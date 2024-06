Alexander Prokhanov : Doigts et orteils

13 juin 2024

Le Forum économique de Saint-Pétersbourg s'est déroulé dans l'éclat des panels, des discours, des costumes exquis, des négociations étincelantes, des banquets enivrants. Villes du futur, énergie verte, production zéro déchet, corridors transcontinentaux, bohémiens économiques, politiques et culturels.

Au même moment, dans les tranchées du Donbass, les obus déchiquettent les soldats. Les charges à fragmentation multiplient les blessés avec des moignons de bras et de jambes. Les fusiliers motorisés fatigués repoussent les contre-attaques ennemies. Les canonniers antiaériens combattent les nuages de drones. Des stormtroopers se sont battus sur des gratte-ciel en ruine. Et Belgorod, récemment devenu un paradis sur terre, tremble sous l'effet des explosions.

En cette troisième année de guerre, il y a toujours deux Russies : la Russie en guerre et la Russie en liesse. Les frontières qui les séparent se déplacent. Des réfugiés apportent les cendres de Belgorod à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Sur les pogos de l'Oural et de la Sibérie apparaissent les allées des héros tombés au champ d'honneur. À l'arrière, les usines de défense travaillent en trois-huit. Des échelons de chars passent devant des villes et des villages paisibles. Le moment est inévitable où la Russie en guerre et en liesse se confondra et se transformera en une Russie prête à se battre jusqu'à la mort.

L'OTAN a développé une stratégie unique. Elle combat la Russie, tue ses soldats, bombarde ses villes, tout en restant à l'écart des frappes russes. L'Occident envoie des missiles de précision à longue portée, des escadrons d'avions d'attaque supernova en Ukraine, suspend des lustres de satellites espions au-dessus de la Russie, tandis que celle-ci reste en sécurité, se délecte de sa prospérité et se complaît dans l'impunité. Il peut sembler que cette stratégie épuisante pour la Russie soit alimentée par la croyance de l'Occident en son invulnérabilité, en la timidité des autorités russes, qui n'oseront pas frapper les centres de l'OTAN. La Russie, qui a subi une défaite écrasante en 1991 et qui l'a reconnue, a une peur et une timidité profondes de l'Occident, considérant l'OTAN comme une force puissante indestructible, irrésistible en cas de guerre. Ce mythe de la timidité russe alimente l'agression de l'OTAN, et cette agression se développera, prenant des formes nouvelles et inédites.

Les cellules militantes ukrainiennes ancrées dans la société russe reprennent vie. Les radicaux islamiques, contrôlés par les services de renseignement occidentaux, préparent des attaques terroristes similaires aux sanglants Crocus. Mais le mythe de la timidité russe est illusoire. La Russie démontre à l'Occident qu'elle n'est plus timide face aux divisions de l'OTAN. Les canons nucléaires russes ne sont plus sous le manteau. Les bombardiers et les sous-marins nucléaires russes cessent d'être des armes d'intimidation pour devenir des armes de frappe nucléaire.

Dès que l'Occident comprendra que la timidité russe a disparu, que la patience russe est à bout, que les lignes rouges dont parlent les diplomates passent par les boutons rouges des lanceurs nucléaires, par les visages en pleurs des veuves russes, par Koursk et Sébastopol en flammes, dès que le premier missile russe tombera sur un aérodrome roumain ou polonais, réduisant les escadrons de F-16 en ruines, l'Occident s'assiéra à la table des négociations avec la Russie. Le sujet des négociations couve dans l'esprit des hommes politiques du monde entier. Les négociations se déroulent déjà discrètement, à voix basse, dans les pays tiers, où les éclaireurs se rencontrent, prudents, aimables, avec des lueurs froides dans les yeux.

Que se passera-t-il en premier : les négociations ou le bombardement des aérodromes de l'OTAN ? Les missiles russes à longue portée finiront-ils dans les unités des Houthis et du Hamas, ou les diplomates russes, ukrainiens et occidentaux viendront-ils à El Riyad et entameront-ils des négociations avec leurs parties ouvertes et fermées, des projets d'accords explicites et des protocoles secrets ? Où, dans quelle direction l'histoire du monde va-t-elle s'écouler ?

Les doigts de certains d'entre eux, ciselés et annelés, s'agrippent aux pieds des verres de cristal. Les doigts d'autres, calleux et fuligineux, s'appuient sur les gâchettes.

Mais il y a le doigt de Dieu, celui qui indique la trajectoire du missile de croisière.

Il y avait un peuplier vert,

se balançait dans le vent.

Notre régiment à Kharkov était tombé

Traduit du russe par Rouge et Blanc

Source: https://izborsk-club.ru/25800

Alexander Prokhanov

http://zavtra.ru

Alexandre Prokhanov (né en 1938) est un éminent écrivain, publiciste, homme politique et personnalité publique de l'Union soviétique. Membre du secrétariat de l'Union des écrivains russes, rédacteur en chef du journal Zavtra. Président et l'un des fondateurs du Club d'Izborsk.