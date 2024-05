Paul Craig Roberts: Les ethnies blanches sont remplacées - La Tour de Babel continue de s'élever sur les ruines de l'Occident

19 mai 2024

Les ethnies blanches sont remplacées

La Tour de Babel de l'Occident continue de s'effondrer*

Paul Craig Roberts

Ce qui se passe aux Etats-Unis se passe partout dans le monde occidental. Comme l'empire lui-même est pourri, ses éléments constitutifs doivent l'être aussi.

Aux États-Unis, les parents blancs doivent retirer leurs enfants des écoles publiques, car celles-ci sont des centres d'endoctrinement où les enfants blancs apprennent qu'eux-mêmes, leurs parents et leurs proches sont des exploiteurs racistes des "gens de couleur" et qu'ils sont nés dans le mauvais corps et doivent être stérilisés pour échapper au mauvais sexe, ce qui réduit encore le taux de natalité des Blancs.

Dans Le Camp des Saints de Jean Raspail, il est interdit aux Européens blancs de se marier au sein de leur ethnie blanche. Dans l'édition américaine du Camp des saints, les jeunes Blancs sont tout simplement stérilisés par des opérations de changement de sexe.

Les tribunaux fédéraux américains ont fait en sorte que les parents n'aient pas leur mot à dire sur la stérilisation de leurs enfants. Malgré cette tyrannie impitoyable, l'Amérique se croit une société libre et les conservateurs scandent "USA, USA, USA". Un pays avec une population aussi stupide ne peut pas survivre.

Le site web Axios semble attribuer la baisse des inscriptions dans les écoles publiques blanches non pas à l'endoctrinement forcé des enfants blancs, mais au désir présumé des Blancs de pratiquer la ségrégation raciale. En d'autres termes, les Blancs sont racistes parce qu'ils résistent à la propagande selon laquelle ils sont racistes.

https://www.axios.com/2024/05/17/suburban-schools-white-latino-segregation?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_axiosam&stream=top

Dans quelques années, il n'y aura plus de place en Amérique pour les Blancs. Leur pays leur a été volé. Les Américains blancs sont à ce point des citoyens de seconde zone qu'ils ne sont pas protégés par la loi sur les droits civils de 1964 et qu'ils sont ouvertement victimes de discrimination en matière d'emploi. La Commission américaine pour l'égalité des chances en matière d'emploi (Equal Employment Opportunity Commission), l'agence fédérale qui a ignoré la formulation statutaire de la loi sur les droits civiques et imposé des quotas raciaux illégaux et inconstitutionnels au détriment des Américains blancs, exige des entreprises employant au moins 100 personnes qu'elles rendent compte chaque année de la composition raciale de leur main-d'œuvre. Bloomberg News a obtenu les données pour 2020 et 2021 et a constaté que 94 % des 323 094 nouveaux emplois créés par les entreprises sont allés à des Noirs. Il s'agit là d'une discrimination à l'encontre des Blancs qui va bien au-delà de la représentation proportionnelle forcée.

Les Américains blancs sont victimes de discriminations depuis qu'Alfred Blumrosen a enfreint la loi dans les années 1960 et imposé des quotas raciaux discriminatoires. Les Américains blancs n'ont rien fait pour remédier à la perte de leur protection constitutionnelle. Par conséquent, après plus d'un demi-siècle de racisme institutionnalisé à l'encontre des Américains blancs, ces derniers ne peuvent même pas obtenir un emploi. En 2021, les Noirs représentaient 12,6 % de la population et ont obtenu 94 % des nouveaux emplois. Les Blancs représenteront 59,3 % de la population et obtiendront 4 % des emplois. Bloomberg News semble penser que la discrimination raciale institutionnalisée à l'encontre des Blancs est une grande réussite.

https://www.bloomberg.com/graphics/2023-black-lives-matter-equal-opportunity-corporate-diversity/#:~:text=The%20overall%20job%20growth%20included,underrepresented%20at%20big%20US%20companies

Les Blancs ont été intimidés par les accusations de racisme. Ils se sont opposés aux quotas raciaux parce qu'ils considéraient qu'il s'agissait de l'abandon d'un système fondé sur le mérite, et non parce qu'ils perdaient leur protection constitutionnelle. La clause de protection égale du 14e amendement ne s'applique plus aux Blancs. Les entreprises (et les universités et l'armée américaine) peuvent ouvertement discriminer les Américains blancs sans que rien ne soit fait.

La perte de la protection constitutionnelle est la première étape de l'extermination. Le régime Biden et les élites dirigeantes sont déterminés à remplacer la population blanche. C'est la raison de la politique américaine d'ouverture des frontières et de l'utilisation des recettes fiscales du gouvernement américain pour recruter des immigrants-envahisseurs de 160 pays et les envoyer par avion dans les États rouges. Cette politique est appliquée aux Américains - et aux Européens - par leurs propres dirigeants blancs, et non par les Noirs ou les prétendus ennemis de l'Occident, les Russes, les Chinois et les Iraniens.

Il est tout à fait clair que la "politique des réfugiés" est une politique de remplacement des Blancs. Et les Blancs abrutis continuent de voter pour ceux qui sont déterminés à les remplacer. Le parti démocrate, qui s'est engagé à remplacer les Blancs, est en fait sur le point de devenir le parti dominant.

Comment éviter la question de savoir si des personnes aussi stupides méritent d'être déplacées ?

Traduit de l'américain par Rouge et Blanc

Source: https://www.paulcraigroberts.org/2024/05/19/white-ethnicities-are-being-replaced/

* NDLR: PCR a mal rédigé le titre de son article. Il aurait dû écrire: "La Tour de Babel continue de s'élever sur les ruines de l'Occident".