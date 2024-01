Sénateur Malcolm Roberts (Queensland, Australie): Le projet de loi de démolition de l'agriculture des travaillistes et des verts

One Nation est fière de s'opposer à tout ce que ce projet de loi représente et j'offre le même conseil que celui que j'ai donné en 2016. Nous devons quitter les Nations Unies #AusExit !

Le programme mondialiste est mis en œuvre dans l'intérêt des fonds d'investissement prédateurs du monde entier. Il est mis en œuvre par l'intermédiaire des Nations Unies, de l'Organisation mondiale de la santé et du Forum économique mondial, ainsi que dans le cadre d'une législation bâclée et précipitée telle que celle proposée par ce projet de loi.

Le projet de loi sur la "réparation de la nature" permet aux grandes entreprises d'écologiser leur image en tirant parti des avantages en termes de relations publiques des projets de réparation de la nature qu'elles achètent. Il fournit les moyens de restreindre la capacité de production en prenant des terres agricoles productives et en les rendant à Gaia. Il empêchera les Australiens et les visiteurs de notre pays de sortir et de profiter de nos magnifiques parcs nationaux parce qu'il donne plus de contrôle sur les propriétaires traditionnels.

Il y a de plus en plus de lois qui passent par la chambre d'examen de l'Australie, le Sénat, sans examen ou débat approprié. Le parti travailliste conclut d'autres accords douteux au nom des objectifs de développement durable des Nations unies. Le parti travailliste a également introduit une motion permettant aux Verts d'amender la loi sur la protection de l'environnement et la conservation de la biodiversité dans le cadre de ce projet de loi. Cela permet aux Verts d'ajouter un projet de loi de leur cru à la fin du projet de loi du gouvernement et de le voter en une seule fois. Un projet de loi que nous ne pouvons ni examiner, ni amender, ni débattre. Ce n'est pas un processus parlementaire conventionnel. Il s'agit d'une dictature antidémocratique.

En 2016, j'ai pris la parole au Sénat pour la première fois et j'ai averti que les Nations Unies voulaient réduire les Australiens de tous les jours au statut de serfs par le biais de la politique climatique. J'ai dit à l'époque que nous avions besoin d'un #AusExit, que nos valeurs et notre mode de vie étaient menacés par les dangereux programmes socialistes de l'ONU. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui.

Transcription

Sénateur ROBERTS (Queensland) (20:06) : En tant que serviteur des nombreuses personnes différentes qui composent notre unique communauté du Queensland, il est de mon devoir de m'assurer que je traite chaque projet de loi soumis au Sénat de manière complète et appropriée. Trop souvent, ce gouvernement conclut des accords douteux avec les " Sarcelles" (Teals), les partisans de l'opposition et les Verts pour faire passer des lois sans examen approfondi. Il s'agit d'une législation rédigée pour des raisons idéologiques et non pour répondre à des besoins humains, ce qui a pour conséquence d'aggraver la situation. Il s'agit d'une législation qui doit être adoptée sans débat, de peur que l'électorat ne soit informé de ce que le gouvernement leur fait réellement au nom des objectifs de développement durable des Nations unies.

Je parle du projet de loi 2023 sur la réparation de la nature, à seulement 30 minutes du vote, et pourtant je parle d'un projet de loi provisoire. Les amendements massifs à ce projet de loi, dont je sais maintenant qu'ils sont substantiels, n'ont pas été révélés au Sénat il y a à peine une heure. Il semble que le gouvernement ait l'intention de présenter les amendements et d'exiger ensuite un vote immédiat. C'est exactement ce que nous avons vu. Ce n'est pas ainsi que fonctionne la chambre de révision, notre Sénat.

Ce qui est encore plus troublant, c'est que le gouvernement a maintenant une motion qui permettrait aux Verts d'amender la Loi sur la protection de l'environnement et la conservation de la biodiversité dans le cadre de ce projet de loi - une nouvelle pour nous il y a encore une heure. Cela signifie que les Verts, avec le soutien du sénateur "Sarcelles" Pocock, sont autorisés à ajouter un projet de loi de leur cru à la fin du projet de loi du gouvernement, puis à le voter - un projet de loi que nous ne pouvons ni lire, ni amender, ni débattre. Une convention de longue date au Sénat veut que nous examinions un projet de loi à la fois et que nous n'amendions que le projet de loi en question, une règle que le gouvernement est heureux d'ignorer lorsqu'il est suffisamment désespéré pour conclure un accord avec les Verts et Sarcelles. Il ne s'agit pas d'un processus parlementaire, mais d'une dictature antidémocratique. C'est une plaisanterie, et les citoyens en paieront le prix. Lorsque nous appelons les Verts des pastèques - vertes à l'extérieur et rouges à l'intérieur - c'est pour cette raison. C'est la Russie soviétique qui ferait un tel coup, pas l'Australie démocratique.

J'ai récemment expliqué à plusieurs reprises que le gouvernement travailliste était le meilleur ami des milliardaires parasites prédateurs du monde entier. Ce projet de loi en est un parfait exemple. À l'instar du marché national de l'électricité, qui est un véritable racket, ce projet de loi permet aux grandes entreprises de faire de l'écoblanchiment. Pour expliquer, l'écoblanchiment permet à une entreprise - très probablement une multinationale étrangère - d'affirmer qu'elle est "net zéro friendly" (respectueuse de l'environnement). Ce n'est tout simplement pas vrai. Elle trompe ainsi les investisseurs et les clients. Elles atteignent le niveau zéro en achetant des certificats verts ou des crédits de dioxyde de carbone pour compenser les coûts environnementaux prétendument encourus dans le cadre de leurs activités commerciales. Un rapport de l'Union européenne a révélé que 95 % des crédits de dioxyde de carbone provenaient de projets qui ne faisaient aucune différence pour l'environnement, et Europol a déclaré il y a quelques années que 95 % d'entre eux étaient des escrocs. En d'autres termes, il s'agit d'une escroquerie.

L'industrie minière s'est prononcée en faveur des compensations, qu'elle appelle "compensations des pertes évitées". Ces compensations se produisent après l'achat et l'amélioration d'une zone de terre avec le même habitat que celui qui est détruit ou endommagé par le développement. Cela peut sembler favorable à l'exploitation minière, mais il s'agit en fait d'une dépense supplémentaire et d'une bureaucratie plus verte qui serait mieux gérée par le système existant de restauration - remettre les lieux dans l'état où ils se trouvaient, ou mieux, ce qui est le cas actuellement.

En effet, on pourrait craindre que ces compensations de pertes évitées ne constituent une alternative à l'assainissement. J'espère que ce n'est pas le cas.

Le projet de loi aide les éoliennes à résoudre l'horrible problème du matraquage des koalas sur la propriété des koalas - le matraquage à mort ! Elles pourraient littéralement tuer 10 koalas et acheter ensuite un certificat de biodiversité nationale pour 10 nouveaux koalas élevés ailleurs. À l'heure où nous parlons, l'étude de l'Australian Carbon Credit Unit est en cours. Il s'agit d'examiner un millier de projets générateurs de crédits de dioxyde de carbone pour voir s'ils étaient justes et s'ils ont été respectés. Les leçons tirées de cet examen devaient être ajoutées à ce projet de loi afin de garantir la légitimité du système national de certificats de biodiversité. La présentation de ce projet de loi ruine en fait ce processus.

One Nation s'oppose à l'écoblanchiment, même si, dans la plupart des cas, nous suggérons que la meilleure option serait que nos industries minières et manufacturières utilisent d'abord des techniques respectueuses de l'environnement, comme elles le font habituellement. Ensuite, elles pourraient être fières de leur rôle dans le développement de l'économie, la création d'emplois et la fourniture des matériaux dont les gens ont besoin pour vivre dans l'abondance. C'est peut-être là la seule façon pour nous, conservateurs, de prendre soin de l'environnement naturel et de l'être humain. Certaines contributions à l'enquête sénatoriale ont demandé au gouvernement d'acheter lui-même les certificats afin de garantir qu'en cas de réalisation d'un projet, il y aurait quelqu'un pour acheter le certificat qui en résulterait. Le ministre Plibersek a exclu cette possibilité - la seule décision de tout ce processus que One Nation peut soutenir.

J'ai été amusé par la soumission des socialistes champagne du conseil du comté de Byron, qui ont déclaré que - je cite - "le marché libre à lui seul pourrait ne pas faciliter l'adoption rapide de ce système", et ont appelé le gouvernement fédéral à donner un coup de fouet au marché en s'engageant à acheter lui-même les certificats. Cela ne s'arrêtera jamais. Je pense que le gouvernement fédéral ferait mieux de dépenser de l'argent pour réduire les impôts des Australiens qui travaillent et pour rembourser notre dette afin que les taux d'intérêt baissent, mais il s'agit encore une fois de valeurs conservatrices - des valeurs humaines ; de vraies valeurs environnementales.

Le ministre Plibersek a décrit ce projet de loi comme la création d'un "Wall Street vert". Wall Street permet de financer les entreprises pour qu'elles développent leur capacité de production. Ce projet de loi permet de restreindre la capacité de production en prenant des terres agricoles productives et en les rendant à Gaia. Je ne vois pas la comparaison avec un véritable produit financier, à moins que le ministre ne fasse une comparaison avec Bernie Madoff. Dans ce cas, ce serait exact. Le produit lui-même, les crédits de biodiversité, est subjectif et, avec le temps, il faudra de plus en plus de personnel pour assurer la conformité d'un nombre toujours croissant de projets, tout comme le marché national de l'électricité - le racket. Cela n'augmente pas la capacité de production. Cela augmente la bureaucratie aux dépens du public, bien sûr. De nombreuses soumissions se sont opposées à l'utilisation de ces certificats pour des compensations environnementales, y compris celle des Verts, et je note que leurs amendements suppriment les compensations pour l'objectif de ces certificats. Il semble qu'il y ait là un conflit important entre l'intention du ministre et celle des Verts. Quel gâchis ! Le Nature Repair Market Bill 2023 est une solution à un problème qui n'a pas encore été défini et qui ne répond pas aux besoins réels, tout comme le marché national de l'électricité qui a échoué.

Le gouvernement travaille sur une mise à jour de l'ensemble de la loi sur la protection de l'environnement et la conservation de la biosécurité (Environmental Protection and Biosecurity Conservation Act - EPBC), en s'inspirant de l'étude Samuels sur la législation réalisée il y a trois ans. Ces amendements encadreront le problème que ce projet de loi est censé résoudre. C'est un point que le sénateur Thorpe a correctement souligné dans l'amendement de deuxième lecture, que je soutiendrai. Comment peut-on adopter un projet de loi comme celui-ci avant la mise en œuvre du rapport Samuels ? Comment savoir quels projets doivent être soutenus et lesquels ne sont pas nécessaires ou, pire encore, quels projets sont des conneries, comme ce qui sort de l'extrémité sud d'un taureau qui se dirige vers le nord, car la plupart des projets sur le climat sont des fraudes climatiques ?

En ce qui concerne l'intégrité de l'utilisation des compensations, le gouvernement australien travaille à l'introduction d'une nouvelle norme environnementale nationale pour les actions et les contributions à la restauration. Cette nouvelle norme devrait inclure une exigence selon laquelle les compensations doivent apporter un gain net pour les matières protégées touchées et que les projets de biodiversité certifiés dans le cadre du Nature Repair Market Bill ne pourront être utilisés comme compensations que s'ils satisfont à la nouvelle norme. Quelle nouvelle norme ? Oh, attendez, vous ne l'avez pas encore rédigée ! C'est très bien. Le ministre Plibersek tente de faire passer un projet de loi qui met en œuvre une norme qui n'a pas encore été rédigée. Quelqu'un peut-il, s'il vous plaît, remettre la roue en chocolat de la législation du gouvernement en rotation et nous pourrons recommencer à faire les choses correctement - vous savez, dans le bon ordre.

Cette législation met en œuvre ce que l'on appelle le Plan Nature Positive. Cela sonne bien. Il s'agit du plan d'ensemble du gouvernement en matière d'environnement. Je remarque qu'à la page 32, ce plan comprend une disposition selon laquelle les propriétaires traditionnels auront plus de contrôle sur les parcs nationaux du Commonwealth.

les propriétaires traditionnels auront plus de contrôle sur les parcs nationaux du Commonwealth. Plus de contrôle !

Les Australiens qui ont l'habitude de faire de la randonnée, du camping et de profiter des magnifiques parcs nationaux australiens n'ont pas de chance avec ce gouvernement travailliste. Pas de nature pour vous. Retournez dans vos villes de 15 minutes". C'est exactement ce que font les objectifs de développement durable des Nations unies : ils réduisent les Australiens au statut de serfs, emprisonnés dans leurs villes de 15 minutes, enfermés dans une prison d'identité numérique, ne possédant rien et mangeant des insectes plutôt que de la vraie nourriture. J'ai dit cela pour la première fois au Sénat en 2016, et les ricanements étaient évidents. Eh bien, plus personne ne ricane aujourd'hui. Maintenant, vous essayez tous de justifier l'abomination que vos maîtres mondialistes s'efforcent d'imposer.

Jusqu'à la fin du gouvernement Albanese, les membres de cette chambre devront faire face à la réalité de l'agenda mondialiste de ce gouvernement. Il ne s'agit pas d'un programme rédigé dans l'intérêt des Australiens ordinaires ou du cœur du parti travailliste. Il s'agit d'un programme qui sert les intérêts des fonds d'investissement prédateurs du monde entier, mis en œuvre par des groupes de pression tels que les Nations unies, l'Organisation mondiale de la santé et le Forum économique mondial, et mis en œuvre de manière répétée dans des législations comme celle-ci. Il s'agit d'un programme qui rendra la vie misérable aux Australiens ordinaires, les renvoyant au servage. One Nation s'oppose à tout ce que représente ce projet de loi. Elle s'oppose fièrement à tout ce que représente ce projet de loi.

Le 29 décembre 2023

Traduit de l'anglais par Rouge et Blanc avec DeepL.

Source: https://www.malcolmrobertsqld.com.au/the-labor-greens-agriculture-wrecking-bill/