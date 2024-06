Valery Korovin : Qui détruit le consensus patriotique droite-gauche ?

13 juin 2024, 11:39

La déception de trente ans, c'est le discours de Guennadi Ziouganov lors du récent plénum du Comité central du PCRF dénonçant le " fasciste " Ivan Ilyine*. Les jeunes gauchistes activement impliqués dans la campagne contre Ilyin ne s'en souviennent peut-être pas, mais Gennady Zyuganov est devenu le leader du CPRF précisément après les événements d'octobre 1993, où le consensus patriotique droite-gauche, appelé par les libéraux le consensus rouge-brun, s'est formé.

C'est au cours du sanglant mois d'octobre 1993, alors que les efforts des libéraux pour briser le pays étaient à leur apogée, que la plus haute autorité constitutionnelle, le Soviet suprême, s'est opposée au dirigeant libéral Boris Eltsine, qui a organisé une révolte libérale armée et a tiré sur la plus haute autorité du pays avec des chars d'assaut.

Au même moment, près d'Ostankino, les forces spéciales des services de sécurité des ambassades américaine, britannique et israélienne ont tiré sur plusieurs milliers de Moscovites désarmés avec des mitrailleuses de gros calibre depuis les toits des maisons environnantes.

Ce crime sanglant du régime libéral-occidental d'Eltsine doit encore faire l'objet d'une enquête. Mais c'est à ce moment-là que s'est formée la base politique de l'opposition patriotique aux libéraux occidentaux, qui représentaient un instrument de contrôle externe de la Fédération de Russie par les États-Unis et l'Occident. Les patriotes de droite - monarchistes, conservateurs, cosaques, religieux orthodoxes, et même (oh, horreur !) les fascistes russes, y compris (oh, horreur !) les fascistes russes, se sont levés pour défendre le Soviet suprême. ) des fascistes russes, y compris des nationalistes russes de tous bords, et des patriotes de gauche, y compris d'extrême gauche, des anarchistes de l'"Étoile noire" et de la même "Studdzaschita", oui, oui, Dmitry Kostenko, Alexei Tsvetkov, Pavel Bylevsky, Tous ceux qui étaient pour la Russie et contre l'Occident, les États-Unis et leurs marionnettes - Gaidar, Chubais et le reste de la couvée libérale dirigée par Eltsine - étaient là, sur les barricades du Soviet suprême et d’Ostankino.

Sur la base de cette résistance, formée sous les balles, une large coalition patriotique de patriotes de gauche et de droite s'est formée - pour la Russie, contre l'Occident et le libéralisme. Le point de convergence de cette opposition spirituelle, comme on disait à l'époque, était le journal Zavtra d'Alexandre Andreïevitch Prokhanov, qui est devenu une tribune pour tout l'éventail des patriotes russes - de l'extrême droite, y compris, oui, les fascistes russes, à l'extrême gauche, y compris les anarchistes. Le critère principal, la ligne de démarcation était : pour la Russie ou pour l'Occident ? Qui pour la Russie - dont l'existence (les jeunes gauchistes ne s'en souviennent plus) ne tenait qu'à un fil à l'époque - était un patriote, qui pour l'Occident, les États-Unis, l'Europe et la dissolution du pays RF dans le projet mondialiste de l'Occident - était un libéral et un salaud.

Le CPRF est devenu le parti politique parlementaire exprimant ce consensus patriotique, droite-gauche, rouge-brun, et Guennadi Ziouganov a été nommé à sa tête par cette coalition. Plus tard, en 1996, sur la base du même consensus patriotique, un bloc politique électoral a été formé - l'Union populaire patriotique de Russie (NPSR), qui comprenait toutes les mêmes forces politiques, de l'extrême droite, y compris, oui, les fascistes russes, à la même extrême gauche.

L'objectif pour lequel les patriotes de droite et de gauche se sont rassemblés à l'époque était de soutenir Guennadi Andreïevitch Ziouganov lors de l'élection présidentielle de 1996 contre Boris Eltsine, un Judas, un libéral, un occidental, un alcoolique et un destructeur de la Russie. Du côté d'Eltsine se trouvaient les oligarques (Berezovsky, Gusinsky, Aven, Fridman, Potanin, Alekperov, Khodorkovsky - alors appelés "Les Sept banquiers", du côté de Zyuganov - tous les patriotes russes, de droite comme de gauche, et l'ensemble du peuple russe, c'est-à-dire toute la majorité patriotique.

Ziouganov a alors remporté les élections en nombre de voix, mais a perdu politiquement, effrayé par les oligarques tout-puissants et l'Occident, qui l'ont alors fortement pressé, le menaçant d'un massacre rapide du peuple, car tous les leviers de contrôle, en particulier financiers (dans un pays absolument appauvri et pillé qu'est la Russie) étaient à leur disposition. Zyuganov a alors échangé sa victoire contre un siège à vie à la Douma en tant que chef du parti et de la faction, et cet accord est toujours respecté. Après la défaite sanglante d'octobre 1993, c'est la deuxième défaite de la plate-forme patriotique de la droite et de la gauche.

Il convient de faire une petite digression et de rappeler que la synthèse idéologique de l'économie de gauche et de la politique de droite en tant qu'alternative idéologique au soviétisme et au libéralisme occidental a été créée à l'époque par le jeune intellectuel Alexandre Douguine. C'est lui qui l'a intégrée, avec la géopolitique, à la base du parti de Vladimir Jirinovski, en interagissant intensément avec lui sur le plan intellectuel (c'est donc de là que proviennent les déclarations "visionnaires" de Vladimir Volfovitch). De même, Douguine a placé la synthèse droite-gauche de l'économie (sociale) de gauche et de la politique (centrée sur l'État et conservatrice) de droite au cœur du CPRF lors des célèbres "joggings de Miusskiye" avec Zyuganov. (Douguine et Ziouganov étaient voisins, tous deux habitaient dans le quartier de la place Miusskaïa et avaient l'habitude de faire leur jogging sur la place Miusskaïa le matin, en discutant des fondements idéologiques de la Russie post-soviétique)

Bientôt, Douguine lui-même créa une structure politique qui suivait strictement cette synthèse idéologique de politique de droite et d'économie de gauche, basée sur l'idéologie du national-bolchevisme, un courant idéologique qui émergeait en Europe simultanément chez les conservateurs européens, apologistes de la révolution conservatrice (Arthur Muller Van den Broek, Nikisch, Evola) et chez les émigrés russes (Savitsky, Ustryalov, Trubetskoy). Douguine attire dans cette initiative l'écrivain Edouard (Savenko) Limonov, qui vient de rentrer en Russie et qui est très populaire à l'époque. L'objectif est toujours le même : unir l'extrême droite et l'extrême gauche contre les libéraux-occidentaux d'Eltsine, mais sur une base idéologique plus stricte. (À l'époque, le CPRF était sérieusement marqué par le soviétisme de Brejnev, installé dans les sièges confortables de la Douma et effrayé par les radicaux extrêmes, évoluant progressivement vers une coopération modérée et agréable avec le régime "détesté" d'Eltsine pour les anciens fonctionnaires et apparatchiks soviétiques).

Immédiatement après les événements d'octobre 1993, Douguine et Limonov ont rédigé le manifeste du Front national bolchevique (FNB), qui regroupait diverses structures politiques de droite et de gauche, et en l'espace d'un an, la base politique et organisationnelle du Parti national bolchevique (PNB)* a été constituée, qui intégrait tous ceux dont les conformistes du CPRF avaient eu peur au cours de cette année - de l'extrême droite, y compris les nationalistes russes et, oui, oh, oui, horreur, les fascistes, à l'extrême gauche, y compris "Black Star" et "Studdzaschita" de Kostenko-Tsvetkov, ainsi que, oui, oui, le RKSM de Bylevsky. Ils figurent tous sur la photo de la première composition du NBP.

Un peu plus tard, en 1997, sur la base de la même synthèse droite-gauche nationale-bolchevique, un bloc préélectoral (pour les élections de 1999) a été formé - le Front des travailleurs, de l'armée et de la jeunesse (FTN), qui comprenait la "Russie du travail" d'Anpilov-Khudyakov, l'"Union des officiers" de Terekhov et le PNB de Limonov. Lors des élections législatives de 1995, la Russie travailliste a presque franchi à elle seule la barre des 5% (4,98%, bien sûr, pourquoi), et le bloc de la FTN avait toutes les chances d'entrer à la Douma (à cette époque, les jeunes gauchistes ne s'en souviennent plus, la Fédération de Russie disposait d'un système politique ouvert). Face à cette menace, le bloc FTN a été récupéré par les services compétents, le NBP s'est scindé, Douguine est parti, mais le consensus droite-gauche de la large opposition patriotique a subsisté.

Tout au long des années Eltsine, jusqu'à l'arrivée de Poutine, l'opposition patriotique (malgré des querelles internes mineures, des querelles, des scissions, des fusions et des acquisitions) a toujours et partout agi comme un large front patriotique : Les patriotes de gauche et de droite ont toujours été ensemble, organisant des manifestations de masse, des marches de plusieurs milliers de personnes, formant des blocs, tenant des congrès, des plénums et des conférences, jetant de l'encre et des bouteilles sur l'ambassade américaine lors du bombardement barbare de Belgrade, et se présentant ensemble aux élections à tous les niveaux.

C'est ce consensus patriotique, qui a gagné des poids lourds politiques comme Primakov et Loujkov, qui a tellement effrayé Eltsine et sa famille qu'ils ont commencé à chercher frénétiquement des moyens de s'en sortir, car la destitution et l'emprisonnement massif des réformateurs libéraux corrompus et ayant échoué étaient à l'ordre du jour. Les jeunes gauchistes ne s'en souviennent pas, mais après le défaut de paiement de 1998 (lorsque le chef du gouvernement était... ils ne se souviennent pas non plus de qui), les patriotes ont pris l'initiative des libéraux qui s'envolaient dans l'abîme avec le pays. Evgueni Primakov est devenu le chef du gouvernement, soutenu par le bloc "Patrie-Toute la Russie" de Loujkov et Chaïmiev, le communiste Maslioukov a rejoint le gouvernement en tant que premier vice-premier ministre, le communiste Gérachtchenko a réintégré le bloc financier, et le procureur patriote Skouratov préparait des procès contre la famille d'Eltsine, en attendant sa destitution, qui était gérée par la majorité patriotique de la Douma, dirigée par le CPRF, la plus grande faction parlementaire.

C'est ce puissant front patriotique qui a poussé la famille Eltsine à s'agiter convulsivement, cherchant un moyen de sortir de la cage dans laquelle elle s'était enfermée. D'où l'idée politico-technologique de prendre un successeur dans son propre milieu, mais de le doter d'un discours patriotique afin de saisir l'initiative des patriotes et de s'en couvrir, obtenant ainsi un retard dans le temps du retrait. C'est ainsi que Vladimir Vladimirovitch Poutine est arrivé au pouvoir, d'abord en libéral modéré, mais en faveur de la préservation de la souveraineté et de l'intégrité de la Russie (à l'époque, rien que cela était une avancée colossale), puis de plus en plus en patriote, chassant le libéral non seulement de lui-même, mais du pays tout entier.

C'est sous Poutine, sous la pression d'un consensus patriotique droite-gauche, que le patriotisme de la majorité est devenu une évidence et que le libéralisme s'est éteint en même temps que ses porteurs, lentement, douloureusement, mais inévitablement. C'est le patriotisme - de droite comme de gauche - qui est à la base de la stabilité politique actuelle du pays, dont le critère est la Russie, sa valeur absolue, sa primauté. Le principal slogan du NBP*, aujourd'hui interdit, qui a été créé sur la base d'une synthèse des patriotismes de droite et de gauche, était "La Russie est tout, le reste n'est rien". - C'est la quintessence de la position politique patriotique, le critère principal, la ligne de partage des eaux.

Le début du SWO a marqué l'apogée du patriotisme et, en deux ans, les écuries d'Augias du libéralisme et de l'occidentalisme, que les patriotes avaient été incapables de nettoyer au cours des trente dernières années, ont été nettoyées. Aujourd'hui, la société est consolidée comme elle ne l'a jamais été dans l'histoire moderne. Il s'agit d'un consensus patriotique entre les patriotes de droite et de gauche sur la base de la Russie - sa valeur suprême. Il n'est pas surprenant que les centres intellectuels, stratégiques et politico-technologiques occidentaux s'attaquent précisément à ce consensus. En détruisant l'unité interne et le consensus patriotique de la droite et de la gauche, il est facile de détruire le pays.

Par conséquent, du point de vue des centres occidentaux, il est tout à fait logique de s'attaquer à la source de ce consensus. La source de ses fondements théoriques - le philosophe russe Alexandre Douguine - a été attaquée au cours des vingt dernières années, avec une intensité variable, mais pendant la période du SWO et peu avant son début - de manière particulièrement intensive. Selon ce consensus, l'histoire de l'école d'enseignement supérieur Ilyin n'est qu'une nouvelle occasion de lancer une campagne sur commande (si l'un de ses participants pense qu'elle a démarré spontanément, il est soit un imbécile, soit une marionnette). La stabilité politique intérieure de la Russie est détruite par les centres de technologie politique occidentaux, qui s'appuient sur les réseaux de Soros, ainsi que sur les réseaux libéraux créés au cours des décennies précédentes et qui n'ont pas été nettoyés jusqu'à présent. Mais une fois qu'ils sont pris en flagrant délit, la seule chose qui leur reste à faire est de ridiculiser tous les arguments qui les exposent - "ha ha, bien sûr Soros, ha ha, et alors, le département d'État, la sixième colonne, eh bien, eh bien, eh bien". OUI, Soros, le département d'État, le parti démocrate américain et la sixième colonne, que les militants utilisés dans des campagnes destructrices le sachent ou non, sont utilisés dans l'obscurité. Ainsi, si vous voyez quelqu'un utiliser le terme "fasciste" à propos d'un opposant, vous êtes un agent de Soros ou un crétin mal informé.

Le plus dangereux dans cette situation (et la campagne instrumentale contre l'USPP l'a révélé très clairement), c'est que la sixième colonne reste une évidence. C'est dans les structures du pouvoir, au sein même de l'AP, dans l'entourage du Président, qu'il y a des gens qui partagent encore sincèrement les valeurs occidentales et qui croient qu'il est possible et nécessaire de négocier avec l'Occident, et qu'alors tout redeviendra comme avant. La seule chose qui les en empêche, ce sont les patriotes radicaux, comme ils disent, ou, ce qui est encore plus commode, les "fascistes". Ce croquemitaine peut être utilisé pour écraser tous ceux qui s'opposent au rétablissement des relations avec l'Occident, ce que les réseaux de Soros ont toujours fait. Rien n'a changé depuis l'époque où l'idéologue de Soros, Karl Popper, qualifiait Platon de fasciste, et avec lui tous ceux qui s'opposent à la "société ouverte", c'est-à-dire tous ses ennemis. La "société ouverte" de Popper, au cas où les jeunes gauchistes ne le sauraient pas, est la société libérale mondiale. Quiconque s'y oppose est un "fasciste" - et cela ne se discute pas.

ll semblerait que les gauchistes n'aient rien à voir avec cela, et comment ont-ils réussi à se faire prendre à cet hameçon politico-technologique ? C'est simple : l'idéologie de gauche se compose d'une économie de gauche et d'une politique de gauche. L'économie de gauche, c'est la justice sociale, l'égalité d'accès aux biens matériels, le soutien aux faibles - en général, plus, score, tout ce qu'on veut. Mais la politique de gauche, c'est l'atomisation (de l'individu), l'émancipation, la liberté de - la liberté - nettoyer l'individu (pas la personne, ce sont des choses différentes) de toute identité collective, principalement la Tradition, l'émancipation, le féminisme, légalisme, LGBT - oui, oui, c'est une extension naturelle de la politique de gauche, et le résultat final est une ontologie orientée objet (OOO) où l'être (post)humain est reconnu comme un objet sous le contrôle de l'IA, et nous y sommes déjà - tout cela est de la politique de gauche. Mais tout commence de manière agréable et plaisante pour l'homme russe, avec une économie de gauche. Et si vous ne connaissez rien aux idéologies politiques (chers jeunes gauchistes), alors la politique de gauche est dans le sac, voilà, mon ami, et un tampon sur votre front et sur votre main droite (pour marquer que vous n'êtes certainement pas un fasciste).

Mais revenons à Ziouganov et à son entrée désastreuse au plénum en critiquant le "fascisme" (cela ne veut pas dire que le fascisme est bon, c'est juste que le nazisme, le national-socialisme, avec une théorie raciale inacceptable, était appelé "fascisme allemand" dans la propagande soviétique, à cause du socialisme, qui ne pouvait pas être critiqué). L'homme politique qui est devenu ce qu'il est grâce à la synthèse droite-gauche est allé contre lui-même, c'est-à-dire sur la voie de l'autodestruction. Ziouganov était un leader patriote (jusqu'à l'arrivée de Poutine) tout en prônant une économie de gauche (le socialisme) et une politique de droite - un État fort, des valeurs conservatrices, la Tradition. D'où l'orthodoxie de Ziouganov et les citations d'Ivan Ilyine dans ses anciens livres, ce qui est tout à fait logique pour un patriote russe. Après tout, Ilyin est un patriote de la Russie, et des milliers de pages sont consacrées à sa grandeur. Mais le principal patriote du pays est devenu Poutine. Aujourd'hui, il est pour la justice sociale, pour l'État social, pour les paiements, les allocations, le matkapital et d'autres éléments qui constituent l'économie de gauche, bien qu'avec des éléments du marché (il s'agit d'une économie à structures multiples), et pour la politique de droite - un État fort, le conservatisme, la tradition. Il est donc clair que pour Poutine, Ilyin est un philosophe russe, un patriote et un homme d'État, et c'est tout naturellement qu'en tant qu'homme d'État, il le cite.

Mais revenons aux tâches des centres occidentaux : si Poutine est désormais la figure principale du consensus patriotique dans le pays, alors on peut le détruire en détruisant ce consensus, c'est-à-dire les fondements patriotiques de la société, c'est-à-dire la synthèse droite-gauche, et cela se fait très simplement en discréditant ses sources et ses porteurs. Et là, tout est clair : si la source de toutes les significations patriotiques est Douguine (par exemple, le journaliste conservateur américain Tucker Carlson est d'accord avec cela, car il a rencontré Poutine et Douguine lorsqu'il était en Russie), alors il faut le frapper. Et cela se fait selon un schéma ancien, c'est-à-dire par le "fascisme" : Douguine est un "fasciste", Ilyine est un "fasciste", donc Poutine, qui cite Ilyine et que Tucker Carlson rencontre (et c'est un "fasciste" bien connu qui ne choisit que des "fascistes" à rencontrer) est lui aussi un "fasciste". Le théorème est prouvé, et quiconque s'y oppose est un "fasciste, fasciste, fasciste". Et ce, quel que soit son nom, est un « occultiste".

Il est compréhensible que de telles absurdités sur le "fascisme" soient reprises par des étudiants (ils n'ont pas encore de cerveau), de jeunes gauchistes (ils n'ont pas non plus de cerveau et sont donc des gauchistes, et c'est aussi une politique de gauche - voir le schéma), de vieux gauchistes (ils ne sont plus intelligents et sont apparemment incapables de faire la distinction entre le stalinisme - le bolchevisme national - et le trotskysme). Les vieux gauchistes (qui n'ont déjà plus de cervelle et sont apparemment incapables de faire la différence entre le stalinisme - le bolchevisme national - et le trotskisme), mais Zyuganov.... Qu'aurait-il fallu faire au vieil homme pour qu'il abandonne non seulement Ilyin, qu'il a lui-même cité, mais aussi les fondements mêmes de sa position politique - la politique de droite, partie intégrante de l'économie de gauche, si l'on parle de patriotisme russe, trahissant et piétinant tous les fondements premiers de la synthèse droite-gauche sur laquelle repose l'actuel consensus patriotique ?

Et c'est là que nous revenons au danger principal. Ni Ziouganov, ni les autres députés du CPRF, ni toute la brochette de technologues politiques qui crient à tue-tête "Ilyin est un fasciste" et travaillent, comme ils le pensent, pour l'Administration présidentielle, ne feraient jamais cela s'ils n'étaient pas sûrs qu'il s'agit d'un ordre de l'AP, et qu'ils travaillent donc pour l'AP, certes pour l'une de ses tours, mais quand même... Vous n'avez pas de dissonance cognitive ici, chers travailleurs de l'AP, n'est-ce pas ? S'il s'agit de l'administration présidentielle, que l'ordre vient d'elle, et que vous pensez travailler pour le président, comment cela s'accorde-t-il avec le fait qu'Ilyin est le philosophe préféré du président ? Cela ne vous gêne-t-il pas ? Ou bien pensez-vous que le Président a changé d'attitude à l'égard d'Ilyin, mais qu'il ne vous en a pas parlé ?

Trois réponses sont possibles : 1. Le président a vraiment changé d'attitude à l'égard d'Ilyin*, le considérant comme un "fasciste", et il vous le dira bientôt (il n'osait pas sans votre soutien, mais maintenant il le fera certainement) ; 2. vous travaillez pour des réseaux externes de Soros, le département d'État, le parti démocrate américain, et peu importe à quel point vous ricanez en ridiculisant l'évidence, ils ne tarderont pas à vous repérer ; et enfin, 3. Vous travaillez pour l'AP et vous avez une étiquette, un permis, une commande et un budget, mais... pour qui travaille la personne qui l'a commandée et qui la paie aux frais de l'État ? (Mais pas par le biais d'un financement extérieur, n'est-ce pas, contre-espionnage ?) Il est toujours là alors que la campagne contre Ilyin ("combat") se poursuit, comme il était là avant les élections lorsque la campagne contre Ilyin a commencé.

De toute façon, chacun sera responsable de lui-même, donc il décidera de son côté, surtout dans les conditions du SWO, mais Zyuganov... Pourquoi piétiner si grossièrement ce qui vous a permis d'accéder aux sommets politiques, de vous y maintenir pendant trente ans, et de tout devoir à cette synthèse patriotique droite-gauche, nationale-bolchévique, même si ce n'est pas vous qui êtes aujourd'hui le principal patriote du pays, mais Poutine ? Une rancune personnelle ? Ou grand-père est vieux (bientôt 80 ans), il s'en moque. Prokhanov se tient fermement debout, parce qu'il est un bloc, une pierre angulaire du patriotisme russe contemporain. Mais Zyuganov... Se trahir vaut cher. J'espère que le prix en valait la peine... Et Ilyin pardonnera. Et Douguine, apparemment, aussi. L'histoire jugera.

Traduit du russe par Rouge et blanc

Source: https://izborsk-club.ru/25801

NDLR: Ivan Iline (1883-1954), philosophe russe https://fr.wikipedia.org/wiki/Ivan_Iline

"Michel Eltchaninoff, philosophe d'origine russe et rédacteur en chef adjoint de Philosophie Magazine, écrit dans son livre Dans la tête de Vladimir Poutine qu'Iline est, avec Vladimir Soloviev et Nicolas Berdiaev, un des maîtres à penser du président russe Vladimir Poutine dans son effort de reconstruction de la grandeur russe."

Valery Korovin

http://korovin.org

Valery Korovin (né en 1977) est un politologue et une personnalité publique russe. Directeur du Centre d'expertise géopolitique, chef adjoint du Centre d'études conservatrices du département de sociologie de l'université d'État de Moscou, membre du Comité eurasien, chef adjoint du Mouvement international eurasien, rédacteur en chef du portail d'information et d'analyse "Eurasia" (http://evrazia.org). Membre permanent du Club d'Izborsk.