Ce que Râmakrishna disait du pardon

"The Master never condemned any man. He was ready to excuse everything. He used to tell us that the difference between man and God was this: 'If a man failed to serve God ninety-nine times, but the hundredth time served him with even a little love, God forgot the ninety-nine times he had failed and would say: "Oh! my devotee served me well today." But if a man served another man well and the hundredth time failed in his service, the man would forget the ninety-nine good services and say: that rascal failed to serve me one day." If, there was the last spark of God in anyone, Sri Ramakrishna saw only that and overlooked all the rest.

Ramakrishna As We Saw Him.

https://ia903409.us.archive.org/4/items/ramakrishna-as-we-saw-him-swami-chetanananda/Ramakrishna%20As%20We%20Saw%20Him%20_%20Swami%20Chetananda.pdf

Traduction

Le Maître n'a jamais condamné aucun homme. Il était prêt à tout excuser. Il avait l'habitude de nous dire que la différence entre l'homme et Dieu était la suivante : Si un homme n'a pas réussi à servir Dieu quatre-vingt-dix-neuf fois, mais que la centième fois il l'a servi avec ne serait-ce qu'un peu d'amour, Dieu oublie les quatre-vingt-dix-neuf fois où il a échoué et dit : "Oh, mon dévot m'a bien servi aujourd'hui. Mais si un homme servait bien un autre homme et que, pour la centième fois, il échouait dans son service, l'homme oublierait les quatre-vingt-dix-neuf bons services et dirait : "Ce vaurien n'a pas réussi à me servir un jour". S'il y avait la dernière étincelle de Dieu en quelqu'un, Sri Ramakrishna ne voyait que cela et négligeait tout le reste.