Paul Craig Roberts: Trump et la course vers la Troisième Guerre Mondiale

29 Mai2024

Et tu, Trump

Paul Craig Roberts

À peine ai-je terminé une interview sur la rapidité avec laquelle nous nous dirigeons vers l'Armageddon que nous prenons de la vitesse. Des donateurs de la campagne de Trump rapportent que ce dernier leur a dit qu'il aurait bombardé Moscou et Pékin s'ils avaient attaqué l'Ukraine et Taïwan sous sa direction.

Ainsi, le probable prochain président américain déclare au monde que, dans l'intérêt de l'Ukraine et de Taïwan, deux États artificiels créés par Washington, il est prêt à déclencher la troisième guerre mondiale. Plus question de normaliser les relations avec la Russie. Ce discours lui a valu huit ans d'ennuis et d'inculpations. Trump dépasse désormais les néocons.

Il ne fait aucun doute que Trump a été persécuté pendant huit ans et qu'il fait l'objet d'une série d'inculpations civiles et pénales simplement parce qu'il a déclaré qu'il avait l'intention de normaliser les relations avec la Russie. Cela a été perçu comme une une attaque contre le budget et le pouvoir du complexe militaro-sécuritaire. Trump menaçait leur monde en leur ôtant leur ennemi indispensable. Le directeur du directeur de la CIA a qualifié Trump de traître à l'Amérique.

Ma position a toujours été que les Américains doivent s'opposer à l'instrumentalisation de la loi par les démocrates et montrer que cette arme est inacceptable en donnant raison à Trump lors de l'élection de novembre.

Sinon, le résultat sera l'institutionnalisation de l'armement du droit, ce qui signifie la tyrannie.

Aussi important que soit le droit en tant que bouclier du peuple et non en tant qu'arme entre les mains de l'État, il est moins important que d'éviter l'Armageddon nucléaire. Je ne peux plus soutenir Trump.

La situation ne pourrait être plus dangereuse. L'ensemble des dirigeants du monde occidental s'est engagé à faire la guerre à la Russie. Les dirigeants européens disent aux Européens que l'Europe doit se préparer à une guerre avec la Russie. Personne à Washington, et très peu parmi les analystes politiques, n'admet la responsabilité des États-Unis dans cette situation dangereuse. Le fait que Washington ait renversé le gouvernement ukrainien, installé une marionnette, entraîné et équipé une grande armée ukrainienne pour reprendre les républiques indépendantes du Donbass, trompé Poutine avec l'accord de Minsk, qualifié à tort la protection du Donbass par Poutine d'invasion de l'Ukraine et utilisé toutes les occasions pour élargir la guerre est tout simplement indescriptible dans le monde occidental. Quiconque dit la vérité est un « agent ou un dupe de Poutine».

Le déni de la réalité du conflit mène directement à une guerre majeure, peut-être la dernière guerre de l'humanité, et aucun dirigeant occidental ne s'en inquiète. Ils s'inquiètent seulement du fait que Washington est en train de perdre sa guerre par procuration. La détermination n'est pas de mettre fin à la guerre mais de l'étendre avec des missiles à longue portée et des troupes de l'OTAN pour empêcher Washington de perdre la guerre.

Quelques étudiants américains courageux protestent contre le massacre des Palestiniens par Israël, mais personne ne proteste contre la rapidité avec laquelle nous nous dirigeons vers l'Armageddon* nucléaire. Le public américain n'est pas conscient du risque ou ne s'en préoccupe pas. Dans aucune des « démocraties occidentales », le peuple n'a voix au chapitre. Les médias occidentaux sont livrés à la propagande de guerre.

Par rapport à l'accent mis sur la réduction des tensions qui a caractérisé la longue guerre froide, je ne peux que conclure que l'Occident est devenu fou et qu'il est incapable de reconnaître la réalité et de se comporter de manière responsable. M. Biden a refusé la responsabilité qui lui incombe de rencontrer M. Poutine et de résoudre cette situation dangereuse. Au lieu de cela, il insiste sur le maintien d'une menace existentielle pour la Russie.

Tous les reportages illustrent la ruée vers la guerre :

How US is Flirting With Idea of ‘Limited’ Nuclear Conflict With Russia and China

Poland Okays Its Weapons to Be Used by Ukraine for Strikes on Russia

Minsk Forced to Suspend CFE Treaty to Ensure National Security

European countries back to discussing compulsory military conscription

Bruxelles - Réintroduire la conscription militaire pour renforcer les armées européennes ? Cette question est posée par plusieurs pays de l'Union européenne, à commencer par l'Allemagne et l'Italie. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a remis le statut et les perspectives des forces armées au centre des discussions en Europe. L'une des solutions qui émergent des différentes parties de l'UE pour reconstituer les armées est l'introduction de la conscription obligatoire. Le service militaire, sous des formes diverses, est déjà en vigueur dans neuf pays : Chypre, Grèce, Autriche, Lituanie, Lettonie, Estonie, Finlande, Suède et Danemark.

Historiquement, l'introduction de la conscription militaire remonte à l'ère napoléonienne, lorsque les États-nations ont décidé d'enrôler leurs citoyens en masse. Des paysans, des marchands et des artisans, qui n'avaient jamais tenu un mousquet, se sont ainsi retrouvés sur les champs de bataille, à la fois parce que les pays avaient un plus grand besoin de troupes et pour retirer à la noblesse la tâche de former les armées. Cependant, dans la seconde moitié du XXe siècle, la fin des craintes de coups d'État militaires, qui étaient tenus en échec même avec une armée composée de simples citoyens, le développement technologique et la réduction de la taille des conflits impliquant les pays occidentaux ont incité les États à s'orienter vers la création d'armées formées de professionnels.

(...)

US May Ask More Asian Countries to Deploy Its Middle-Range, Long-Range Missiles

Russia May Spur Development of Mid-Range Missiles Due to Aggressive NATO Plans

NATO’s Latest Actions Against Russia Tantamount to Declaration of War

One marginalized French politician says NATO is dragging the European Union into World War III.

MOSCOU (Sputnik) - L'OTAN entraîne l'Union européenne dans la Troisième Guerre mondiale avec ses déclarations sur les frappes sur le territoire russe et n'est plus une « alliance défensive », a déclaré sur les médias sociaux Florian Philippot, chef du parti eurosceptique français Les Patriotes et candidat aux élections du Parlement européen.

« Les déclarations de l'OTAN sont une course folle vers la troisième guerre mondiale contre la Russie. Chaque mot est extrêmement grave et lourd de conséquences. L'OTAN a officiellement abandonné sa position d'« alliance de défense » - déjà réfutée dans la pratique - elle déclare la guerre ! » a déclaré M. Philippot sur X mardi.

L'homme politique a appelé Paris à se retirer de l'alliance.

« Souhaiter rester dans l'OTAN, c'est accepter que la France soit entraînée indéfiniment dans la Troisième Guerre mondiale, que le sang de ses enfants soit versé pour les intérêts de l'OTAN, de l'UE, du [président français Emmanuel] Macron et de la corruption insensée de toute cette clique », a ajouté M. Philippot : « arrêtons cette folie, défendons la paix, plus d'euros ni d'armes pour l'Ukraine ! ».

Traduit de l'américain par Rouge et Blanc

* NDLR: Selon le livre de l'Apocalypse dans le Nouveau Testament de la Bible chrétienne, Armageddon (/ˌɑːrməˈɡɛdən/ ; grec ancien : Ἁρμαγεδών Harmagedṓn ; latin tardif : Armagedōn ;de l'hébreu : הַר מְגִדּוֹ Har Məgīddō) est le lieu prophétisé d'un rassemblement d'armées pour une bataille à la fin des temps, qui est diversement interprété comme un lieu littéral ou symbolique. Le terme est également utilisé dans un sens générique pour désigner tout scénario de fin du monde. Dans la théologie islamique, Armageddon est également mentionné dans les hadiths comme le plus grand Armageddon ou Al-Malhama Al-Kubra (la grande bataille).

