Paul Craig Roberts: La guerre s'élargit vers l'Armageddon

30 mai 2024

La guerre s'élargit vers l'Armageddon

Paul Craig Roberts

Toutes les provocations dont l'Occident a dit qu'il ne les ferait pas, il les a faites. Les faux démentis ont entretenu l'espoir de Poutine de voir le conflit se limiter au Donbass. Mais l'attaque du système d'alerte russe a rapproché Poutine de la réalité.

La situation est désastreuse et tout ce que fait l'Occident idiot, c'est de la provoquer davantage. Il est extrêmement urgent que le régime Biden se retire et s'assoie immédiatement avec Poutine pour résoudre le conflit.

Kennedy et Khrouchtchev ont résolu la crise des missiles de Cuba. Poutine a clairement indiqué qu'il souhaitait résoudre la question de l'Ukraine, que l'Occident a poussée à la crise. Pourquoi Washington ne veut-il pas résoudre une crise dangereuse ? Pourquoi personne d'autre que moi ne pose cette question ?

Traduit de l'américain par Rouge et Blanc

La Russie a déployé 11 sous-marins nucléaires dans l’océan Atlantique. Chaque sous-marin transporte de 6 à 16, et dans certains cas jusqu'à 32 missiles, chacun pouvant contenir de six à dix ogives nucléaires.

Ce déploiement signifie qu’une estimation prudente prouve qu’il y a désormais environ 1 000 ogives nucléaires sur les sous-marins russes qui peuvent être dirigées vers la côte est des États-Unis, ou peut-être vers le golfe du Mexique.

Ce déploiement intervient quelques jours seulement après que « l’Ukraine » (ou plus probablement un pays de l’OTAN) ait attaqué et endommagé ou détruit DEUX stations radar d’avertissement de missiles nucléaires russes Over-the-Horizon (OTH) dans le sud de la Russie.

Lorsque ces stations ont été touchées, le manque de couverture radar a créé un « trou » dans la protection nucléaire russe.

Lorsque ces radars seraient opérationnels, la Russie serait avertie entre 14 et 16 MINUTES à l’avance de l’arrivée de missiles nucléaires sur son pays. Maintenant que ces radars sont détruits, si un missile lancé par un sous-marin était tiré depuis la Méditerranée orientale, presque n'importe où dans la mer Rouge, dans le golfe d'Arabie ou depuis le sud de la Somalie sur le continent africain, la Russie n'aurait plus qu'à dix à douze minutes d’avertissement, probablement moins.

Dans le sud de la Russie, la destruction des deux stations radar signifie que la Russie ne peut détecter les missiles entrants que lorsqu’ils dépassent l’horizon ; c'est-à-dire beaucoup plus proche de la Russie.

Compte tenu de la vitesse à laquelle ces missiles se déplacent, ce niveau d’avertissement est, franchement, trop peu et trop tard.

Ce laps de temps compressé ne permet plus à la Russie de comprendre ce qui pourrait se passer avant de décider de lancer une riposte.

Le manque de temps pour réfléchir pourrait finir par amener les Russes à lancer leurs armes nucléaires en réponse à quelque chose qui les attendait.

L’Ukraine n’a tiré aucun avantage militaire de la frappe de ces deux stations radar. Aucun d’eux n’a suivi quoi que ce soit en Ukraine. Les seules entités qui tireraient un quelconque bénéfice de l’attaque de ces stations radar seraient les États-Unis, l’OTAN et Israël.

De toute évidence, la Russie estime que cet « aveuglement » de deux stations radar à l’horizon est un prélude à une première frappe nucléaire des États-Unis et de l’OTAN contre la Russie. En tant que tels, ils semblent envoyer leurs sous-marins nucléaires afin d’être en mesure de riposter immédiatement aux États-Unis et à l’OTAN.

