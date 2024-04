Hassan Gai Eaton: L'Islam comme Voie du Milieu

Discours de Hassan Gai Eaton,

extrait de The Radical Middle Way avec l'autorisation de l'auteur.

Londres, Leeds, Manchester, 16-18 décembre 2005

L'une des définitions de l'Islam est qu'il s'agit de la "Voie du Milieu" parce que c'est une religion de paix et que la paix ne se trouve qu'au centre des choses et jamais aux extrêmes. Il y a plusieurs façons de comprendre le concept de la Voie du Milieu. La première que je souhaite aborder concerne deux formes différentes d'excès : le fanatisme, la violence et le terrorisme, d'une part, et le consumérisme, d'autre part.

Il s'agit dans les deux cas d'une forme de complaisance. Il semble étrange de définir la voie de la violence comme une forme de complaisance. La colère, tout comme la luxure, supplie d'être libérée et de s'exprimer, et ceux qui sont consumés par la colère doivent l'extérioriser d'une manière ou d'une autre. Cela peut s'appliquer aux kamikazes qui sont tellement possédés par la fureur et le désarroi qu'ils doivent trouver un moyen de l'exprimer et, en fin de compte, la seule façon de le faire est de s'autodétruire.

J'aimerais partager avec vous un exemple tiré de ma propre expérience. Comme beaucoup d'entre vous le savent, en 1982, la situation au Liban a empiré et les réfugiés palestiniens ont été massacrés dans les camps de Sabra et Shatila. Il se trouve qu'à l'époque, je travaillais au Centre culturel islamique et qu'un de mes collègues travaillait avec moi, qui était le plus doux des hommes : modéré, gentil et certainement pas agressif. Mais le jour où la nouvelle des massacres est tombée, il m'a dit : "Je n'ose pas sortir dans la rue aujourd'hui parce que je sais que je vais frapper la première personne que je vais croiser". C'était une démonstration claire que la colère, si elle n'est pas bien contrôlée, doit trouver un exutoire. Cet exutoire peut être de frapper quelqu'un ou des personnes qui n'ont rien à voir avec l'affaire en cours, d'où le meurtre très facile et trop fréquent d'innocents comme moyen d'exprimer la colère que certains de nos frères ressentent.

La colère est une forme d'ivresse. L'alcool est interdit parce qu'il rend ivre, mais nous oublions souvent qu'il existe de nombreuses formes d'ivresse et qu'elles ont toutes quelque chose en commun. L'ivresse de la colère est aussi trompeuse que l'ivresse de l'alcool. Elle risque tout autant de perturber le jugement, de nous rendre incapables d'agir efficacement, car l'action efficace repose sur un jugement sobre. En pratique, ceux qui sont saisis par une telle colère perdent la logique et la rationalité. Ils deviennent inefficaces et moins performants pour parvenir à leurs fins.

Cela m'amène à une digression. Lorsque je repense à la destruction des tours jumelles le 11 septembre 2001, je choque souvent les gens en disant que c'était comme une piqûre d'épingle - pas plus qu'une piqûre d'épingle[1]. Je trouve extraordinaire que les gens aient oublié qu'il y a peu de temps, nous vivions tous sous la plus grande menace à laquelle les êtres humains aient jamais été confrontés : la menace très réelle et très actuelle d'une guerre nucléaire. C'est pourquoi j'ai tendance à ne pas aimer le terme "terrorisme" et les références à la "terreur", car je pense qu'il est extrêmement important d'utiliser les mots dans leur sens exact.

La terreur est un grand mot. Si quelqu'un est terrifié, il tremble, il a mal au ventre, il devient blanc, il ne peut pas dormir, il ne peut pas manger. Connaissons-nous quelqu'un qui soit "terrifié" par la perspective d'une éventuelle bombe dans un bus ou dans le métro ? Certaines personnes s'inquiètent, mais ne sont pas terrifiées. Le mot "terreur" est trop fort. Là encore, la comparaison est évidente.

Lorsque nous vivions sous la menace d'une guerre nucléaire, et en particulier pendant la crise des missiles de Cuba, où nous sommes passés - comme on le sait aujourd'hui - à deux doigts de la destruction nucléaire, étions-nous terrifiés ? Nous avions de bonnes raisons de l'être, mais l'étions-nous ? Nous ne l'étions pas. Les gens ont continué à vivre normalement. L'utilisation abusive des mots est dangereuse et parce que la terreur est un grand mot, elle peut justifier une grande réaction.

Le 11 septembre, dont j'ai dit qu'il s'agissait d'une piqûre d'épingle, a servi de prétexte à l'invasion de l'Irak et, surtout, à la réduction des libertés chères aux Britanniques et aux Américains. Si vous pouvez persuader les gens que quelque chose d'absolument terrible les menace, vous pouvez les rendre complaisants, tout en les privant de leurs libertés.

D'un côté, nous avons donc l'extrême violence. D'autre part, nous avons le consumérisme. Le monde, en particulier l'Occident, est dévoré par le consumérisme. Le Coran fait référence à l'avidité pour toujours plus et la condamne absolument. Aujourd'hui, la publicité nous encourage à être avides. Le gouvernement veut que nous dépensions, dépensions, dépensions, parce que, nous dit-on, c'est bon pour l'économie. Le monde est inondé de biens inutiles que l'on nous encourage à acheter. L'une des raisons pour lesquelles les gens, en particulier en Angleterre, travaillent pendant des heures effroyablement longues, avec peu de chance d'être avec leur famille ou d'énergie pour passer du temps avec leurs enfants, n'est pas seulement de "joindre les deux bouts", mais aussi d'acheter une meilleure télévision, un meilleur ceci et un meilleur cela - des choses qui ne sont pas essentielles et pas nécessaires.

L'Islam condamne clairement l'excès et l'avidité excessive est certainement et très fortement condamnée. Mais nous ne reconnaissons pas que nous sommes devenus des gens cupides. Il est devenu normal de vouloir améliorer les choses. Mais en les exigeant et en les achetant, nous contribuons à l'épuisement des ressources de la planète et c'est quelque chose qu'il est facile d'oublier parce que nous ne verrons pas le désastre de cette ligne de conduite - ce sont nos enfants et nos petits-enfants qui en souffriront. Au cours du siècle dernier, nous avons épuisé les ressources de la planète comme jamais auparavant et pourtant nous continuons à polluer la terre. Les voyages en sont un exemple, puisque nous nous déplaçons en avion d'un endroit à l'autre du monde. Pendant la guerre[2], je me souviens qu'il y avait des affiches partout disant : "Votre voyage est-il vraiment nécessaire ?". J'aimerais que ces panneaux existent encore. La plupart des voyages ne sont probablement pas nécessaires et pourtant chaque avion qui décolle ajoute à la pollution qui est si dangereuse pour la planète.

Cela signifie qu'il y a une autre caractéristique de la Voie du Milieu que les gens mentionneront et que je vais remettre en question. Il s'agit de la tolérance. J'ai été frappé récemment par le fait que nous disons toujours aux gens que l'Islam est une religion tolérante. J'ai donc cherché le mot dans le dictionnaire et j'ai découvert qu'il vient d'un mot latin qui signifie "supporter le mal" et, dans l'usage anglais classique, il signifie supporter des choses que nous n'aimons pas, mais aussi supporter des choses que nous supportons et que nous ne devrions pas supporter. Ce n'est pas ce que la plupart des gens entendent aujourd'hui par tolérance. En tant que musulmans, nous sommes tenus d'être compatissants, compréhensifs et d'utiliser notre intelligence pour comprendre les autres peuples. Il ne nous est certainement pas demandé d'adopter une attitude totalement impuissante face au mal.

L'un des termes utilisés pour décrire le Coran est "le critère" - le critère du bien et du mal. En tant que musulmans, nous sommes tenus de porter des jugements. C'est une tâche délicate car nous sommes humains et notre jugement peut être faillible et souvent peu fiable. Néanmoins, nous devons avoir une opinion lorsque nous sommes confrontés à ce qui est manifestement mauvais, car il nous est ordonné que si nous pouvons changer le mal par les mains, alors nous devons utiliser nos mains. Si nous pouvons changer le mal par la parole, alors nous devons utiliser la parole. Si nous sommes impuissants au point de ne pouvoir le changer que par notre cœur, nous devons néanmoins le changer par notre cœur en le condamnant.

Il s'agit d'une énorme responsabilité. Dans les premiers temps de l'Islam, on raconte que ceux qui étaient appelés à jouer le rôle de juges pour la communauté, lorsqu'on leur demandait de rendre un jugement, tremblaient souvent lorsqu'on leur demandait d'en donner un, craignant que ce ne soit pas le bon et d'être condamnés par Dieu pour n'avoir pas exercé leur responsabilité correctement. Nous devons reconnaître un élément de doute, mais en voyant une échelle entre oui et non, nous devons rester au centre et, en toute humilité, rendre un jugement du mieux que nous pouvons.

Enfin, une caractéristique essentielle de l'âme et de la mentalité musulmanes est le sens des proportions, et nous sommes aidés en cela par l'exemple du Messager d'Allah ﷺ, car c'était l'une de ses grandes caractéristiques : un sens parfait des proportions, pour mettre les choses dans le bon ordre et là où elles doivent être. C'est extrêmement difficile et pour y parvenir, nous avons besoin de son exemple, tout comme nous avons besoin des conseils et de l'orientation du Coran.

On exige donc beaucoup de nous en tant que musulmans. Mais c'est le prix à payer pour le privilège d'être musulman. Nous ne pouvons pas hausser les épaules et nous devons nous en tenir fermement à la Voie du Milieu qu'est l'Islam. Ce faisant, nous espérons satisfaire notre Créateur.

Amin.

Qu'Allah préserve l'âme de Shaykh Hassan Gai Eaton et le fasse entrer dans les jardins du Paradis !

Traduit de l'anglais par Rouge et Blanc avec DeepL.

Source: https://www.livingislam.org/k/hges_e.html