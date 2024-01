Paul Craig Roberts: Les grandes sociétés pharmaceutiques peuvent-elles être tenues pour responsables ?

10 janvier 2024

Les grandes sociétés pharmaceutiques peuvent-elles être tenues pour responsables ?

Paul Craig Roberts

En 1935, Trofim Lysenko, un agronome frauduleux, a pris le contrôle de la génétique et de l'agronomie soviétiques et a détruit la science à l'aide d'explications politiques et idéologiques. La biologie étant dominée par Lysenko, les principes de la génétique classique de Mendel ont été bannis et les vrais scientifiques ont subi une répression politique.

L'affaire Lysenko illustre mon point de vue selon lequel, sans vérité, il ne peut y avoir de science ni d'érudition.

Tony Fauci et ses marionnettistes ont introduit leur propre forme de lysenkisme avec la campagne Covid. Les scientifiques indépendants ont rapidement compris que le virus était fabriqué en laboratoire et que le "vaccin" était plus dangereux que le virus. Les éminents scientifiques qui ont tiré la sonnette d'alarme ont été réprimés, déplacés, licenciés, poursuivis en justice et privés de leur licence médicale. Big Pharma était un Lysenko des temps modernes, et la grande partie de la profession médicale sous le contrôle de Big Pharma a discrédité d'éminents scientifiques en les qualifiant de diffuseurs de désinformation. Les médias inutiles n'ont pas mené d'enquête.

La clinique de Cleveland a montré que le "vaccin" facilite en fait l'acquisition du virus, et la surmortalité consécutive à la vaccination de masse démontre le pouvoir de destruction et d'atteinte à la santé des "vaccins" à ARNm de Covid.

Les professeurs Angus Dalgleish et Paul Goddard viennent de publier un livre intitulé The Death of Science (La mort de la science). Big Pharma a pris le contrôle des agences de régulation telles que la FDA, le NIH, le CDC, et contrôle, grâce à des subventions de recherche, les résultats publiés dans les revues médicales et les programmes des écoles de médecine. La fraude est bien plus importante que celle imposée par Lysenko.

Nous risquons de perdre complètement la science médicale car les jeunes qui entrent dans la profession sont endoctrinés par Big Pharma. Lorsque les générations plus anciennes, telles que Dalgleish et Goddard, disparaîtront, il n'y aura plus personne pour les remplacer. La science médicale mourra avec eux.

Le Congrès et les facultés de médecine ne peuvent rien y faire, car ils dépendent tous deux de l'argent de Big Pharma.

Voici une interview du Dr Dalgleish - https://www.youtube.com/watch?v=us4N4KL7VkI

Les scientifiques ne sont pas toujours aptes à s'adresser au public. Si vous avez des doutes sur le fait qu'une fraude mondiale mortelle a été perpétrée au service d'agendas privés, lisez The Death of Science (La mort de la science).

C'est mon seul message pour aujourd'hui. En raison de son importance, je ne souhaite pas vous distraire avec de multiples offres. Le Dr Reiner Fuellmich, un avocat international de renommée mondiale qui menait une action organisée pour demander des comptes aux grandes sociétés pharmaceutiques, est détenu dans une prison allemande sur la base de fausses accusations orchestrées pour mettre un terme à une campagne qui était sur le point d'être couronnée de succès.

En d'autres termes, il n'y a pas plus de responsabilité pour les meurtres de masse de Big Pharma que pour les meurtres de masse de Palestiniens par Israël. Lorsque les meurtriers de masse ne peuvent être tenus pour responsables, quelles sont les perspectives pour l'humanité ?

Traduit de l'américain par Rouge et Blanc avec DeepL.

Source: https://www.paulcraigroberts.org/2024/01/10/can-big-pharma-be-held-accountable/