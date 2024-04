Râmakrishna: La venue de Dieu

"Dieu peut venir à tout moment, disait-il, mais cela ne doit pas nous effrayer. Lorsque le roi souhaite rendre visite à l'un de ses serviteurs, il sait que celui-ci n'aura pas de coussins moelleux ni d'objets appropriés pour le recevoir, alors les jours précédents, il envoie d'autres serviteurs pour tout nettoyer et préparer cette réception. De même, Dieu, avant de venir dans le cœur, envoie ses serviteurs pour le préparer à sa venue. Et qui sont ces serviteurs ? La pureté, la chasteté, l'humilité, l'amour bienveillant. Ou encore, comme à l'est la lueur rouge dans le ciel nous indique que le soleil est sur le point de se lever, il suffit de regarder un homme pour savoir si Dieu va bientôt venir à lui".

Ramakrishna As We Saw Him.

Texte original en anglais:

"God may come at any time" he would say, "but this need not frighten us. When the king wishes to visit one of his servants, he knows the servant will not have soft cushions and the proper things whith which to receive him, so the days before he comes, he sends other servants to cleanse everything and prepare for this reception. Similarly, God, before he comes to the heart, send his servants to make it ready for his coming. And who are these servants? Purity, Chastity, Humility, loving Kindness. Or again, as in the east the red glow in the sky tell us that the sun is about to rise, so just by looking at a man one can tell wether God will come soon to him."

