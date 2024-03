Gilbert Doctorow / Paul Craig Roberts: Le Service fédéral de sécurité russe identifie les États-Unis comme suspects dans l'attentat contre le Crocus

Le Service fédéral de sécurité russe identifie les États-Unis comme suspects dans l'attentat contre le Crocus

28 mars 2024

Voici la suite donnée par Gilbert Doctorow à l'interview dont j'ai parlé hier.

Doctorow est un analyste prudent qui n'exagère pas la gravité des situations. L'attentat contre Crocus pourrait marquer un tournant dans l'attitude de Poutine à l'égard des États-Unis. Poutine a été discret dans la réponse de la Russie aux provocations de Washington afin de ne pas envenimer la situation. La politique de Poutine a consisté à attendre que l'Occident reprenne ses esprits et accepte la réalité. J'ai souligné qu'il s'agissait d'une erreur, car la tolérance de Poutine à l'égard des provocations se traduit par d'autres provocations de plus en plus graves. Avec 319 morts et blessés parmi les civils russes dans la banlieue de Moscou, il semble que les provocations aient franchi une ligne rouge. Le chef du service fédéral de sécurité a reçu le feu vert pour désigner Washington comme suspect auprès des médias russes. Comme Poutine a déclaré publiquement que tous les responsables seraient punis, je suis d'accord pour dire que la caractérisation de la situation par Doctorow s'apparente à la crise des missiles de Cuba.

Il est possible que Poutine repense la situation et utilise l'attentat contre les Crocus pour répondre aux demandes politiques et médiatiques qui l'obligent à agir cette fois-ci. Il peut limiter la responsabilité à l'Ukraine et se servir de l'attaque pour utiliser le niveau de force qu'il aurait dû utiliser il y a deux ans pour niveler l'Ukraine et mettre fin au conflit.

Si Poutine se convainc à nouveau, ou est convaincu par des factions pro-occidentales en Russie, s'il en existe encore, que l'Occident finira par revenir à la raison, et qu'il n'agit pas à nouveau, les provocations continueront à s'aggraver. En fait, je dirais qu'une autre provocation de l'ampleur de Crocus allumerait la mèche de la Troisième Guerre mondiale.

Voici le rapport de Doctorow :

Les remarquables déclarations faites hier aux journalistes par Alexander Bortnikov, directeur du Service fédéral de sécurité russe (FSB)

Gilbert Doctorow 27 mars 2024

Pour les non-initiés, j'explique tout d'abord que le FSB est l'organisation qui a succédé au célèbre et très redouté KGB de l'Union soviétique. Toutefois, le FSB d'aujourd'hui pourrait être mieux comparé au FBI aux États-Unis. Il s'occupe de la criminalité intérieure de toutes sortes et des menaces qui pèsent sur les civils russes, comme le terrorisme. L'agence et son chef font rarement la une des journaux.

À cet égard, le FSB est moins visible, tant en Russie qu'à l'étranger, que le service de renseignement extérieur dirigé par Sergueï Narychkine, un homme d'État qui a passé cinq ans au cours de ce millénaire en tant que président de la Douma d'État, la chambre basse du pouvoir législatif russe, et trois ans en tant que chef de l'administration présidentielle. Dans ces deux fonctions, Naryshkin a été très souvent vu à la télévision dans l'exercice de ses fonctions.

En revanche, Bortnikov a passé les 15 dernières années dans ses bureaux du FSB, à l'abri des regards. Hier, il a rencontré le journaliste de la télévision d'État russe Pavel Zarubin pour une interview, puis s'est laissé interroger par un groupe d'autres journalistes en sortant d'un couloir. Cette séance spontanée de questions-réponses a ensuite été diffusée au journal télévisé. Les propos de Bortnikov sont extraordinaires et ont une incidence directe sur la question de savoir si vous et moi devrions maintenant chercher des abris anti-atomiques. Malheureusement, vous ne trouverez rien de tout cela dans les articles de fond des grands médias d'aujourd'hui. Le Financial Times, par exemple, relate la rencontre de Xi avec des PDG d'entreprises américaines pour renouer les liens : intéressant, mais pas très pertinent si nous sommes à l'aube de la troisième guerre mondiale.

Bortnikov est par définition un membre du cercle restreint des conseillers de Vladimir Poutine. Lui, Poutine et Naryshkin ont à peu près le même âge. À 72 ans, Bortnikov n'a que quelques années de plus.

J'ai été particulièrement frappée par son assurance et le choix prudent et soigneusement pesé de ses mots, alors qu'il exposait l'orientation de l'enquête en toute transparence et avec une attitude non affectée de "laisser les choses tomber où elles peuvent".

Les journalistes ont tous cherché à savoir qui était à l'origine de l'attaque terroriste. M. Bortnikov leur a répondu... ainsi qu'à nous : les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Ukraine sont derrière l'acte terroriste commis par des extrémistes islamistes.

Bortnikov a déclaré que les premières constatations indiquent que les quatre auteurs du massacre se sont rendus en voiture à la frontière avec l'Ukraine, où ils étaient attendus de l'autre côté. Il a expliqué très calmement que l'implication de puissances étrangères était en cours de clarification et qu'il ne dirait rien sous le coup de l'émotion, mais qu'il attendrait que les faits soient solidement rassemblés avant de les présenter.

Néanmoins, le fait qu'il ait désigné les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Ukraine comme les marionnettistes probables de l'acte terroriste était tout à fait digne d'intérêt. Rappelons qu'à la suite du bombardement des oléoducs Nord Stream, l'attaque la plus importante contre des infrastructures civiles critiques au niveau mondial au cours des 50 dernières années, les responsables russes n'ont pas pointé du doigt directement un pays. Il y a eu des insinuations, mais pas d'accusations directes comme celles que nous avons entendues hier de la bouche de M. Bortnikov.

Entre-temps, outre la discussion de M. Bortnikov avec les journalistes, de nombreux éléments nouveaux concernant l'attentat terroriste perpétré à l'hôtel de ville de Crocus ont été diffusés hier par le programme d'information et d'analyse de la télévision d'État russe, Sixty Minutes. Nous avons notamment appris qu'au cours des derniers jours de février et des deux premiers jours de mars, deux des quatre assaillants se trouvaient à Istanbul. Le départ et l'arrivée de l'un d'entre eux à l'aéroport de Moscou ont été filmés. On nous a dit dans quels hôtels ils ont séjourné, et les selfies et autres photos prises par l'un d'eux à Istanbul ont été affichés à l'écran. On ne sait toujours pas qui ils ont rencontré en Turquie. Toutefois, la date elle-même est très importante, car il a été souligné qu'ils étaient retournés à Moscou pour perpétrer un attentat terroriste le 8 mars, Journée internationale de la femme, une date sacrée dans le calendrier russe. S'ils l'avaient fait ce jour-là, l'effet aurait été catastrophique pour les élections présidentielles en Russie une semaine plus tard.

Cependant, selon Sixty Minutes, il a été déterminé que la sécurité de l'État russe le 8 mars était trop stricte pour que la mission terroriste réussisse et les États-Unis ont décidé de mettre un terme à cette opération. Il est à noter que c'est à peu près à ce moment-là que Victoria Nuland a présenté sa démission au département d'État (5 mars). Le lien de causalité possible ici mérite certainement l'attention de mes pairs de la communauté "dissidente" américaine.

Quoi qu'il en soit, le scénario qui a été exploré plus tard dans la journée lors de l'émission Soirée avec Vladimir Solovyov est que les Ukrainiens ont décidé de procéder à l'attaque terroriste une semaine après les élections présidentielles russes, alors qu'elle perdait la plupart de sa raison d'être. Ils l'ont fait malgré les objections de Washington.

De temps en temps, des lecteurs me demandent pourquoi je prête attention à des talk-shows comme celui de Vladimir Solovyov. Ces sceptiques ont tendance à ignorer que Solovyov invite non seulement les habituels universitaires et journalistes irresponsables qui peuvent amuser le public, mais aussi des hommes d'État très sérieux qui sont proches du centre du pouvoir en Russie et qui exercent une influence sur la conduite de la politique étrangère et intérieure, notamment les présidents de commission et d'autres personnalités clés de la Douma d'État.

C'est ainsi que nous avons entendu hier soir un membre de la commission des relations avec la Communauté des États indépendants (ex-Union soviétique). Faisant référence aux attaques terroristes incessantes contre les civils de la région frontalière russe de Belgorod en provenance de la ville voisine de Kharkiv (Ukraine), il a déclaré qu'il était temps de raser Kharkov, de lancer un avertissement à la population pour qu'elle prenne sa voiture et se dirige vers l'ouest, puis de tout faire exploser. Kharkiv est d'ailleurs la deuxième ville la plus peuplée d'Ukraine après Kiev.

D'une manière générale, l'humeur des panélistes et de l'animateur Solovyov lui-même est en train de changer de manière cardinale : L'Ukraine est considérée comme un État ennemi et plus vite elle sera éliminée, mieux ce sera. Hier soir, il a été question de la nécessité de procéder à des frappes de missiles pour détruire le palais présidentiel à Kiev ainsi que tous les centres militaires et autres centres de décision du gouvernement dans la capitale.

Comme nous l'avons observé à maintes reprises au cours des deux dernières années. Le président Poutine a été la voix de la modération et de la retenue, s'opposant aux actions susceptibles de précipiter la Troisième Guerre mondiale. Il est clair que cela touche à sa fin lorsque son propre directeur du FSB désigne les États-Unis et le Royaume-Uni comme les organisateurs du plus grand attentat terroriste perpétré en Russie depuis 20 ans.

Gilbert Doctorow, 2024

Traduit de l'anglais par Rouge et Blanc avec DeepL.com

