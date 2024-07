HANACPACHAP CUSSICUININ (1631)~Ritual Formulario, en quechua-JUAN PÉREZ DE BOCANEGRA

"Hanacpachap Cussicuinin" est la première et la plus ancienne œuvre polyphonique imprimée en Amérique (Pérou, 1631), qui figure à la fin du manuel pour prêtres écrit en quechua et en espagnol, intitulé "Ritual formulario" de Juan Pérez de Bocanegra ; elle fait référence aux traditions chrétiennes et incas.

Pérez de Bocanegra était un curé franciscain, un professeur d'université et un chantre de la cathédrale qui travaillait en étroite collaboration et avec sympathie avec les villageois des Andes. Pérez de Bocanegra a travaillé à Lima et à Cuzco, et a eu de nombreuses controverses avec les Jésuites.

Hanacpachap est un hymne chrétien d'adoration à la Vierge Marie, entièrement écrit en langue quechua. L'hymne est écrit pour 4 voix en vers saphiques pour être chanté en procession. L'œuvre est composée de 20 versets, où chaque verset est formé de 5 lignes de 8 syllabes, suivies d'une phrase de 4 syllabes, imprimée en italique dans le manuscrit original.

Cette œuvre est composée d'un langage complexe rempli d'extraordinaires images chrétiennes, célestes et indigènes.

Œuvre extraite de l'album : Corpus Christi à Cusco

Interprété par : Ensemble Elyma, Schola Cantorum Cantate Domino

Chef d'orchestre : Gabriel Garrido

K617, fondation & france telecom

Los 20 versos completos los puedes encontrar en Internet.



1°- Hanacpachap cussicuinin, - The bliss of Heaven,

Huaran cacta muchas caiqui. - I will worship you a thousandfold,

Yupairuru pucocmallqui, - Revered fruit of a mature tree,

Runa cunap suyacuinin. - Long awaited by your people,

Callpannacpa quemicuinin, - Protection of spiritual strength,

Huaciascaita. - Heed my call.

2°- Uyarihuai muchascaita - Hear my prayer,

Diospa rampan Diospamaman - Litter of God, Mother of God,

Yurac tocto hamancaiman - White shoot of the lily,

Yupascalla, collpascaita - Worshipped, my barren state,

Huahuaiquiman suyuscaita - Show me your son,

Ricuchillai. - Whom I await.

3°- Chipchijcachac catachillai - O brilliant light of the Southern Cross,

Punchau pussac quean tupa -Meeting with the bringer of the day,

Cam huacyacpac, manaupa - Summon me in my disdain,

Queçaiquicta hamuiñillai - Save me

Piñascaita quespichillai - From my anger,

Susurhuana. - Precious grain store.

4°- Ñocahina pim huanana - Like me, who will take revenge

Mitanmanta çananmanta - For his time on earth,

Tecçe machup churinmanta. - For his lineage,

Llapa yallec millaimana - For the sons of his ancestors,

Muchapuai yasuihuana - Overcoming all abominations,

Huahuaiquicta. - Your child.

5°- Vequecta ricui pinquicta - See the tears, see them sparkle,

Çucai çucai huacachacman - Weeping profusely,

Sonco queve putichcacman - Your heart grieving,

Cutirichij ñauijquicta - Turn your eyes upon me,

Ricuchihuai uyayquicta - Look upon me with your face,

Diospamaman. - Mother of God.

6°- Hanacpachap callasanan - Ancient lineage of Heaven,

Canchac punchau tutayachec - Who darkens the shining day,

Quilla pacsa raurayachec - Who makes the moon burn bright,

Angelcunap cochocunan - The bands of angels

Hinantimpa rirpucunan - So ascend,

Cauçac pucyu. - Living source of water.

7°- Capacmanta mirac suyu - Royal kingdom of abundance,

Capaccunap capacnimpa - Royalty of the royals,

Ñaupamanta huachacninpa - Born of the beginning,

Gracia sococ, aclla puyu - Grace of old age, chosen royal crown,

Campim suyan tecçe muyu - The world has hope in you,

Dioscusichec. - God of grace.

20°- Gloria cachun Dios yayapac - May there be glory for the Lord,

Dios churipac hinallatac - And for his son likewise,

Sancto Espiritu pac huantac - And also for the Holy Ghost,

Cachun gloria, viñaillapac - May there be glory for all eternity,

Cauçaicunap, cauçainimpac - For the life of all sustenance,

Cussicachun. Amen. - May there be delight. Amen.



