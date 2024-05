Paul Craig Roberts: Le génocide des Blancs est dans les cartes qui sont jouées

Le génocide des Blancs est dans les cartes qui sont jouées

Paul Craig Roberts

Il y a trois décennies, dans mon livre The New Color Line, je soulignais qu'Alfred W. Blumrosen, chef de la conformité de la Commission pour l'égalité des chances en matière d'emploi, avait détourné le langage statutaire de la loi sur les droits civils de 1964 et utilisé l'EEOC pour créer des privilèges légaux fondés sur la race pour les Noirs, réduisant ainsi les Américains blancs à une citoyenneté de seconde zone. En lieu et place de l'égalité des chances en matière d'emploi, Blumrosen et les libéraux de l'époque ont eu recours à la "discrimination positive" pour créer et appliquer des privilèges pour les Noirs en matière d'admission, d'embauche et de promotion dans les universités. Ces privilèges, créés au mépris du Congrès par une autorité réglementaire, ont constitué le premier obstacle à notre système fondé sur le mérite et ont permis d'accepter la discrimination raciale à l'encontre des Américains blancs. À l'époque, les libéraux ont admis qu'il s'agissait d'un traitement privilégié d'une race, mais ils ont déclaré qu'il devait être temporaire afin de donner un coup de pouce aux Noirs. Cela fait maintenant 60 ans, une période qui n'est pas temporaire. Comme je l'ai souligné, une fois que le privilège est inscrit dans la loi, il devient un droit de propriété du privilégié, soutenu par le passage du temps et les précédents. Même si le privilège racial est inconstitutionnel, ceux qui en bénéficient ont des droits de squatters sur ce privilège.

Mon livre a été favorablement commenté par Alan Dershowitz, professeur de droit à Harvard, par Irving Kristol, rédacteur en chef de The Public Interest, par le juge Robert H. Bork, par le New York Times Book Review, par le Wall Street Journal, par le Washington Post, par le gouverneur de Californie Pete Wilson, et par bien d'autres encore. Henry Regnery a déclaré que mon livre était l'ouvrage le plus important que son entreprise ait jamais publié. Pourtant, mon livre n'a eu aucun effet. Trois décennies après sa publication, les entreprises, les universités et l'armée américaines ont institutionnalisé la discrimination raciale à l'encontre des Américains blancs.

60 ans trop tard, Tucker Carlson a soulevé cette question avec Jeremy Carl, qui vient de publier The Unprotected Class : How Anti-White Racism is Tearing America Apart. Comme une grande partie de la population blanche a été endoctrinée pour se considérer comme coupable et non méritante, la majorité blanche est incapable de rectifier son statut juridique de deuxième classe. Comme la majorité blanche américaine disparaît rapidement sous l'effet de la politique démocrate d'ouverture des frontières et de recrutement d'immigrants envahisseurs aux États-Unis, d'ici quelques années, même la possibilité théorique de rétablir l'égalité des Blancs américains devant la loi ne sera plus possible.

Si vous voulez voir votre avenir, lisez Le Camp des Saints de Jean Raspail. Le Camp des Saints est une description précise du destin du monde occidental. Ce destin, nous le vivons aujourd'hui. Si vous osez connaître votre avenir et celui de vos enfants et petits-enfants, vous pouvez lire ce roman qui a correctement prédit notre avenir en 1973. Le livre a été un best-seller, mais la pourriture s'était déjà installée. Aujourd'hui, le livre est supprimé. Vous pouvez le lire ici :

Le dénigrement racial des ethnies blanches étant institutionnalisé dans tous les gouvernements occidentaux, toutes les ethnies blanches peuvent s'attendre à subir le même sort. Le sort des ethnies blanches est scellé. Elles ont perdu leurs pays et sont vilipendées par leurs propres gouvernements, universités et médias blancs. Elles sont condamnées. Quelques-unes seront peut-être conservées dans des zoos comme exemples du mal raciste.

Traduit de l'américain par Rouge et Blanc avec DeepL

Jean Raspail: Le Camp des Saints en français:

En anglais:

NDLR: Paul Craig Roberts, comme dans ses autres publications, dresse un tableau véridique de la situation, mais sans jamais se poser la question pourquoi on en est arrivé là, quelles en sont les causes profondes et à qui "profite le crime" (Cui bono ?), c'est-à-dire la tyrannie juridique et artificielle, fabriquée, des minorités sur les majorités, en contradiction avec toute idée de justice. Il ne fait pas plus le parallèle avec le génocide des Amérindiens en Amérique du nord par les Anglo-Saxons protestants dans leur "Terre Promise" et, d'une manière générale, avec le matérialisme et le colonialisme occidentaux depuis la Renaissance et les Grandes Découvertes (les Français étant une notable exception, par leurs bonnes relations avec les "Indiens"), civilisation qualifiée de "satanique" par Gandhi après la Première Guerre Mondiale. Pour avoir une idée du problème, lire le recueil de poèmes de Ernesto Cardenal: Homenaje a los Indios Americanos (1969).