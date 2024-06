Alain Daniélou: La Fantaisie des Dieux et l’Aventure Humaine. Extrait: Le Kali Yuga

Extrait:

Alain DANIÉLOU : L’histoire de l’humanité actuelle a commencé après un grand déluge dont toutes les civilisations ont conservé le souvenir. Elle s’est développée à travers quatre âges, un âge d’or, un âge de sagesse et puis des âges de plus en plus de décadence si l’on peut dire, qui vont d’ailleurs souvent avec un programme matériel mais avec une décadence des valeurs spirituelles. Et à l’origine apparemment, d’après l’histoire indienne, il y a une arche. Qu’est-ce que c’est que cette arche ? On ne sait pas très bien. C’était évidemment quelques survivants de l’humanité précédente qui ont abordé quelque part et se sont mêlés à d’autres espèces et à semi-animal, des espèces de singes très évolués peut-être et puis, ont donné l’humanité actuelle.

Cette humanité est arrivée tout d’un coup à son âge de déclin où elle s’est éloignée de sa place dans la création. A partir du moment où l’homme s’est cru un être supérieur, avoir des droits sur les autres animaux, sur les plantes, à ce point, le roi de la terre en quelque sorte avec tous les droits pour détruire les autres espèces, il s’est attiré naturellement la malédiction des dieux et, à ce moment-là, a commencé à courir vers son déclin.

Et la dernière période de ce qu’on appelle le Kali Yuga, c’est-à-dire l’âge des conflits, l’âge des guerres qui a commencé il y a longtemps, il a commencé vers 3 000 avant notre ère, mais son crépuscule, sa période terminale commence d’après le calendrier indien en 1939 et finira dans quelques siècles, vers 2400 et quelques.

Les dates sont à peu près approximatives, on ne peut pas donner des dates exactes, mais il s’agirait là à ce moment-là du dernier homme. Et les dernières périodes sont décrites dans les textes d’une façon absolument stupéfiante parce que vraiment, c’est une image de notre temps et ensuite une image de cataclysmes provoquées qui ressemblent tellement à des destructions d’Hiroshima* que c’est assez effrayant.

Interviewer : Donc, nous nous constituons en quelque sorte la septième humanité qui était précédée par six autres humanités qui ont possédé un certain savoir, connu un bel âge d’or. Et la terre va connaître encore cette fois des espèces humaines avant de devenir, hélas, inhabitable.

Alors, dans les puranas, on trouve le récit de la fin d’une humanité qui précède à la nôtre, mêlée à deux catastrophes : la fin de la civilisation des Assours et il y a plus de 60 000 000 ans, la destruction des cités de l’Indus par les envahisseurs aryens. Or, ce récit serait assez éclairant dans la mesure où il est à la fois un récit du passé et une prédiction de l’avenir car il existerait un parallélisme entre tout un contexte religieux, idéologique, moral et social de la civilisation des Assours et le contexte dans lequel nous évoluons depuis le début du Kali Yuga, donc avec catastrophe finale à la clé.

Existe-t-il « une recette » pour retarder l’échéance de ce cataclysme ou pour le traverser afin de participer à l’âge d’or de l’humanité future, cet âge d’or qu’on nous promet depuis si longtemps ?

Alors, je crois, Alain Daniélou, qu’il n’y a pas d’autres solutions que de nous parler de ces trois cités et de cette civilisation des Assours qui connut une telle expansion et qui pourtant fut enfin livrée à une terrible destruction.

Alain DANIÉLOU : La description du monde des Assours est assez étonnante. On y voit le récit d’une extraordinaire culture de gens qui avaient d’admirables cités avec des terrains de sport, des bibliothèques, des systèmes, des chars volants qui circulaient dans l’atmosphère, des moyens d’éclairage qui étaient placés comme des satellites au-dessus des cités, enfin une description tout à fait étonnante de ces trois grandes cités des Assours.

Et c’est parce que les Assours se sont éloignés de certains principes qui faisaient leur force et du dieu qui les protégeait qu’ils ont mérité d’être détruits. A ce moment-là, alors, on nous raconte dans cette histoire la fin des Assours et leur destruction, leur malheur, etc. que même ils ne comprenaient pas, ils ont été pris absolument par hasard lorsque la flèche de feu qui a détruit les trois cités a réduit tout d’un coup toute leur vie en cendre et il n’est rien resté de leur civilisation que peut-être quelques survivants qui sont ceux dont nous sommes issus, ceux qui dans quelques chars volants, ont pu éviter la catastrophe de la destruction des trois cités.

