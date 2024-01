Paul Craig Roberts: Le coup d'État du régime Biden contre l'Amérique constitutionnelle mène à la guerre civile

29 janvier 2024

Le coup d'État du régime Biden contre l'Amérique constitutionnelle mène à la guerre civile.

Il semble que les Américains ne puissent sauver leur pays et leur liberté qu'en remportant une guerre civile qui mettrait fin au coup d'État du parti démocrate contre les États-Unis.

Paul Craig Roberts

Le "président" Joe Biden, qui n'est en fonction que grâce à une fraude électorale, a commis une haute trahison à l'encontre des États-Unis d'Amérique. Pourquoi n'a-t-il pas été arrêté et jugé ?

En prêtant serment, Joe Biden s'est engagé à protéger la Constitution des États-Unis, mais il a violé la Constitution, ce qui exige qu'il soit démis de ses fonctions et puni pour haute trahison envers les États-Unis.

Outre la violation de la Constitution et du serment professionnel, Biden a violé les normes morales et éthiques et, selon de nombreuses preuves, les lois sur les délits, dont il est protégé par le ministère de la Justice (sic), le FBI, les médias et le Congrès des États-Unis.

Cet article ne fera pas l'apologie complète de Biden. Il se concentrera sur deux actes de trahison majeurs. D'une part, Biden a non seulement refusé de défendre les frontières américaines, mais il a également œuvré sans relâche pour maintenir les frontières américaines ouvertes à l'invasion massive, avec l'aide totale de son régime, de millions d'envahisseurs qui prennent d'assaut les villes et les communautés américaines. D'autre part, tout en laissant les frontières américaines sans défense, Biden a engagé inconstitutionnellement les Américains dans trois guerres pour défendre les frontières d'autres pays, sans l'approbation requise du Congrès.

Le fait que les crimes extraordinaires et les violations de la Constitution commis par M. Biden restent impunis prouve que le système de gouvernement constitutionnel américain s'est effondré. Les États-Unis ne sont plus une république dotée d'une démocratie et d'un État de droit. L'Amérique est une dictature qui n'a pas de comptes à rendre et dans laquelle les patriotes américains sont condamnés à la prison pour avoir exercé leurs droits au titre du premier amendement. Les partisans de Trump qui ont exercé leur droit à la liberté d'expression et de réunion prévu par le premier amendement ont été faussement qualifiés d'"insurgés" et condamnés sans preuve à des peines de prison. L'accusation seule a servi de "preuve".

L'article IV, section 4, de la Constitution américaine impose au gouvernement fédéral de protéger chaque État contre les invasions. C'est ce que le régime Biden a catégoriquement refusé de faire, préférant aider et encourager les immigrants-envahisseurs qui envahissent le Texas et d'autres États. Il ne fait aucun doute que le régime Biden a rompu le contrat entre le gouvernement fédéral et les gouvernements des États. Biden a ouvertement invité à la guerre civile en répétant la violation par Abraham Lincoln du contrat constitutionnel entre le gouvernement fédéral et les États. Alors que Lincoln ne visait que les États du Sud, Biden a violé sa responsabilité à l'égard de tous les États. Avec la politique d'ouverture des frontières de Biden, même les villes bleues, comme Denver, appellent à l'aide contre les immigrants-envahisseurs que le gouvernement fédéral aide et encourage.

https://www.coloradopolitics.com/denver/denver-city-council-immigration-help/article_48177344-5d38-5c7d-9833-c442863ccec9.html

L'article I, section 10, clause 3 de la Constitution des États-Unis stipule que les États ont "un intérêt souverain à protéger leurs frontières". Face au refus du gouvernement fédéral de protéger les frontières américaines, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a pris des mesures pour défendre la frontière du Texas. Vingt-cinq autres gouverneurs l'ont soutenu, certains proposant d'envoyer la garde nationale de leur État pour défendre le Texas. Le traître de la Maison Blanche a déclaré qu'il arrêterait tous les officiers de police et tous les gardes nationaux qui entraveraient le succès de l'invasion des immigrants-envahisseurs soutenue par Washington.

En d'autres termes, pour être clair, le régime traître de Biden s'est fermement et complètement aligné sur les envahisseurs étrangers contre les citoyens américains.

Cette haute trahison ouverte est la preuve absolue que le véritable ennemi du peuple américain est Washington.

Trois chercheurs libéraux démocrates de l'université de Yale ont publié un rapport selon lequel le nombre d'étrangers en situation irrégulière aux États-Unis est plus de deux fois supérieur aux 11 millions déclarés. Leur chiffre s'élève à plus de 22 millions. La politique annoncée du parti démocrate consiste à légaliser tous ces clandestins et à leur accorder le droit de vote, dans l'espoir qu'ils voteront démocrate puisque les démocrates les ont laissés entrer et leur ont donné le pouvoir. Cela signifie un État à parti unique permanent, ce qui est une tyrannie.

Un autre crime commis par Biden et l'ensemble du parti démocrate est donc l'acte intentionnel de créer une tyrannie à partir d'une république constitutionnelle.

Simplicus écrit longuement sur ce sujet en fournissant de nombreuses informations et la déclaration du gouverneur du Texas Greg Abbott invoquant le droit constitutionnel du Texas à protéger sa frontière, un droit contesté par le traître à la Maison Blanche et le parti démocrate anti-américain et anti-blanc dont l'objectif primordial est de remplacer la population américaine.

https://simplicius76.substack.com/p/border-crisis-heats-up-as-biden-admin?utm_source=profile&utm_medium=reader2