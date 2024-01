Paul Craig Roberts: Sodome et Gomorrhe sont imposés aux citoyens par des gouvernements prétendument représentatifs

21 janvier 2024

Sodome et Gomorrhe sont imposés aux citoyens par des gouvernements prétendument représentatifs

Paul Craig Roberts

L'effondrement de la civilisation occidentale et son remplacement par le satanisme a progressé si rapidement que même moi, qui m'y attendais, je n'arrive pas à suivre.

Stephen Karganovic, qui écrit dans Global Research, attire notre attention sur cinq des nombreuses politiques insensées mises en œuvre au Canada, en Californie et en Grande-Bretagne. Ce n'est pas une blague. C'est bien réel :

Afin de maintenir la fiction selon laquelle les hommes et les femmes sont physiologiquement indiscernables dans leurs attributs, le gouvernement canadien a rendu obligatoire l'installation de distributeurs de tampons dans les salles de bains pour hommes. Le fait empirique que les hommes n'ont pas besoin de tampons est supplanté par l'idéologie, qui dicte catégoriquement qu'ils en ont besoin parce qu'il est dogmatiquement prescrit que les hommes ont des menstruations et qu'ils sont en outre capables de donner naissance à des bébés. Les personnes qui se croient ce qu'elles ne sont pas et qui prétendent que leur perception subjective d'elles-mêmes l'emporte sur la réalité sont politiquement habilitées à annuler l'observation empirique et les conclusions auxquelles parviennent les scientifiques qui effectuent des recherches précises et vérifiables.

2. La terminologie qui renvoie à des notions de bon sens antérieures à l'éveil sur les relations naturelles entre les êtres humains se trouve également sur le billot de la réalité idéologique. Dans l'univers contrôlé par les "éveillés" (woke), les termes "mère" et "père", qui font allusion aux rôles manifestement différents des parents dans le processus de conception et d'éducation de la progéniture, ont été remplacés de force par les désignations "parent n° 1" et "parent n° 2", inventées pour dissimuler ces faits. Aujourd'hui, l'Église méthodiste de Grande-Bretagne est allée encore plus loin en qualifiant les termes "mari" et "femme" d'offensants. Inspirée par l'inclusivité, la justification technique de cette dérogation à la normalité est "d'éviter de faire des suppositions" qui ne sont pas "la réalité pour de nombreuses personnes".

3. L'État avant-gardiste de Californie a adopté une loi qui entrera en vigueur cette année, AB 1084, obligeant les grands magasins de détail à inclure des rayons de jouets neutres en termes de genre, sous peine d'amendes et d'autres sanctions. Cette nouvelle loi imposera une charge supplémentaire indue aux détaillants et aura pour effet économique prévisible d'augmenter le prix des jouets pour les familles normales et leurs enfants. Soit dit en passant, tout le monde se demande quelle est la définition des jouets neutres et s'il existe un marché pour ce type d'articles. Mais dans un univers parallèle régi par des délires idéologiques, il s'agit là de détails sans importance.

4. En Grande-Bretagne, pays où a été écrit le roman 1984, qui a introduit la notion de délit d'opinion, les premières poursuites pour délit d'opinion au sens propre ont récemment été engagées. Isabel Vaughan Spruce, directrice de la Marche pour la vie au Royaume-Uni, a été citée trois fois par la police et traduite en justice pour avoir prié silencieusement devant des cliniques pratiquant l'avortement. Les lecteurs doivent noter que ses arrestations ont été déclenchées non pas en raison d'un discours ou d'un comportement, mais pour une activité "répréhensible" purement mentale. Les autorités britanniques n'ont pas contesté son droit en tant que citoyenne (ou sujet royal, si vous le souhaitez) de se trouver dans l'espace public où elle a été détenue. La détention et les poursuites ont été entièrement fondées sur leur perception de ce qui se passait prétendument dans son esprit, à proximité d'une clinique d'avortement, et que les autorités considéraient comme pouvant être provocant et perturbant pour les consommateurs des services de la clinique. Les lecteurs doivent savoir qu'en common law, le concept de transgression de la pensée n'existe pas et que, jusqu'à présent, le Parlement britannique n'a pas donné d'expression légale à un tel délit. Néanmoins, une personne réelle, vraisemblablement dotée de droits de l'homme, a été persécutée pour des pensées objectivement indémontrables afin de faire respecter une norme juridiquement inexistante. Mais c'est la nouvelle normalité, l'ordre fondé sur les règles de la jurisprudence woke qui prend forme aujourd'hui dans le pays qui s'enorgueillissait autrefois de défendre les "droits des Anglais", même s'ils étaient excentriques. . Même le KGB d'autrefois n'aurait pas pu l'inventer.

5. Pour en revenir à la Californie d'avant-garde, Ray Shelton, enseignant de cinquième année à Glendale et lauréat d'un prix, a été suspendu pour avoir refusé que des élèves de sexe masculin s'identifiant à des filles se déshabillent devant des élèves de sexe féminin dans les vestiaires des filles. Pour s'être opposé au programme transgenre dans son école, Ray Shelton a perdu son emploi. Le fait que les étudiantes et leurs parents le soutiennent pleinement et s'opposent également avec véhémence à ces manifestations agressives de nudité du sexe opposé n'a fait aucune différence. Glendale est une banlieue de Los Angeles à forte population arménienne et ses habitants, majoritairement normaux, ne sont pas acculturés aux valeurs occidentales progressistes. Ils ont réagi avec consternation à la sexualisation orchestrée par l'État de leurs enfants. Leurs protestations sont toutefois restées sans effet. Shelton poursuit aujourd'hui l'État en justice pour obtenir des dommages et intérêts. Bonne chance, dans le système judiciaire de l'État détraqué de Californie.

https://www.globalresearch.ca/west-lunatic-woke-agenda-spills-over-bystander-serbia/5846782

Si vous le permettez, je vais vous dire ce que cela signifie. Cela signifie que tout ce qui était auparavant considéré comme normal, moral, légal et totalement défendable est désormais suspect, indéfendable et criminalisé.

Le coup d'État le plus massif de l'histoire mondiale a été accompli. Personne en Occident n'a d'autres droits que ceux approuvés par nos conquérants de l'ombre, et ce sont les droits des anormaux, des immoraux et des pervers sexuels. Les chrétiens et les adeptes de l'islam sont considérés comme des terroristes contre l'ordre satanique. Si vous ne croyez pas que les hommes ont des menstruations et peuvent avoir des enfants, vous êtes coupable de placer les faits biologiques au-dessus de l'idéologie woke et vous êtes un ennemi du peuple.

Le citoyen américain, anglais, français, allemand, canadien ou australien moyen est trop insouciant pour comprendre que sa culture et ses valeurs morales ont été remplacées par celles de Sodome et Gomorrhe. Très peu comprennent que les croyances et les comportements normaux ont été criminalisés.

Je ne sais pas si la Russie de Poutine, la Chine de Xi et l'Iran de Khamenei sont infectés et mis sur la voie du mal par l'idéologie de la guerre des États-Unis qui s'est répandue dans le monde occidental. Nombre de ces "jeunes leaders" ont été intégrés au Forum Économique Mondial, un ensemble d'élites mondiales qui professent que la population humaine, comme le bétail, doit être abattue si la planète veut survivre. Mais la Serbie a succombé. Karganovic rapporte qu'"à partir d'avril de cette année, sous peine de lourdes sanctions, les Serbes seront tenus d'imiter leurs modèles collectifs occidentaux dans tous les domaines liés au genre". Le système éducatif, y compris les manuels scolaires, et toutes les communications du secteur public seront réorganisés pour refléter les nouvelles lignes directrices. L'imposition d'un langage sensible au genre, y compris les pronoms, figure en bonne place dans ce programme. Les parents serbes seront obligés de se conformer volontairement aux caprices de leurs enfants qui subiront bientôt un lavage de cerveau, d'acquiescer aux traitements hormonaux de transition de genre pour leurs jeunes et d'observer strictement le régime de pronoms qui leur sera imposé. En cas de résistance, ils s'exposeront à de lourdes amendes et à des peines de prison, et leurs enfants seront retirés de force de la garde parentale pour être placés dans des familles d'accueil agréées par le gouvernement".

En Écosse, une loi presque identique, prévoyant jusqu'à sept ans de prison pour les parents récalcitrants qui refusent d'accepter que leurs enfants s'identifient comme transgenres, est en cours d'élaboration.

Karganovic précise que les gouvernements prétendument représentatifs imposent aux citoyens "le déni obligatoire de l'évidence des sens et la soumission obligatoire à des absurdités répugnantes". Les satanistes éveillés ont un "plan complet pour l'écrasement de l'esprit humain, menant finalement à sa soumission totale".

https://www.globalresearch.ca/west-lunatic-woke-agenda-spills-over-bystander-serbia/5846782

Traduit de l'américain par Rouge et Blanc avec DeepL.

Source: https://www.paulcraigroberts.org/2024/01/21/sodom-and-gomorrah-is-being-imposed-on-citizens-by-allegedly-representative-governments/