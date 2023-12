Paul Craig Roberts: La vérité devient-elle sans valeur ?

8 Décembre 2023

La vérité devient-elle sans valeur ?

Paul Craig Roberts

Dans les années 1940 et 1950, les États-Unis étaient bien mieux qu'aujourd'hui. La population était homogène et, par conséquent, la cohésion sociale était bien plus grande. Les enfants pré-pubères, et tous les autres, étaient bien plus libres qu'aujourd'hui. Les jours de week-end, nous disparaissions toute la journée à vélo. Il n'y avait pas de téléphone portable pour communiquer avec nous. Nous faisions même du vélo la nuit pour assister aux matchs de baseball des Atlanta Crackers. Nos vélos étaient toujours là à la fin du match, et nous rentrions à vélo sans être capturées et vendues pour la prostitution enfantine. Nos parents n'avaient aucune raison de s'inquiéter pour nous.

Pour nous faire de l'argent de poche et nous constituer une épargne, nous faisions la tournée des journaux. Après l'école, nous livrions le journal d'Atlanta aux maisons voisines. L'Atlanta Constitution était le journal du matin, livré avant ou au moment du réveil. C'était le journal du petit-déjeuner que les hommes lisaient avant d'aller travailler. Ce journal était livré par des adultes. Mais le dimanche, les journaux étaient combinés, et ils étaient lourds. Nous, les enfants pré-pubères, devions nous lever à 4 heures du matin, récupérer nos lourds journaux - si vous les mettiez dans le panier avant sans stabiliser le vélo, celui-ci se renversait - et après les avoir livrés, rentrer à la maison pour nous préparer à l'école du dimanche à l'église.

Le vendredi soir, vous frappiez à la porte de vos clients et collectiez 25 cents, soit un quart de dollar, pour la livraison de la semaine. Pour réduire le travail de collecte, nous nous efforcions de convertir les payeurs hebdomadaires en payeurs mensuels, ce qui représentait un dollar. C'était difficile, car un dollar était de l'argent réel, pas comme aujourd'hui. Le fait est que personne ne s'inquiétait de voir des enfants pré-pubères livrer des journaux tôt le matin, à la tombée de la nuit, ou collecter des fonds auprès de leurs clients le soir.

Nous avons été élevés avec l'obligation de dire la vérité. Une personne qui mentait était trop répréhensible pour être associée ou pour faire des affaires avec elle. Cette norme, si elle était appliquée aujourd'hui, éliminerait la totalité de la presse écrite et des médias télévisés occidentaux, la NPR, la BBC et tout le reste du ministère de la propagande, ainsi que tous les gouvernements occidentaux et un grand pourcentage des facultés universitaires, des administrateurs, des fonctionnaires et des enseignants des écoles publiques, qui mentent tous pour faire avancer des programmes maléfiques, tels que la diabolisation des gentils Blancs, la perversion sexuelle, le transgendérisme et la guerre.

Aujourd'hui, l'invasion de la vérité a atteint un point tel que le génocide du peuple palestinien par l'Israël sioniste est décrit comme le droit d'Israël à l'autodéfense, que le sauvetage des Russes du Donbass par la Russie est considéré comme une invasion de l'Ukraine et que la souveraineté nationale est qualifiée de fasciste et de raciste.

En Amérique et dans ses États fantoches occidentaux, il n'y a pas aujourd'hui de plus grand crime que d'être un diseur de vérité. En dépit de l'habeas corpus et des droits de la défense consacrés par le droit britannique et la Constitution américaine, Julian Assange est détenu illégalement depuis dix ans pour avoir dit la vérité. Reiner Fuellmich, l'avocat allemand qui était sur le point de porter plainte contre les laboratoires pharmaceutiques pour les décès et les blessures causés par le "vaccin" Covid, a été enlevé au Mexique par le gouvernement allemand et placé à l'isolement en Allemagne sur la base d'accusations manifestement fausses afin d'empêcher le procès. Barry Young, l'administrateur néo-zélandais de la base de données Covid qui a publié les données officielles montrant que le prétendu "vaccin" était mortel, a été arrêté pour avoir révélé la vérité.

Assurez-vous de bien comprendre ce que je vous dis. Ceux qui vous disent la vérité sont arrêtés et traités pire que des meurtriers de masse. Le meurtre n'est pas une menace pour les dirigeants corrompus, mais la vérité l'est.

Tous ceux qui disent la vérité ont une cible dans le dos, moi y compris. Pour avoir rapporté avec précision les espoirs de réconciliation de Poutine avec Washington, j'ai été qualifié d'"agent de Poutine/dupe".

Ce n'était que le début. George Soros, qui, selon Elon Musk, "semble ne vouloir rien de moins que la destruction de la civilisation occidentale", finance des "fact checkers" et des sites de "vérification", dont le but est de discréditer ceux qui disent la vérité. Le Département d'État, le FBI, la CIA, le Mossad et toutes sortes d'agences gouvernementales et d'organisations officielles en Occident font des heures supplémentaires pour discréditer ceux qui disent la vérité.

Wikipédia m'a qualifié d'"antisémite" pour avoir cité l'historien David Irving, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, dans une critique de livre. Un site web de suppression de la vérité, NewsGuard, financé par qui, décrit mon site web, qui est lu dans tous les pays du monde, comme "un site web conspirationniste qui publie régulièrement des faussetés sur les élections américaines, la pandémie de COVID-19, la guerre Russie-Ukraine et d'autres sujets".

Il est extraordinaire qu'après m'avoir décrit comme un artiste de la désinformation, NewsGuard me décrive avec précision comme secrétaire adjoint du Trésor américain, une nomination présidentielle qui nécessite la confirmation du Sénat américain pour entrer en fonction, comme rédacteur du Wall Street Journal, comme auteur de livres publiés par Harvard University Press et Oxford University Press, des éditeurs très prestigieux qui exigent de la crédibilité de la part de leurs auteurs évalués par des pairs.

Me voici donc, avec de nombreuses habilitations de sécurité top secrètes depuis de nombreuses années, confirmé dans une nomination présidentielle par le Sénat américain, rédacteur au Wall Street Journal, chroniqueur au Business Week depuis une douzaine d'années ou plus, universitaire à l'université de Stanford et occupant depuis une douzaine d'années la chaire William E. Simon d'économie politique au Centre d'études stratégiques et internationales de l'université de Georgetown, et toutes ces institutions de premier plan m'ont désigné comme un "théoricien de la conspiration".

J'ai reçu la Légion d'honneur française décernée par le président français Mitterrand, le prix du Trésor américain pour services méritoires, la médaille d'argent du Trésor américain, le prix international du journalisme décerné par le Club de la presse de Mexico. Je figure dans le Who's Who In America et le Who's Who in the World depuis des décennies. J'ai reçu le prix du Who's Who in America pour l'ensemble de ma carrière. J'ai siégé au conseil d'administration d'institutions financières et industrielles de plusieurs milliards de dollars. J'ai été conseiller auprès de J.P. Morgan Guaranty Trust et d'autres grands gestionnaires de fonds. J'ai reçu un nombre incalculable d'approbations de la part d'Américains éminents. Et une organisation lamentable et non vérifiée appelée NewsGuard déclare que l'ensemble de l'establishment journalistique, universitaire, commercial et politique a nommé un "théoricien de la conspiration" aux postes les plus élevés de la société.

Non, je ne me vante pas. Je souligne que NewsGuard n'a pas honte. L'organisation déclare qu'un diseur de vérité qui a reçu les plus grands honneurs est un menteur.

Tous les intérêts corrompus, maléfiques et matériels ont de l'argent pour diaboliser la vérité. NewsGuard est l'un de leurs agents. Il s'agit de personnes dépourvues d'intégrité, mais ce type de sites est abondant en ligne et, compte tenu de l'insouciance du peuple américain, ces sites pourraient avoir plus d'influence que les diseurs de vérité.

Cela soulève des questions : la vérité peut-elle prévaloir lorsque l'argent sans fin peut la faire taire ? La vérité peut-elle survivre lorsque les gens montrent peu d'intérêt à soutenir la vérité et ceux qui la disent ?

Si vous regardez objectivement et les yeux ouverts les informations et l'endoctrinement qui passe pour de l'éducation, vous verrez que vous vivez dans un monde de mensonges construits par des récits officiels. Dans l'ensemble du monde occidental, les pouvoirs de police sont utilisés pour faire respecter les récits officiels, qui sont tous des mensonges.

Pensez à ce que cela signifie pour la science et l'érudition, lorsque les manipulateurs payés par Big Pharma peuvent faire taire et discréditer des scientifiques indépendants et honnêtes, lorsque les éducateurs peuvent transformer la fiction en faits et les faits en mensonges, lorsque nous vivons dans le monde d'Orwell où le Newspeak et le Doublethink prévalent : "La guerre, c'est la paix", "La liberté, c'est l'esclavage", "L'ignorance, c'est la force".

Beaucoup interprètent 1984 comme une mise en garde contre le stalinisme et le nazisme, mais George Orwell prédisait l'avenir du monde occidental. Cet avenir est déjà là.

Restez avec moi ou vous découvrirez bientôt que vous ne pouvez pas rester debout du tout.

Traduit de l'américain par Rouge et Blanc avec DeepL;

Source: https://www.paulcraigroberts.org/2023/12/08/is-truth-becoming-valueless/