Nous comprenons pourquoi l'honneur et la patrie* doivent disparaître. La dernière fois que l'armée américaine a mené une guerre dont on pouvait dire qu'elle "défendait le pays", c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. La guerre de Corée visait à empêcher l'unification de la Corée sous l'égide des communistes. La guerre du Viêt Nam avait pour but d'empêcher l'unification de la Corée sous l'égide des communistes et de défendre la "théorie des dominos". Les guerres du Moyen-Orient ont été menées au profit d'Israël. La guerre en Ukraine a été orchestrée comme une stratégie contre la Russie. La guerre entre Israël et le Hamas devait être le prélude à une attaque contre l'Iran. En fait, toutes les guerres sont menées dans l'intérêt du pouvoir et des profits du complexe militaire/sécuritaire américain.

(...)

As we previously highlighted, London Mayor Sadiq Khan effectively blocked the placing of a statue of the late Queen Elizabeth in Trafalgar Square by green lighting an installation comprising of ‘transgender faces’ instead.

The ‘woke art’ consists of 850 faces of trans people who were mostly prostitutes. It will occupy the fourth plinth at Trafalgar Square for 6 months, and then be replaced by the fat black woman and the green blob.

The transgender faces installation, which will feature “marginalised sex workers,” got the go ahead despite just 23 per cent of Londoners approving it and 43 per cent saying they disliked it in a YouGov poll.

The ‘art work’ cost a total of £170,000 – all of it covered by the taxpayer.

Meanwhile, as we discuss below, actual works of art, namely paintings of the English countryside from 200 years ago by people like John Constable, are now being given trigger warnings by museums because they may evoke a “darker side” and stir “nationalist feelings”.

When will it ever end?

