Japji Sahib: Une personne de vérité contient l'univers entier

JAPJI - Méditation de l'âme



Nous ne faisons qu'un avec Dieu C'est notre véritable identité

Auteur de tout. Au-delà de la peur.

Au-delà de la vengeance. Au-delà de la mort, image de l'infini, non né.

Plein de lumière

C'est le cadeau du gourou ~ MÉDITEZ !

C'EST LA VÉRITÉ PREMIÈRE, VRAIE POUR TOUS LES TEMPS, VRAIE À CET INSTANT, Ô NANAK

VRAI POUR TOUJOURS || 1 ||

En pensant et en pensant,

rien ne se passe...

Même si je pense mille fois.

Profondément dans le silence,

Rien ne se passe...

Bien que la corde de la nostalgie joue.

Les gens affamés restent affamés,

avec le poids du monde sur leur dos.

Vous pouvez être incroyablement intelligent,

Mais vous ne pouvez pas l'emporter chez vous.

Comment puis-je vivre la vérité ?

Comment puis-je couper à travers le filet de mensonges ?

Marcher dans la volonté de Dieu

A l'intérieur et à l'extérieur.

Ô Nanak !

C'est écrit dans ton âme. || 1 ||

Dans la volonté de Dieu, toutes les structures sont formées, au-delà des mots.

Dans la volonté de Dieu, toutes les âmes sont formées et deviennent grandes.

Dans la volonté de Dieu

Nous sommes hauts ou bas.

Dans la volonté de Dieu, il y a le plaisir et la douleur. Dans la volonté de Dieu, il y a la perte et le gain.

La volonté de Dieu est vivante en nous. Personne n'en est dépourvu.

Ô Nanak !

Lorsque vous comprenez la volonté de Dieu, toutes les pensées de soi disparaissent. || 2 ||

Quelqu'un chante le pouvoir,

A qui appartient le pouvoir ?

Quelqu'un chante le don, Connaissant le signe dans la chanson.

Quelqu'un chante l'excellence, L'émerveillement et la beauté divine.

Quelqu'un chante la connaissance, Par une longue et profonde méditation.

Quelqu'un chante les corps, Créés et retournés à la poussière.

Quelqu'un chante les âmes, données et enlevées...

Quelqu'un chante que Dieu semble être loin.

Quelqu'un chante qu'il voit le visage de Dieu tous les jours.

Les histoires bien racontées n'ont pas manqué.

Des millions et des millions ont parlé et parlé.

Le donateur donne,

et les preneurs se fatiguent.

A travers tous les âges, les mangeurs mangent.

Par le commandement de l'unique commandant, Le chemin continue toujours.

O Nanak !

Épanouis-toi et vis sans souci. || 3 ||

Dieu est la vérité et la vraie justice, il est doté d'un amour infini.

Les gens implorent "donnez-moi, donnez-moi !", le Donateur de tout continue à donner.

Quelle offrande puis-je faire

Pour entrer dans le royaume des cieux ?

Que dois-je dire pour me sentir aimé ?

Méditez profondément aux heures ambiantes Sur le Nam, profond et vaste.

Vos karmas seront tous couverts et la porte de la liberté s'ouvrira.

Ô Nanak ! Sache-le :

Une personne de vérité

Contient l'univers entier. || 4 ||

Non né, non fait, Lui seul, L'Unique pur.

Servez cet Unique,

Et gagnez la gloire dans ce monde.

O Nanak !

Chante le trésor de l'excellence.

Chante et écoute,

Et gardez l'amour dans votre esprit.

La douleur s'envolera,

Et la paix viendra dans votre maison.

Le Naad vient du Gurmukh. Du Gurmukh vient la connaissance. Grâce au Gurmukh, nous restons unis.

Le gourou est la forme de Dieu

sur laquelle on peut méditer, imaginer et aimer.

Le gourou est la mère, Maya. Quand je le sais

Je ne peux pas le dire, les mots sont inutiles.

Le gourou m'a donné une seule compréhension : Toutes les âmes sont des dons de l'Unique.

Puissé-je ne jamais l'oublier ! || 5 ||

Plaire à Dieu

est le seul rituel que je pratique.

Sans expérience intérieure, tous les rituels ne signifient rien.

Combien y a-t-il d'êtres créés ! Je les vois s'étendre tout autour de moi.

Sans travailler dur,

Comment peut-on obtenir quoi que ce soit ?

Si vous écoutez une seule des leçons du gourou

Vous trouverez les pierres précieuses, les joyaux et les rubis dans votre esprit.

Le gourou m'a donné une compréhension : Toutes les âmes sont des dons de l'Unique.

Puissé-je ne jamais l'oublier. || 6 ||

Tu peux traverser tous les âges, ou même dix fois plus.

Tout le monde te connaît ;

Les gens peuvent même vous suivre partout.

Il se peut que l'on ait une bonne opinion de vous

Et loué dans le monde entier.

Mais si vous ne voyez pas l'invisible, alors rien de tout cela n'a d'importance.

Vous vivrez comme un ver parmi les vers

Et les gens coupables mettront toute leur culpabilité sur toi.

Ô Nanak !

Dieu donne la bonté à ceux qui l'ont et à ceux qui ne l'ont pas,

Mais la personne n'existe pas

Qui peut lui donner de la bonté. || 7 ||

(...)