvent se consoler en se disant qu'ils sont largement surreprésentés dans les médias populaires.

En 1960, près de 90 % des Américains étaient blancs. Il y avait très, très peu d'immigrants non blancs en provenance d'autres pays. Les Hispaniques, un slogan politique qui n'allait pas être inventé avant une vingtaine d'années, étaient inconnus. À Londres, l'un des grands centres culturels de la civilisation caucasienne, la population est devenue de plus en plus non blanche au cours des cinquante dernières années. Si l'on en croit Nigel Farage, les Blancs sont désormais une minorité à Londres. Heureusement, les toujours très pratiques "fact checkers" nous assurent qu'il s'agit de "désinformation". Je n'en sais rien, je n'y suis jamais allé et je ne suis pas prêt à m'y installer pour le savoir. Je sais que leurs médias reflètent les nôtres, avec une surreprésentation étonnante des non-Blancs, en particulier des Noirs.

Alors, comment tout cela est-il arrivé ? Comment fonctionne exactement un "grand remplacement" ? Eh bien, ce serait impossible sans la coopération de ceux qui sont remplacés. Les femmes blanches, en particulier, ont été conditionnées à penser que la maternité, en particulier lorsqu'elle est associée à des tâches ménagères, est une chose à éviter. L'augmentation considérable des relations sexuelles occasionnelles et la disponibilité des avortements. La canalisation de l'instinct maternel vers les animaux. Le féminisme a créé la "femme de carrière" dont le travail, et non la famille, est la priorité absolue. Les hommes ont apprécié d'être la première génération à avoir la possibilité d'avoir de multiples partenaires sexuels. J'ai connu très peu d'hommes de ma génération qui n'ont pas payé pour au moins un, voire plusieurs avortements. Avec un grand soulagement.

Dans le même temps, la famille nucléaire blanche a été rabaissée et diabolisée dans les films et à la télévision. Les acteurs jouant des enfants adultes étaient montrés comme étant ostracisés par leurs parents et redoutant les interactions occasionnelles avec eux. Nous sommes passés de Ward Cleaver à Al Bundy en très peu de temps. Le dysfonctionnement était la norme dans ces productions, et il ne faut pas s'étonner que ceux qui ont été élevés avec cette propagande aient commencé à la vivre dans la vraie vie. La vie imite l'art. Toutes les familles que je connais aujourd'hui sont littéralement criblées de dysfonctionnements. Si vous ne respectez plus la famille nucléaire, vous n'avez plus de raison de vouloir des enfants, qui sont le fondement de la cellule familiale.

J'ai moi-même été un peu victime de cette situation. J'aime les enfants et, dans l'idéal, je voulais une famille nombreuse. Mais je me suis limité à la "nouvelle norme" de l'époque, à savoir deux enfants. En tant que boomer blanc, j'avais été conditionné à penser de manière "responsable". Les enfants coûtent cher. Pouvons-nous vraiment nous les permettre ? Combien de couples blancs ne se sont pas posé cette question ? Lorsqu'une femme blanche tombe enceinte d'un homme blanc, c'est souvent considéré comme une mauvaise nouvelle, surtout s'ils ne sont pas mariés. Ils réfléchissent aux options qui s'offrent à eux et choisissent souvent l'avortement. Les non-Blancs, en particulier les Hispaniques**, considèrent tout aussi souvent la grossesse comme une bonne nouvelle. Ils considèrent le bébé comme une bénédiction. La bénédiction ultime. Leur foi religieuse, généralement catholique, est plus forte que les messages des médias.

Ma famille très nombreuse est pleine de femmes blanches d'âge moyen sans enfants. J'ai entendu de nombreux parents blancs proclamer qu'ils ne voulaient pas d'enfants. N'oubliez pas qu'ils ont presque tous été élevés dans la religion catholique, où les familles nombreuses étaient monnaie courante. Je ne comprends pas cet état d'esprit, mais mon réflexe libertaire est de dire : "Très bien, c'est votre décision. Mais le problème est que cette décision n'a pas été prise naturellement, du moins dans la grande majorité des cas. On leur a fait subir un lavage de cerveau, une propagande, pour qu'ils pensent de cette manière. C'est une façon de penser qui n'est pas naturelle. Et aucune autre race ne pense de cette manière. Bien entendu, comme de nombreux Blancs ont accepté cette programmation, le taux de natalité des Blancs a commencé à chuter. C'est ainsi qu'est né le Grand Remplacement.

Le Grand Remplacement a commencé dans le monde du sport. En tant que fanatique de sport, je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai vu les entraîneurs blancs favoriser les joueurs noirs qui n'étaient pas plus doués que leurs concurrents blancs et qui présentaient souvent de vilaines caractéristiques qui les rendaient moins intéressants. Le manque de contrôle des impulsions, qui se traduit par des pénalités ou des fautes stupides. L'égoïsme, surtout dans des sports comme le basket-ball. Ils se font passer avant l'équipe. Ce n'est pas comme si le sport n'avait pas été totalement intégré dans les années 1960. Même à cette époque, les Noirs étaient surreprésentés, en particulier dans le basket-ball. Mais aujourd'hui, la NFL et la NBA sont totalement dominées par des joueurs noirs, dont la majorité sont des projets de discrimination positive. Ils ne sont pas du tout qualifiés pour leur poste. Ce sont des remplaçants.

Des remplaçants, bien sûr, pour les athlètes blancs qui avaient l'habitude de pratiquer le sport professionnel avec brio. Qu'est-il arrivé à tous ces hommes ? Quand les Blancs ont-ils cessé de pouvoir jouer au poste de running back, de wide receiver et de defensive back en NFL ? Je vis dans la banlieue de Washington. L'une des plus grandes légendes du football ici est John Riggins, le grand running back de l'équipe anciennement connue sous le nom de Redskins. J'ai demandé à quelques-uns de ceux que j'appelle les "drunk white fans" (fans blancs ivres) ce qu'ils pensaient qu'il se passerait si Riggins sortait de l'université aujourd'hui. "Vous savez qu'ils ne le laisseraient pas devenir running back, n'est-ce pas ? Je leur rappelle gentiment. "Ils l'obligeraient à prendre du volume et à bloquer les vrais athlètes." En général, ils répondent par un regard noir et changent de sujet.

Ayant pratiqué de nombreux sports, je me sens quelque peu qualifié pour dire que la plupart des joueurs de football et de basket-ball noirs ne sont tout simplement pas très doués. Ils ne sont pas magiquement rapides. Ils ne sautent pas magiquement haut. Mais ils ont le physique de l'emploi. Ils ne sont pas blancs, et c'est ce qui compte. Il s'agit du Grand Remplacement, après tout. En l'absence de grands modèles athlétiques blancs, il est beaucoup plus facile de détruire l'estime de soi des jeunes hommes blancs. Ceux qui ont été formés à se dénigrer eux-mêmes en riant en tant que "garçons blancs". Au baseball, la situation est un peu différente. Il semble que les Noirs n'arrivent plus à jouer au base-ball. Mais s'ils y parviennent, ils ont beaucoup plus de chances d'intégrer les ligues majeures. Sinon, ils importent tous les remplaçants des pays latins, en particulier de la République dominicaine.

Alors que les Hispaniques** sont incités à prendre le contrôle de la Ligue majeure de baseball, mon ancien secteur d'activité, les technologies de l'information, est pris d'assaut par des travailleurs titulaires d'un visa H-1B, originaires pour la plupart d'Inde. J'étais l'un des derniers Blancs encore debout lorsqu'ils m'ont licencié sans avertissement en 2018, pour avoir aidé un collègue handicapé. Si vous appelez pratiquement n'importe quelle agence gouvernementale, c'est une femme noire qui vous répondra (si quelqu'un répond), qui a invariablement un accent "Ebonics" visible et une attitude hargneuse "Excusez-moi !". Essayez d'obtenir une aide productive de l'une d'entre elles. Mais ils gagnent probablement plus que vous. Et ils bénéficient certainement de meilleurs avantages sociaux et de meilleures retraites. Il est très difficile pour un Blanc moyen d'obtenir un emploi dans l'administration.

En ce qui concerne les Indiens***, ils dominent les centres d'appel des entreprises, tout comme les femmes noires dominent les représentants au téléphone dans l'administration. Leur accent est frustrant, même si je reconnais qu'ils parlent probablement l'anglais de manière plus articulée que l'habitant de Murray moyen. Les Iraniens*** possèdent tous les magasins de tapis. Les Pakistanais*** et autres non-Blancs sont les visages de tous les magasins de proximité. Alors, où travaillent tous les Blancs de nos jours ? Après tout, nous ne sommes pas encore en voie d'extinction. Cela fait longtemps que nous sommes considérés comme une espèce en voie de disparition. Personne ne semble s'en soucier. Ce n'est pas comme si nous étions un obscur rongeur ou un prédateur violent.

Le monde du spectacle, en particulier l'industrie musicale, est totalement dominé par les Noirs. Et encore une fois, avec seulement 12 % de la population, il n'y a tout simplement pas beaucoup de talent à distribuer. Regardez les Grammy Awards. Il est impossible de les distinguer d'une cérémonie de remise de prix BET. Ces artistes ne sont ni Chuck Berry, ni Louis Armstrong, ni Marvin Gaye, ni Smokey Robinson. Ce sont des remplaçants de la discrimination positive. La présence disproportionnée des Noirs est aujourd'hui pleinement visible dans les films et les émissions de télévision. Les publicités, dans tous les formats, mettent en scène presque tous les non-Blancs et les couples mixtes. Un étranger venu d'un autre monde qui regarderait nos médias penserait que les Blancs sont une minorité. Et c'est ce que nous sommes en train de faire.

Même la plus privilégiée de toutes les espèces, la femme blanche séduisante, est aujourd'hui sur la sellette. Longtemps dominantes dans la société, en particulier dans la culture populaire, les femmes blanches séduisantes sont aujourd'hui remplacées. Le mouvement d'"acceptation des graisses" a fait de l'attrait physique un élément supplémentaire du "privilège blanc". Nous avons donc maintenant des mannequins obèses pour la lingerie et les maillots de bain. Et un nombre disproportionné d'entre elles ne sont pas blanches. Ce qui est cohérent avec le nombre croissant d'actrices, de chanteuses et de porte-parole en bonne santé qui ne sont pas blanches. S'ils décident de qualifier de "racistes" les hommes blancs très riches qui épousent des "épouses-trophées" blanches, c'en est fini des jolies filles blanches. Je ne suis pas le seul à dire que la belle femme blanche est le joyau de la couronne de la civilisation humaine. Mais je suppose qu'il est "sexiste" de dire cela. Et "raciste".