Sénateur Malcolm Roberts (Queensland, Australie): Tuer l'environnement pour le sauver, une fois de plus - Le rejet en mer pour Net-Zéro

L'Australie doit abandonner le Forum économique mondial des Nations unies, le rêve du "net zero" et tous ses dérivés insensés, y compris le Environment Protection Sea Dumping Amendment Using new Technologies to Fight Climate Change Bill 2023 (projet de loi 2023 sur l'utilisation de nouvelles technologies pour lutter contre le changement climatique).

Comme on l'a vu tout au long de l'histoire, le niveau de dioxyde de carbone dans l'atmosphère ne détermine pas les températures. En outre, l'augmentation de l'industrialisation n'annonce pas une augmentation du dioxyde de carbone, pas plus qu'un blocage mondial n'entraîne une réduction.

Les fous du net zéro ont une fois de plus l'intention de nuire à l'environnement pour le sauver. Pourtant, tout cela ne sert à rien. Nous n'influençons PAS et ne pouvons pas influencer de manière significative le niveau de dioxyde de carbone dans l'atmosphère au-delà des variations naturelles.

En tant que serviteur du peuple du Queensland et de l'Australie, je souhaite poser une question. Si vous voulez un exemple parfait de la folie du rêve Net Zéro de l'ONU, ne cherchez pas plus loin que ce projet de loi, l'Environment Protection (Sea Dumping) Amendment (Using New Technologies to Fight Climate Change) Bill 2023 (Projet de loi sur la protection de l'environnement (immersion en mer) Amendement (Utilisation de nouvelles technologies pour lutter contre le changement climatique)). Pourquoi ? Nous allons dépenser des milliards pour extraire le gaz naturel à l'état de trace de l'air, puis dépenser des milliards supplémentaires pour essayer de l'injecter sous les fonds marins en espérant qu'il y reste. La science et la nature montrent que ce n'est pas possible.

Vous avez peut-être entendu parler du concept de captage et de stockage du carbone, communément abrégé en CSC. Les défenseurs du climat affirment que nous avons besoin du captage et du stockage du carbone pour sauver le monde. C'est un mensonge. J'y reviendrai plus tard. Mais personne ne parle vraiment de ce que signifie le stockage dans ces projets. Il semble que notre gouvernement, nos bureaucrates et notre opposition ne veuillent pas parler des détails, car quiconque explique le stockage du dioxyde de carbone à haute voix se rendra immédiatement compte que le concept est stupide et malhonnête.

On pourrait penser qu'un projet de loi intitulé "protection de l'environnement - rejets en mer" est un amendement qui dit : "On ne peut pas rejeter des choses en mer pour protéger l'environnement". Détrompez-vous ! Les faux écologistes ont décidé que la meilleure façon de protéger l'environnement était de rejeter des choses dans la mer. À l'instar des koalas euthanasiés pour faire place à des éoliennes ou des panneaux solaires endommagés qui laissent échapper des métaux lourds toxiques dans les cours d'eau, le plan "net zéro" des Nations unies implique à nouveau de tuer l'environnement pour le sauver.

Le piégeage et le stockage du carbone peuvent être résumés par les étapes suivantes : le dioxyde de carbone - un gaz atmosphérique inoffensif, incolore, inodore, insipide, à l'état de trace naturelle - est généré par la combustion de matériaux contenant des atomes de carbone, notamment la digestion des aliments dans les intestins des animaux et nos propres intestins, la combustion des arbres et les feux de brousse, et la combustion du charbon dans les centrales électriques pour produire l'une des formes d'électricité les moins chères disponibles pour le progrès de l'humanité. Dans le cas du piégeage et de la séquestration ou du stockage du carbone, le dioxyde de carbone est capturé au point de production. Le dioxyde de carbone est ensuite transporté par bateau et/ou par pipeline jusqu'à un lieu de stockage. Le dioxyde de carbone - attendez-le - est injecté sous le fond de la mer par forage pour être stocké, théoriquement de manière permanente. Théoriquement permanent, car il n'y a aucune garantie que le dioxyde de carbone y restera.

L'histoire est pleine d'épisodes de déversements où les compagnies n'ont pas pu contenir le pétrole qu'elles foraient. Les fuites naturelles des réservoirs ont toujours été le lot de la nature depuis des temps immémoriaux. Même s'il était nécessaire d'enfouir le dioxyde de carbone - et ce n'est pas le cas - rien ne garantit qu'il y restera après avoir été frappé par une activité sismique sous-marine ou même un tremblement de terre sous-marin très courant.

Il convient de rappeler que le dioxyde de carbone ne représente que 0,04 % de l'atmosphère terrestre. Les êtres humains ne sont responsables que de 3 % de la production annuelle de dioxyde de carbone, et l'Australie ne contribue qu'à hauteur de 1,3 % de ces 3 %. Pourtant, les partisans du net-zéro nous disent que si nous prenons une fraction de notre dioxyde de carbone et que nous payons une société de forage pétrolier pour la déverser dans l'océan en l'injectant sous le fond marin, nous pourrons sauver le monde. Ouah ! Incroyable ! Il s'agit évidemment d'un mensonge, d'un mensonge absurde.

Le captage et le stockage du carbone n'est qu'un autre projet conçu pour enrichir quelques multinationales aux dépens des Australiens, et vous êtes tous en train de tomber dans le panneau, tout en ajoutant des coûts énormes aux factures d'électricité qui continueront inutilement à augmenter, tuant les niveaux de vie et augmentant inutilement le coût de la vie. C'est ce qui m'énerve : vous le faites délibérément.

La deuxième partie de ce projet de loi porte sur l'octroi de permis de recherche sur la fertilisation des océans. La fertilisation des océans est une expérience radicale et non testée sur l'environnement naturel de notre planète. Elle consiste à déverser des éléments tels que le fer, l'azote ou les phosphates dans l'océan dans l'espoir que le phytoplancton stimulé absorbera davantage de dioxyde de carbone dans l'air. Dans le Queensland, d'où je viens, on ferme des exploitations agricoles parce que les agriculteurs déversent trop d'azote dans l'océan.

One Nation soutient la recherche - la recherche scientifique, la recherche fondée sur des données empiriques. Nous ne progresserons jamais si nous ne testons pas de nouvelles façons de faire. La recherche doit cependant être équilibrée entre les risques et les avantages potentiels. En ce qui concerne la fertilisation des océans, une forme non testée de géo-ingénierie, les risques potentiels sont trop importants et les bénéfices inexistants.

Soyons clairs sur ce dont nous parlons ici. La fertilisation des océans consiste à déverser massivement des produits chimiques dans les océans dans le but de créer des changements systémiques dans l'écosystème, de créer des changements systémiques non planifiés dans les océans, sans qu'on le sache. Les conséquences involontaires sont presque garanties. Si cela fonctionne, nous n'avons aucune idée de la manière dont un énorme changement systémique affectera l'environnement et l'écosystème. Les risques potentiels sont inquantifiables et effrayants.

L'avantage supposé - séquestrer davantage de dioxyde de carbone dans l'air - est négligeable. Nous n'avons pas besoin d'éliminer davantage de dioxyde de carbone de l'air. Le dioxyde de carbone est l'élément vital de la végétation sur cette planète. Personne n'a été en mesure de me prouver que le dioxyde de carbone produit par l'homme affecte davantage la température que les variations naturelles, parce qu'il n'est pas en mesure de fournir cette preuve. La fertilisation des océans présente des risques énormes et aucun avantage potentiel. Il faut s'y opposer.

Je résumerai ce projet de loi pour le peuple australien. Les fous du net-zéro de l'ONU disent une fois de plus qu'il faut tuer l'environnement pour le sauver. Les Verts, les Verts, y compris le sénateur David Pocock, les Libéraux-Nationaux et les Travaillistes signent tous aveuglément et nuisent aux familles, aux industries et à la sécurité nationale. L'Australie doit abandonner le rêve de zéro net du Forum économique mondial des Nations unies et toutes ses exigences insensées, y compris le projet de loi 2023 sur la protection de l'environnement (immersion en mer) (utilisation de nouvelles technologies pour lutter contre le changement climatique). One Nation s'opposera à ce projet de loi conçu pour enrichir les milliardaires prédateurs mondialistes qui font des dons aux Verts et à Sarcelles. Chaque sénateur devrait d'ailleurs faire de même - proposer ce projet de loi.

J'en viens maintenant à l'idée sous-jacente du projet de loi. Je vais passer en revue la réalité du dioxyde de carbone. Nous l'exhalons. Chacun d'entre nous dans cette salle l'expire. Tous les humains et tous les animaux l'exhalent. Lorsque nous respirons, tous les animaux, y compris les koalas, multiplient la concentration de dioxyde de carbone de 100 à 125 fois. Nous absorbons le dioxyde de carbone de l'atmosphère à une concentration de 0,04 % et nous l'expirons à une concentration de 4 à 5 %. Nous multiplions la concentration de 100 à 125 fois.

Le dioxyde de carbone est indispensable à toute vie sur terre. Voici une fiche d'information sur le dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone ne représente que 0,04 % de l'air de la Terre, soit quatre centièmes de pour cent. Il est scientifiquement décrit comme un gaz à l'état de trace parce qu'il n'y en a pas du tout. Il n'est ni toxique ni nocif. La sénatrice Hanson-Young l'a qualifié de toxique. C'est tout à fait faux ! Il est extrêmement bénéfique et essentiel pour les plantes. Les serres l'injectent pour stimuler la croissance des plantes. Dans le passé, lorsque les niveaux de dioxyde de carbone sur cette planète étaient quatre fois plus élevés qu'aujourd'hui - et ils ont été 135 fois plus élevés qu'aujourd'hui, naturellement, dans un passé assez récent -, la Terre s'est épanouie car les plantes et les animaux se sont développés grâce aux bienfaits du dioxyde de carbone.

Le dioxyde de carbone est incolore, inodore et insipide. Il est naturel. La nature produit 97 % du dioxyde de carbone produit annuellement sur notre planète. Il ne décolore pas l'air. Elle n'altère pas la qualité de l'eau ou du sol. Elle ne crée pas de lumière, de chaleur, de bruit ou d'activité radioélectrique. Il ne perturbe pas nos sens. Il ne dégrade pas l'environnement, ne nuit pas à son utilité et ne le rend pas offensant. Ce n'est pas un polluant. Il ne nuit pas aux écosystèmes ; il est essentiel pour les écosystèmes. Il ne nuit pas aux plantes et aux animaux ; il est essentiel pour les plantes et les animaux. Il ne provoque pas d'inconfort, d'instabilité ou de désordre. Il ne s'accumule pas. Il ne perturbe pas l'équilibre de la nature. Il ne reste que peu de temps dans l'air avant que la nature ne le réintègre dans les plantes, les tissus animaux, les accumulations naturelles et les océans. Il ne contamine pas, à l'exception des volumes extrêmement élevés et concentrés par la nature à proximité de certains volcans, et encore, seulement localement et brièvement. Dans de rares conditions naturelles, lorsque les concentrations sont bien plus élevées que tout ce que l'homme peut produire - que nous pouvons rêver de produire - temporairement en raison de la nature, c'est le seul moment où il peut nuire. Ce n'est pas un polluant.

Comme je l'ai dit il y a une minute, sa concentration dans l'atmosphère actuelle de notre planète a été jusqu'à 130 fois supérieure à celle d'aujourd'hui. Il ne figure pas sur la liste des polluants. Le Premier ministre Gillard a invoqué le terme de "polluant", de "pollution par le carbone", alors qu'il ne s'agit même pas de carbone. Il s'agit de dioxyde de carbone, un gaz. Le président Obama a ensuite copié le premier ministre Gillard lors de sa visite en Australie pendant son mandat. C'est de là qu'est née la "pollution par le carbone". Elle n'existe pas. Les koalas qui exhalent du dioxyde de carbone sont donc des pollueurs.

Nous ne contrôlons pas le niveau de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Nous ne pourrions même pas le faire si nous le voulions. En 2009, après la crise financière mondiale, et en 2020, pendant la mauvaise gestion de COVID, nous avons provoqué de graves récessions dans le monde entier. En 2009, il n'y a pas eu de récession en Australie parce que nous exportions du charbon et du minerai de fer, mais il y a quand même eu des récessions mondiales en 2009 et en 2020. Tout d'un coup, l'utilisation des hydrocarbures - charbon, pétrole et gaz naturel - a diminué de façon spectaculaire. C'est exactement ce que nous disent de faire les Sarcelles, les Verts, le parti travailliste, le parti libéral et le parti national. Qu'est-il advenu du niveau de dioxyde de carbone dans l'atmosphère ? A-t-il commencé à baisser ? Non. S'est-il même légèrement infléchi et a-t-il diminué le taux d'augmentation ? Non. Il a continué à augmenter. Pourquoi ? Parce que la nature contrôle le niveau de dioxyde de carbone dans l'atmosphère.

Selon le GIEC des Nations unies, le groupe frauduleux de la science du climat, les océans de la planète contiennent 50 à 70 fois plus de dioxyde de carbone sous forme dissoute que l'ensemble de l'atmosphère terrestre - 50 à 70 fois plus que si l'on invoque la loi chimique de Henry, connue depuis quelques centaines d'années, et le niveau de dioxyde de carbone dans l'air dépend de la quantité dissoute dans les océans et varie en fonction de la température des océans parce que la solubilité du dioxyde de carbone dans les océans varie en fonction de la température. Le graphique annuel des niveaux de dioxyde de carbone montre les variations saisonnières dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud. Les niveaux de dioxyde de carbone suivent les températures de l'océan, en particulier celles de la surface de la mer. Nous n'avons aucune influence significative sur le niveau et nous ne pouvons pas l'influencer au-delà des variations naturelles dues à la nature.

Le niveau de dioxyde de carbone dans l'atmosphère ne détermine pas la température, contrairement à ce que nous disent les Verts, les Verts, les Travaillistes, les Libéraux et les Nationaux. La production humaine de dioxyde de carbone a augmenté massivement en Chine, en Inde, au Brésil, en Europe, en Russie, en Asie et en Amérique, et pourtant les températures sont restées stables - stables ! depuis 28 ans. Pas de réchauffement, pas de refroidissement, une stagnation. La tendance observée pendant l'industrialisation massive de la Seconde Guerre mondiale et le boom économique de l'après-guerre a vu les températures chuter de 1936 à 1976. Au cours de 40 années d'industrialisation massive, la tendance la plus longue des 160 dernières années en matière de température a été le refroidissement. Vous souvenez-vous des prédictions selon lesquelles nous allions entrer dans une ère glaciaire ? Dans les années 1880 et 1890, les températures étaient de loin plus élevées dans notre pays.

Les variations sont naturelles dans tous les domaines de la nature. Il existe des variations naturelles inhérentes aux grands cycles d'augmentation et de diminution des températures, des précipitations, des cycles de sécheresse et des cycles de tempête. Le CSIRO, le Bureau de météorologie et les Nations unies n'ont pas réussi à démontrer un quelconque changement dans les facteurs climatiques, mais seulement une variation naturelle. Il ne s'agit pas d'un changement climatique, mais d'une variation climatique. Chaque hausse est annoncée comme catastrophique et chaque baisse est silencieusement ignorée.

Qu'est-ce qui motive cette escroquerie politique, cette fraude climatique ? Des politiciens ignorants, malhonnêtes et sans courage permettent aux escrocs de gagner de l'argent. Prenons l'exemple de John Howard. En 2007, je lui ai envoyé une lettre de remerciement pour le rôle qu'il a joué en tant que Premier ministre avant de commencer à faire des recherches sur le climat. Au cours de son mandat, il a mis en place le marché national de l'électricité et l'objectif en matière d'énergies renouvelables, la première politique de système d'échange de quotas d'émission d'un grand parti, et son gouvernement a volé les droits des agriculteurs à utiliser leur propriété. Il a admis à Londres en 2013 qu'il était agnostique en matière de science du climat. Ensuite, nous avons des parasites comme Holmes a Court, Twiggy Forrest et Turnbull qui maintiennent le système en vie, en s'appuyant sur les subventions. Qu'est-ce qui le maintient en vie ? Des sarcelles comme David Pocock et des verts comme les sénateurs Whish-Wilson et Hanson-Young, qui invoquent la peur et le malheur, sans jamais fournir les arguments scientifiques logiques et les preuves scientifiques empiriques. J'encourage les gens à regarder leurs discours et à constater le manque de preuves scientifiques.

