Guillaume de Nangis: Les fleurs de lis des armes de France

« Car, comme Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ a voulu orner le royaume de France plus particulièrement que tous les autres royaumes par la foi, la sagesse et la chevalerie, les rois de France ont traditionnellement fait peindre sur leurs armes et leurs drapeaux une fleur de lys trifoliée, comme s’ils voulaient dire à l’univers : la foi, la sagesse et la prouesse chevaleresque servent, de par la providence et la grâce de Dieu, notre royaume plus abondamment que tous les autres. Ces deux feuilles semblables signifient, en effet, la sagesse et la chevalerie qui gardent et défendent la troisième feuille placée plus haut entre elles qui signifie la foi. Car la foi est gouvernée et régie par la sagesse et défendue par la chevalerie. Aussi longtemps que ces trois vertus seront bien liées entre elles (sibi invicem cohaerentia) dans le royaume de France dans la paix, la force et l’ordre (pacifice, fortiter et ordinatim) le royaume sera solidement debout (stabit). Si elles en étaient séparées ou lui étaient arrachées, tout le royaume divisé contre lui-même serait désolé et s’effondrerait. »

Guillaume de Nangis, Gesta sanctae memoriae Ludovici regis Franciae.

* Nam ex quo Deus et Dominus noster Jesus Christus voluit tribus predicits gratiis, scilicet fide, sapientia et militia illustrare, specialius quam cetera regna regnum Franciae sua gratia illustrare, RHGF t. 20, p. 320 ; voir J. Le Goff, op. cit. (n. 12), p. 354-356.

Consulter aussi:

"Guillaume de Nangis et la translation de l’empire aux rois de France"

par Mireille Chazan

https://books.openedition.org/psorbonne/22250

NDLR: La bordure rouge comme sur les armes d'Anjou et comme la couleur de l'oriflamme de Saint Denis, symbolise la protection.