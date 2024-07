8 juillet: Fête de saint Thibauld de Marly, IXe abbé des Vaux-de-Cernay au temps de saint Louis

Saint Thibauld de Marly († Vaux-de-Cernay France, 8 décembre 1247) était un abbé français. Il fut canonisé par le pape Clément XI le 25 septembre 1710.



Sa vie

Fils de Bouchard de Montmorency, seigneur de Marly, et de Mathilde de Châteaufort, nièce du roi Louis VII, Thibauld embrasse d'abord le métier des armes, se distinguant dans les tournois, mais il a aussi une grande dévotion pour Marie.

En 1226, il prend l'habit cistercien à l'abbaye des Vaux-de-Cernay, fondée plus d'un siècle auparavant par des moines de la congrégation de Savigny qui, en 1147, étaient passés en bloc à l'ordre des Cìteaux, dans la filiation de Clairvaux.

En 1230, il est nommé prieur par Richard, qui a succédé à Thomas, et à sa mort en 1235, il est élu abbé ; à ce titre, il devient également supérieur de l'abbaye de Breuil-Benoit et de l'abbaye de femmes de Port-Royal, dont son père avait été un bienfaiteur. En 1237, il a également le gouvernement de l'abbaye des moniales de Trésor, dans le diocèse de Rouen.

Dans ses nouvelles fonctions, Thibauld donne un exemple d'humilité et de piété, avec une vie austère marquée par la pauvreté. On raconte qu'il aida les maçons en transportant des pierres et de la chaux lors des travaux qu'il effectua pour agrandir une pièce du monastère et pour construire une partie du bâtiment des frères laïcs.

Thibauld mourut le 8 décembre 1247 et, après douze années de fructueux gouvernement de son abbaye, il fut enterré dans la salle capitulaire. Une dalle de pierre fut placée sur son tombeau, sur laquelle était gravée une crosse, avec cette inscription Hic Jacet Theobaldus abbas.



Le culte



La renommée de sa sainteté amena de grands pèlerinages aux Vaux-de-Cernay, et en 1261, sous la direction de l'abbé de Clairvaux, le transfert des restes dans la chapelle de l'infirmerie, accessible à tous, fut effectué. Une seconde translation eut lieu en 1270, dans un tombeau construit dans la nef de l'église, où cette épitaphe disait Mille bicento septimo cum quadrageno caelo clarescit Theobaldus ubi requiescit. Cette tombe a été profanée en 1793.

La fête de Thibauld était célébrée à l'abbaye des Vaux-de-Cernay et son culte fut reconnu par le pape Clément XI le 25 septembre 1710. Au XVIIe siècle, un autel lui est dédié dans l'église de l'abbaye de Cîteaux. Thibauld est honoré dans les diocèses de Paris et de Versailles. Dans l'ordre cistercien, il est commémoré dans le bréviaire du 8 juillet.

NDLR: Le prénom Thibauld a plusieurs orthographes. Il peut s'écrire aussi Thibaut et Thibaud. Celle avec ld à la fin nous paraît plus fidèle à l'original latin qui était Theobaldus.