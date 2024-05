Charles Hugh Smith

La vie de quelqu'un d'autre est-elle aussi stupidement compliquée que la mienne par le « travail de l'ombre » numérique ?

22 mai 2024

Il semble que nous soyons entrés dans un monde anti-loisirs et anti-productivité dans lequel le « travail de l'ombre » non rémunéré nécessaire pour maintenir tous les bits numériques compliqués en mouvement oblitère nos loisirs et notre productivité.

Votre vie est-elle aussi stupidement compliquée que la mienne ? Bien sûr que oui, à moins que vous n'ayez renoncé à tout engagement dans le domaine numérique et à tous les appareils contenant des composants numériques.

Pour reformuler la question : est-ce que quelqu'un d'autre est une grenouille bouillie comme moi ? Oui, une grenouille lentement ébouillantée par les charges de plus en plus lourdes du « travail de l'ombre » nécessaire au maintien d'une vie qui est devenue, sans que nous nous en rendions compte, dépendante d'efforts constants et non rémunérés pour faire fonctionner toutes les choses dont nous dépendons maintenant.

Ce mimétisme de l'« autonomisation » technologique est source d'illusions : l'illusion que nous « possédons » tous les appareils qui deviennent des briques dès qu'un composant numérique tombe en panne ou que nous n'acceptons pas les nouvelles conditions d'utilisation. L'illusion que tous ces services et appareils nous « libèrent » et nous permettent de profiter de plus de loisirs. L'illusion que le fait d'effectuer tout le travail de l'ombre non rémunéré nécessaire pour assurer le fonctionnement de toutes ces choses compliquées « en vaut la peine » plutôt que d'être une forme de servitude numérique. L'illusion que nous avons le « choix », une illusion qui se brise dès que nous « choisissons » de nous retirer du travail de l'ombre et que tout cesse de fonctionner.

La parodie abonde dans le domaine numérique. Des services et des produits pitoyables sont présentés comme le « progrès » avec un grand P. Le « choix du consommateur » lorsque l'écran de votre smartphone tombe en panne se réduit à l'achat d'un téléphone de remplacement auprès de l'un des quasi-monopoles de la téléphonie. Voulez-vous vraiment apprendre un nouveau système ou préférez-vous vous contenter du même monopole pour ne pas avoir à passer des heures non rémunérées à essayer de comprendre un nouveau système ?

Notre dépendance à l'égard des plateformes quasi-monopolistiques est totale, et nous nous gardons donc de violer les caprices infiniment vastes de leurs conditions de service, qui signifient exactement ce que nous voulons qu'elles signifient, ce qui signifie que vous pouvez être envoyé dans le goulag de la démonétisation en Sibérie numérique sans avertissement ni recours.

Prenons l'exemple d'une expérience typique du travail de l'ombre non rémunéré et stupidement compliqué que nous endurons quotidiennement. Une plateforme de paiement dont nous dépendons m'a récemment informé, le 18 mai en milieu de journée, que je devais mettre à jour mes « informations commerciales » avant le 18 mai, faute de quoi ma capacité à accéder à mes propres revenus serait suspendue.

Merci beaucoup de m'avoir prévenu à l'avance. Je navigue donc sur leur site misérablement confus jusqu'à la page « informations commerciales » et découvre qu'elle est vide : il n'y a littéralement rien. (Métaphoriquement, comme c'est approprié.) D'accord, tous ceux d'entre nous qui travaillent dans l'ombre numérique connaissent la marche à suivre : recharger la page - pas de résultat. D'accord, ouvrez un autre navigateur et essayez... Non, la page que je dois mettre à jour pour éviter d'être envoyé au goulag de la démonétisation est toujours vide.

C'est évidemment sans espoir maintenant, mais nous continuons à jouer le jeu parce que nous sommes piégés dans le château de Kafka, toujours en train de travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à des tâches qui sont complètement improductives. Nous envoyons donc un courriel à l'assistance technique, sachant que cela ne servira à rien.

Et bien sûr, c'est tout à fait inutile. Le représentant technique (ou le chatbot, qui sait) s'excuse pour le désagrément, mais n'a pas de solution. Tous les travailleurs de l'ombre savent qu'ils doivent à nouveau entrer dans le labyrinthe et espérer que la page se charge pour pouvoir sauter du train qui les emmène vers le goulag de la démonétisation. Peut-être que nos prières aux dieux et déesses du numérique sont exaucées, ou que la matrice s'est auto-corrigée, qui sait, mais la page finit par se charger des heures plus tard et nous entrons consciencieusement les mêmes données que celles que la plateforme avait déjà enregistrées. Cela semble satisfaire les exigences kafkaïennes et nous poussons un soupir de soulagement.

Mais attendez, ce n'est pas tout ! À peine avons-nous terminé ce gaspillage non rémunéré de notre vie que nous recevons un autre courriel de la même plateforme exigeant une nouvelle mise à jour de nos « informations commerciales ». C'est vraiment trop demander que d'envoyer un seul courriel avec toutes les mises à jour requises au lieu de nous torturer avec une série de courriels ?

Nous retournons donc sur la même page, saisissons à nouveau exactement les mêmes informations et cliquons sur « mettre à jour ». S'agit-il d'une parodie de simplicité technique et de productivité, ou d'une gigantesque perte de temps, d'une forme de servitude numérique à laquelle nous ne pouvons échapper ?

Puis la dernière gifle de la parodie : l'e-mail « Comment avons-nous fait ? » qui nous demande de perdre encore plus de temps à répondre à un questionnaire sur leur merveilleuse assistance technique. Vous voulez parler de l'assistance technique que j'ai été obligé de contacter parce que votre site était cassé, l'assistance technique qui n'a rien fait pour résoudre le problème ? Non merci, je suis déjà ébouillanté et je n'ai pas vraiment envie de perdre encore plus de temps à évaluer votre « service ».

Vous souhaitez vous inscrire sur une plateforme de location de vacances à court terme ? Triez ces 4 000 photos et sélectionnez toutes celles qui comportent une grenouille (vivante ou bouillie), puis passez à l'étape suivante de notre « processus de validation ».

Veuillez soumettre des photos de vos relevés bancaires, d'un chèque annulé, de votre gros orteil, d'un scan rétinien et de votre passeport. Ou alors, allez-y et perdez l'accès à votre propre argent. C'est un sacré « choix », n'est-ce pas ?

Nous sommes désolés, mais nous ne pouvons pas accepter votre formulaire car il est périmé. Oh, vous voulez dire le formulaire sur votre site web ?

Traduit de l'américain par Rouge et Blanc

Source: https://www.oftwominds.com/blogmay24/complexity5-24.html