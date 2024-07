Mgr Carlo Maria Viganò: VADE RETRO SATANA - Déclaration suite aux sacrilèges et aux scandales des Jeux Olympiques de Paris

VADE RETRO SATANA

Mgr Carlo Maria Viganò

Déclaration

suite aux sacrilèges et aux scandales des Jeux Olympiques de Paris

La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris n'est que la dernière d'une longue série d'attaques ignobles contre Dieu, la religion catholique et la morale naturelle par l'élite antéchristique qui tient les pays occidentaux en otage. Nous avions vu des scènes non moins déconcertantes aux Jeux olympiques de Londres en 2012, à l'inauguration du tunnel du Saint-Gothard en 2016 et aux Jeux du Commonwealth en 2022, mettant en scène des figures infernales, des boucs et des animaux terrifiants. L'élite qui organise ces cérémonies exige non seulement le droit au blasphème et à l'exhibition obscène des vices les plus immondes, mais aussi leur acceptation muette par les catholiques et les honnêtes gens, qui sont contraints de subir l'outrage de voir profanés les symboles les plus sacrés de leur foi et les fondements mêmes de la loi naturelle.

Nous avons assisté à une danse macabre dystopique où les hologrammes des cavaliers de l'Apocalypse alternaient avec une Dionysos bleue dodue, servie sous une cloche aux plats variés ; à la parodie de la Cène LGBTQ+, à la performance truculente d'une Marie-Antoinette décapitée chantant Ça ira appelé pour célébrer les horreurs de la Révolution française ; aux ballets de travestis barbus et de danseurs efféminés accompagnés de pitoyables mimes-chanteurs. Dans ce spectacle provocateur, Satan ne sait rien faire d'autre que de ruiner la perfection créatrice de Dieu, se montrant l'auteur envieux de toute contrefaçon. Satan ne crée rien : il ne fait que tout gâcher. Il n'invente pas : il trafique. Et ses adeptes ne sont pas différents : ils humilient la féminité de la femme pour effacer la maternité qui rappelle la Vierge Mère ; ils castrent la virilité de l'homme pour lui arracher l'image de la paternité de Dieu ; ils corrompent les petits pour tuer en eux l'innocence et les rendre victimes du wokisme le plus abject.