Paul Craig Roberts: Les problèmes de recrutement affectent l'armée américaine

Traditionnellement, quelques États du Sud ont fourni l'ossature de l'armée américaine. Mais les temps ont changé. Aujourd'hui, les hommes blancs du Sud n'aiment pas avoir des femmes sergents noires en face d'eux. Ils n'aiment pas non plus les sergents homosexuels. Ils n'aiment pas les commentaires d'amis non militaires sur leurs officiers portant des talons hauts et des jupes. Et ils ont suffisamment entendu les témoignages de ceux qui ont été évincés parce qu'ils refusaient de recevoir le vaccin contre la mort pour savoir que les officiers ne défendent plus les troupes.

Une armée dirigée par un secrétaire à la défense noir, un secrétaire adjoint à la défense féminin, un président noir de l'état-major interarmées, un chef des opérations navales féminin, un secrétaire à l'armée de terre féminin, un secrétaire à la marine hispanique et un directeur noir de l'académie de l'armée de l'air américaine apparaît comme une armée hostile aux "mâles blancs hétérosexuels racistes et misogynes". Ces fonctionnaires sont peut-être tous compétents, mais ils ne sont pas perçus par les soldats comme des guerriers loyaux envers les troupes. Le secrétaire noir à la défense a renforcé cette impression en annonçant que les promotions pour les Blancs étaient suspendues parce qu'il y a trop d'officiers blancs. En d'autres termes, l'armée n'est plus fondée sur le mérite. C'est un système de quotas raciaux et sexuels.

(...)

Source et suite de l'article: https://www.paulcraigroberts.org/2024/01/05/recruitment-problems-plague-us-military/

Traduit de l'américain par Rouge et Blanc avec DeepL.