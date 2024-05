Paul Craig Roberts: Poutine doit se secouer

4 mai 2024



Poutine doit se secouer



Paul Craig Roberts



Poutine est en train de secouer le gouvernement russe. Il doit aussi se secouer.



Ramzan Kadyrov, chef de la "providence" tchétchène en Russie, a déclaré sur la chaîne de télévision russe Rossiya:



« Je crois que nous devons attaquer plus activement, nous devons frapper fort pendant qu’il en est temps. Ce mois-ci, nous devons prendre le territoire le plus proche, nous devons absolument prendre Odessa et Kharkiv. Ensuite, asseyez ce Zelensky et forcez-le à signer tous les documents dont la Russie a besoin pour assurer la sécurité de notre État, de nos citoyens et des russophones qui vivent sur le territoire de l’Ukraine. »



C’est le deuxième chef de guerre russe après Yevgeny Prigozhin, le chef du groupe Wagner, à exprimer son mécontentement face à la lenteur glaciale à laquelle Poutine mène le conflit. On se demande si Kadyrov aura un destin similaire à Prigozhin.



Je ne suis pas un expert de l’armée russe. J’ai l’impression que les soldats de Wagner et de Tchétchénie sont les meilleurs soldats de combat de la Russie. Il est dommage de gaspiller de telles troupes dans une guerre menée à un rythme d’escargot.



La lenteur avec laquelle Poutine a mené la guerre a entraîné un élargissement considérable de la guerre et a ainsi rendu beaucoup plus dangereux et difficile à résoudre. En effet, Poutine est maintenant en danger que l’OTAN occupe Odessa avant que les troupes russes puissent y arriver. Si l’Occident peut garder Odessa et Kharkiv hors des mains russes, la guerre sera une défaite pour Poutine. Il est inexplicable que Poutine prenne ce risque. Le dilemme de Poutine est qu’un homme qui se voit comme un instrument de paix est un pauvre chef de guerre.



Curieusement, le ministre des Affaires étrangères Lavrov dit que l’Occident a décidé de prolonger la guerre. Non. La guerre prolongée était la décision de Poutine. Une guerre qui aurait dû se terminer en trois semaines a duré 27 mois.

La négligence de Poutine des exigences de la guerre est la raison pour laquelle les Russes dans la ville russe et la région de Belgorod sont massacrés par des drones et des missiles sur le chemin du travail et pourquoi « Des immeubles d’appartements russes dans des villes russes frappés par des armes de haute intensité fournies à l’Ukraine par l’Occident s’effondrent sur les habitants. Le conflit au rythme d’escargot était censé sauver des vies. Au lieu de cela, les pertes se sont multipliées et se sont étendues aux civils russes éloignés du champ de bataille.



Maintenant, il y a un remaniement au sommet de l’armée russe avec un civil sans expérience militaire qui prend la relève en tant que ministre de la Défense. Je pense que Poutine serait pris plus au sérieux s’il avait nommé Ramzan Kadyrov ministre de la Défense. Au lieu de cela, Poutine s’est accroché à un économiste qui, comme le directeur de la banque centrale de Poutine, est plus préoccupé par le coût du conflit, qui représente maintenant un tiers du budget russe, que par le fait de gagner la guerre avant qu’elle ne devienne incontrôlable. Le néolibéral Poutine soutient que le poste de directeur de la banque centrale russe* est un échec sur tous les fronts. Elle a laissé des biens russes en Occident pour être saisis par les sanctions de Washington. Elle n’a pas compris que la Russie n’avait pas besoin de prêts de l’Occident pour se développer économiquement. Et maintenant, elle impose des taux d’intérêt de 16% à l’économie russe. Staline l’aurait abattue il y a longtemps. Je me suis souvent demandé si la Russie pouvait survivre au directeur de la banque centrale de Poutine.



Poutine a fait un bon travail de russification d’une population qui était éprise de l’Occident. La population se considère à nouveau comme une entité nationale distincte et fière, et non comme un rouage de la machine mondialiste dirigée par Washington. Poutine obtient des félicitations pour cela, mais sa conduite de la guerre maximise la probabilité que le conflit devienne incontrôlable. Prigozhin a compris cela, et Kadyrov aussi. Poutine comprendra-t-il avant que son opération militaire limitée ne dégénère en Troisième Guerre mondiale ?



Scott Ritter dit que l’Ukraine est épuisée militairement et que le conflit a encore 3 mois.

La question est de savoir si Washington accepte la défaite ou si d’autres troupes suivront la Légion étrangère française** dans le conflit.

Traduit de l'américain par Rouge et Blanc

* NDLR: Une femme, Elvira Nabouillina, depuis 2013.

** NDLR: Commandée par le Général de brigade Cyrille Youchtchenko, d'origine ukrainienne.

Source: https://www.paulcraigroberts.org/2024/05/14/putin-needs-to-shake-up-himself/