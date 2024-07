Mgr Viganò contre-attaque

(...) Devant mes frères dans l'épiscopat et le corps ecclésial tout entier, j'accuse Jorge Mario Bergoglio d'hérésie et de schisme, et je demande qu'il soit jugé comme hérétique et schismatique et qu'il soit destitué du trône qu'il occupe indignement depuis plus de onze ans. Cela ne contredit en rien l'adage Prima Sedes a nemine judicatur, car il est évident que, puisqu'un hérétique ne peut assumer la papauté, il n'est pas au-dessus des prélats qui le jugent.

J'accuse également Jorge Mario Bergoglio d'avoir provoqué - en raison du prestige et de l'autorité du Siège apostolique qu'il usurpe - de graves effets indésirables, la stérilité et la mort chez les millions de fidèles qui ont suivi son invitation insistante à subir l'inoculation d'un sérum génétique expérimental produit avec des fœtus avortés, jusqu'à publier une « Note » formelle déclarant que l'utilisation du vaccin est moralement permise (https://exsurgedomine.it/211023-letter-covid-19/ et https://exsurgedomine.it/221018-letter-covid-19/). Il devra répondre devant le Tribunal de Dieu de ce crime contre l'humanité.

Enfin, je dénonce l'accord secret entre le Saint-Siège et la dictature communiste chinoise, par lequel l'Église a été humiliée et contrainte d'accepter la nomination des évêques par le gouvernement, le contrôle des célébrations liturgiques et la limitation de sa liberté de prédication, tandis que les catholiques fidèles au Siège apostolique sont persécutés en toute impunité par le gouvernement de Pékin, dans le silence complice du Sanhédrin romain. (...)

Mgr Carlo Maria Viganò

https://exsurgedomine.it/240628-jaccuse-eng/