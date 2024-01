Paul Craig Roberts: Les Américains se sont asservis à l'État lorsqu'ils ont accepté l'impôt sur le revenu

18 janvier 2024

Les Américains se sont asservis à l'État lorsqu'ils ont accepté l'impôt sur le revenu

Paul Craig Roberts

Ce n'est qu'en 1913, 137 ans après que la Déclaration d'indépendance a établi un peuple libre qui ne l'est plus, qu'il y a eu un impôt sur le revenu. Il y a des années, j'ai fait des recherches et j'ai écrit l'histoire de ce qui s'est passé. Elle existe quelque part sous forme imprimée. À l'époque de l'analogie et des fichiers de bibliothèque, il aurait été facile à trouver. L'impôt sur le revenu a nécessité un amendement constitutionnel. Je me souviens d'une partie de l'histoire. Ce dont je me souviens, c'est de ceci :

Le seuil d'assujettissement à l'impôt sur le revenu était élevé et le premier taux était de 1 %. La législature de Géorgie a voté la ratification de l'amendement parce que, comme l'a conclu un dirigeant législatif, "personne en Géorgie n'a un revenu suffisamment élevé pour être assujetti à l'impôt". Laissons les Yankees s'imposer eux-mêmes. Pourquoi devrions-nous nous y opposer ?

Il n'y avait aucune vision de l'avenir. 1913 est aussi l'année où la Réserve fédérale, avec sa politique de dépression, d'inflation, de récession et d'inflation, a été créée et lâchée sur l'Amérique, et c'est aussi l'année où la Première Guerre mondiale et son inflation étaient sur le point d'être déclenchées par les gouvernements français, russe et britannique. La guerre et l'inflation ont rapidement rappelé à l'ordre les Américains insouciants qui pensaient être exemptés de l'impôt sur le revenu.

En 1963, avant les réductions de taux d'imposition décidées par Kennedy, le taux d'imposition le plus élevé était de 91 % pour les revenus supérieurs à 200 000 dollars. Kennedy l'a laissé à 70 %. Reagan l'a laissé à 50 %. Aujourd'hui, il est de 39,6 %, soit, en arrondissant, de 40 %.

Le taux d'imposition médiéval le plus élevé sur les serfs était de 30 %. Au-delà, ils se révoltaient et tuaient les seigneurs féodaux. 50 % était le taux d'imposition le plus élevé pour les esclaves des plantations de coton. Les 50 % restants de leur travail étaient consacrés à leur alimentation, à leur habillement, à leur logement et à leurs soins médicaux.

Ce qui est indiscutable, c'est que depuis plus de cent ans, le taux d'imposition des citoyens américains est supérieur ou égal au taux d'imposition des serfs du Moyen Âge et des esclaves des plantations du XIXe siècle.

Qu'est-ce que cela signifie ?

Cela signifie que les Américains et l'ensemble des Européens, les Canadiens, les Australiens et les Néo-Zélandais sont des esclaves au même titre que les Noirs l'étaient dans les plantations de coton du Sud.

Le fait historique est qu'une personne libre est une personne qui possède son propre travail. De même qu'un esclave n'est pas propriétaire de son travail, toute personne assujettie à l'impôt sur le revenu ne l'est pas non plus.

Dans la propagande anti-Sud du 19e siècle, telle que la propagande de la "Case de l'oncle Tom", les propriétaires d'esclaves sudistes sont dépeints de manière irréaliste comme démoralisant leur force de travail et détruisant leurs investissements en capital dans le travail humain en démoralisant et en aliénant leurs esclaves, en séparant les familles et en fouettant, en battant et en violant leur force de travail.

Un esclave coûte cher. Le maltraiter équivaut à maltraiter une machine coûteuse. Il est absurde qu'un propriétaire abuse de ses propres ressources. Pourtant, les propriétaires de plantations du Sud sont décrits comme des personnes qui gèrent des prisons de torture.

Ni le Sud ni les États-Unis ne sont responsables de la présence d'esclaves noirs en Amérique. Les esclaves qui sont arrivés dans le Nouveau Monde provenaient des guerres d'esclaves du Royaume noir du Dahomey. Les esclaves capturés ont été transportés vers le Nouveau Monde dans des caravanes souvent financées par des Juifs. Les plantations du Sud n'étaient pas responsables de l'origine de leur main-d'œuvre. En fait, il s'agissait d'une institution héritée.

Pendant des décennies, à l'approche du 15 avril, j'ai souligné que ce sont les Blancs d'aujourd'hui qui paient l'impôt sur le revenu qui sont les véritables victimes de l'esclavage. Même après les réductions des taux marginaux d'imposition décidées par Reagan, les Américains paient un taux d'imposition plus élevé, c'est-à-dire qu'ils sont davantage asservis que les serfs médiévaux et sont presque autant exploités par "leur gouvernement" que les esclaves noirs du 19e siècle.

Qu'est-ce que le "privilège blanc" ? C'est être un esclave appartenant à Washington, utilisé pour soutenir les privilégiés de couleur, y compris les millions d'immigrants-envahisseurs installés par les Démocrates sur des esclaves américains qui paient pour leur entretien ?

Un "Américain libre" a cessé d'exister. Un tel Américain date d'avant 1913.

La gauche libérale américaine ne voit pas d'inconvénient à être asservie à une bonne cause - l'utilisation coercitive des citoyens américains pour soutenir des causes que le peuple rejette, telles que la normalisation de la perversion sexuelle, le génocide des Palestiniens, la diabolisation des Blancs, l'utilisation du "système judiciaire" pour détruire les opposants idéologiques et politiques.

Aujourd'hui, le peuple américain insouciant est réduit en esclavage pour des causes qui lui sont préjudiciables, contrairement à l'objectif de la plantation qui était de faire pousser du coton. Le peuple américain a volontairement accepté l'esclavage, parce qu'il pensait qu'il s'appliquerait aux autres - les riches. Mais comme l'a dit le multimilliardaire Warren Buffet, sa secrétaire paie un taux d'imposition plus élevé que lui.

Aujourd'hui, l'esclavage est beaucoup plus répandu et efficace qu'il ne l'était aux XVIIIe et XIXe siècles. Aujourd'hui, dans le monde entier, toute personne employée doit fournir un pourcentage de son travail à l'État. Aux XVIIIe et XIXe siècles, l'acquisition du travail d'un esclave nécessitait une mise de fonds importante pour acheter l'esclave à son ravisseur ou à un intermédiaire qui achetait l'esclave pour le revendre. Aujourd'hui, l'État n'a pas besoin d'acheter le fournisseur du travail qu'il confisque. Il impose simplement un impôt sur le revenu. Dans le cas des démocraties, les citoyens crédules se sont mis en esclavage pour que l'État serve le bien public.

Aux XVIIIe et XIXe siècles, la main-d'œuvre représentait un pourcentage important de la richesse des propriétaires d'esclaves. Pour que cette main-d'œuvre ait un bon moral et soit productive, les esclaves devaient être bien traités. "La Case de l'oncle Tom" est un ouvrage de propagande. Les coups de fouet, les viols et l'éclatement des familles mineraient la productivité de la main-d'œuvre et les profits des planteurs. Il y a toujours des personnes autodestructrices, mais l'abus de biens d'investissement n'est pas une règle générale.

Aujourd'hui, l'État n'est pas soumis à une telle contrainte et les sanctions en cas de non-respect des obligations sont bien pires. L'État vous emprisonne et confisque tout votre travail. Une personne emprisonnée pour fraude fiscale est bien moins libre qu'un esclave dans une plantation.

Il est extraordinaire qu'aujourd'hui la liberté soit mesurée en termes de contraintes sur le comportement, alors que la définition historique de la liberté est celle d'une personne qui possède son propre travail. Le travail libre était un travail libéré des prétentions d'autrui.

Traduit de l'américain par Rouge et Blanc avec DeepL.

Source: https://www.paulcraigroberts.org/2024/01/18/americans-enslaved-themselves-to-the-state-when-they-accepted-the-income-tax/