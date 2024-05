Henry Harper/ Rambler Henry's: La jeune fille-bouclier s'engage contre les destructeurs de l'Occident - Par Paul Craig Roberts

La jeune fille-bouclier s'engage contre les destructeurs de l'Occident Par Paul Craig Roberts - PaulCraigRoberts.org 15 mai 2024

Une jeune avocate néerlandaise a entrepris d'encourager les Européens blancs à prendre position contre le remplacement des pays composés de nationalités ethniques, comme les Allemands, les Anglais, les Français, les Italiens, les Néerlandais, les Espagnols, les Hongrois, par des tours de Babel. Dans notre monde actuel, comme dans le roman 1984 de George Orwell, les mots sont inversés et prennent le contre-pied de leur signification. La diversité est désormais synonyme de "similitude", aucun pays n'ayant une population correspondant à l'ethnie de son nom. Détruire la diversité offerte par les nations ethniques blanches est l'objectif des tyrans de l'UE et du "président" Biden qui a récemment déclaré, comme l'a rapporté Tucker Carlson, que se débarrasser de l'Amérique blanche était une bonne chose.

La jeune femme qui assume le rôle de la Shieldmaiden est Eva Vlaardingerbroek. Elle affirme l'évidence que les Européens doivent s'opposer à l'énorme changement démographique provoqué par les migrations de masse orchestrées par leurs dirigeants, sous peine de devenir une minorité dans leur pays d'origine. C'est un fait, mais les traîtres qui orchestrent notre effacement ont rendu raciste le fait de le dire. La question qui se pose est de savoir si elle sera poursuivie pour crime de haine. Dans l'ensemble du monde occidental, il est devenu difficile pour une personne blanche de défendre les Blancs, l'histoire des Blancs et les réalisations des Blancs.

Comme la loi est déjà utilisée contre les personnes et les organisations qui sont blanches, comme le président Trump et VDare à New York et le président Trump dans le comté de Fulton, en Géorgie, une fois que les Blancs seront une minorité, la haine et la diabolisation qui ont été créées à l'égard des Blancs seront utilisées pour les anéantir. Dans Le Camp des Saints, la première loi adoptée par le nouveau régime interdit le mariage entre Blancs. La peau blanche est éliminée de l'existence. Quelques-uns seront peut-être gardés en cage dans des zoos comme exemple de la méchanceté des Blancs.

Interrogée par Remix News lors du CPAC Hongrie 2024 sur la manière dont les ethnies européennes devraient répondre aux accusations de racisme pour avoir résisté au remplacement démographique dans leur pays d'origine, Eva Vlaardingerbroek a répondu qu'il était impossible de répondre car nos ennemis ont défini la défense de la civilisation occidentale comme du racisme. "Il faut donc choisir un camp. Bien sûr, vous serez attaqué si vous dites : 'Hé, ce continent, l'Europe, a été majoritairement blanc pendant toute son histoire, et soudain, en l'espace d'une génération, quelques bureaucrates ont décidé, contre la volonté du peuple, que nous devrions soudain devenir une minorité'", a-t-elle déclaré.

En réalité, les Blancs européens sont déjà une minorité dans leur propre pays - et pas seulement dans leurs principales villes - parce que la moitié d'entre eux sont endoctrinés contre eux-mêmes et s'alignent sur les immigrants-envahisseurs contre leur propre espèce.

La question qui se pose à nous est la suivante : pourquoi les dirigeants des nations occidentales ont-ils décidé de détruire la diversité ethnique en Europe et en Occident en transformant tous les pays occidentaux en Tours de Babel ? C'est la question qu'a soulevée le dernier Britannique, Enoch Powell, en 1968. Dans son discours, il a averti que la nation britannique était en train d'être remplacée et a déclaré que le choc de cultures hostiles au sein d'un pays se traduirait par des rivières de sang. Bien sûr, Powell devait être abattu, et il l'a été.

Mais il s'est avéré qu'il avait raison. Les rivières de sang ne sont pas le résultat d'un conflit armé entre des armées fondées sur la race. Les rivières de sang se forment à partir de petits ruisseaux issus des meurtres raciaux de Blancs, des viols collectifs de femmes blanches et de la forte augmentation de la criminalité qui dissout la société britannique. La guerre contre les Blancs est menée par des moyens légaux. Les immigrés envahisseurs obtiennent un pouvoir légal sur les citoyens blancs ethniques. En Californie, les démocrates acceptent que des immigrants illégaux soient policiers. Un projet de loi a été présenté au Congrès afin de remplir nos rangs militaires avec eux. Les immigrants envahisseurs ont de nombreux alliés dans les universités, les systèmes scolaires, les avocats, la police et les législateurs. Les Blancs, et non les immigrants envahisseurs, voient leurs droits d'expression et de protestation limités. Les immigrants envahisseurs ont obtenu la protection dont bénéficient les Juifs contre les "discours de haine", les "pensées de haine" et les "crimes de haine". Mais les gentils blancs ne bénéficient pas de telles protections.

Partout, la police se réjouit de l'élargissement de son champ d'action, car cela accroît son pouvoir. Au Royaume-Uni, la police blanche n'hésite pas à s'emparer d'un autre Blanc pour l'accuser de "crime de haine" à l'encontre d'un immigré envahisseur.

Il y a quelques années, j'ai rapporté dans les médias suédois que les femmes suédoises violées par des envahisseurs immigrés craignent de porter plainte car elles pourraient être accusées de racisme. Les hommes suédois craignent de mettre fin à un viol car les autorités suédoises pourraient qualifier le sauvetage de la femme suédoise de crime de haine. Ces crimes sont pires que les rivières de sang de Powell, car la population blanche ne peut pas riposter.

Aux États-Unis, les immigrants envahisseurs sont devenus des avocats généraux, des procureurs, des législateurs, des directeurs d'agences, des juges, des PDG d'entreprises, des experts des médias, des professeurs d'université et des administrateurs. Actuellement, à New York, ancien État américain, le procureur général noir utilise son pouvoir pour détruire VDare, une organisation qui s'occupe des conséquences de l'immigration massive, légale et illégale, aux États-Unis. Le procureur général noir de New York considère que l'examen des questions d'immigration est raciste. Elle détruit VDare en exigeant des informations sur ses donateurs et en faisant en sorte que les banques et les mécanismes de paiement en ligne refusent de traiter les contributions des donateurs à VDare. Elle a forcé le site web à dépenser un million de dollars sans même qu'une plainte ne soit déposée contre VDare.

Lorsque les immigrants envahisseurs prennent le contrôle de la loi et l'utilisent comme une arme, ils n'ont pas besoin d'utiliser la violence physique contre les ethnies blanches qui ont créé le pays. Partout dans le monde occidental, les Blancs sont dépossédés de la protection de l'État de droit. Le droit est désormais utilisé comme une arme contre les Blancs. Dans toute l'Europe, les hommes politiques qui parlent au nom des ethnies européennes, comme Marine Le Pen, sont vilipendés dans les médias et persécutés par leur propre gouvernement.

Aux États-Unis, le parti démocrate a clairement fait savoir qu'il était le parti des envahisseurs immigrés. Biden lui-même a déclaré que le remplacement des Blancs serait "une bonne chose". Il est certain que les démocrates travaillent dur pour cela. Pas d'argent pour le mur de Trump, mais 200 milliards de dollars pour protéger la frontière artificielle de l'Ukraine. Pas de sécurité aux frontières. Des centaines de milliers d'immigrants-envahisseurs transportés par avion dans les États rouges aux frais du contribuable américain par le régime de Biden, des centaines de millions dépensés avec l'argent du contribuable pour recruter dans 160 pays des immigrants-envahisseurs pour entrer dans la frontière ouverte de Biden, et ainsi de suite, et il y a toujours des dizaines de millions d'Américains blancs complètement stupides qui votent démocrate. Les Blancs ne peuvent pas survivre s'ils sont incapables de reconnaître une menace.

Comme je l'ai déjà fait remarquer, une population contenant un pourcentage aussi élevé de personnes insouciantes et autodestructrices n'a aucun avenir.

Qu'arrivera-t-il à Eva Vlaardingerbroek ? Je soupçonne que Bruxelles, ou son propre gouvernement néerlandais, ou une agence de sécurité de l'UE la kidnappera et la soumettra à des viols massifs par des immigrés-envahisseurs afin de la briser. Jusqu'à présent, l'élite blanche occidentale a détruit tous les opposants à la conversion de l'ensemble du monde occidental en une tour de Babel. Enoch Powell a été l'une des premières victimes des forces antiblanches.

Il n'est pas certain que les hommes blancs occidentaux soient encore capables d'agir pour leur propre défense raciale ou celle des femmes blanches. Le lavage de cerveau et l'endoctrinement des Blancs ont connu un succès phénoménal. À moins qu'il ne reste suffisamment d'hommes blancs capables de se révolter violemment et de prendre la défense de la jeune fille-bouclier, tous les Blancs seront effacés de l'histoire aussi rapidement qu'ils le sont dans le roman de Jean Raspail, Le camp des saints. Ce roman racontait l'avenir des Blancs en 1973. Mais les stupides Blancs étaient trop occupés par les feuilletons pour y prêter attention.

Traduit de l'américain par Rouge et Blanc

Source: https://hharper.substack.com/p/the-shieldmaiden-takes-the-field

