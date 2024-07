Paul Craig Roberts: Pourquoi l'Occident se prépare-t-il à la guerre ?

12 juillet 2024

Pourquoi l'Occident se prépare-t-il à la guerre ?

Paul Craig Roberts

L'un des résultats du sommet de l'OTAN qui vient de s'achever est la décision de l'Allemagne d'accueillir des missiles américains à portée intermédiaire. Avant 2019, date à laquelle Washington a annulé le traité FNI, celui-ci empêchait un tel déploiement.

Le traité FNI a été signé par Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev le 8 décembre 1987 et ratifié le 1er juin 1988. Le traité faisait partie intégrante de la fin de la guerre froide. Reagan a qualifié le traité de "pas vers un monde plus sûr".

"Le traité de 1987 sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (FNI) exigeait des États-Unis et de l'Union soviétique qu'ils éliminent et renoncent définitivement à tous leurs missiles balistiques et de croisière nucléaires et conventionnels lancés depuis le sol, d'une portée comprise entre 500 et 5 500 kilomètres. C'était la première fois que les superpuissances acceptaient de réduire leurs arsenaux nucléaires, d'éliminer une catégorie entière d'armes nucléaires et de procéder à des inspections approfondies sur place à des fins de vérification. Grâce au traité INF, les États-Unis et l'Union soviétique ont détruit un total de 2 692 missiles à courte, moyenne et moyenne portée avant la date limite de mise en œuvre du traité, fixée au 1er juin 1991."

Accusant la Russie, l'administration Trump s'est retirée du traité. La conséquence a été de tuer le désarmement nucléaire que le traité INF avait entamé et de relancer la course aux armements. Si je devais parier, je dirais que le retrait de Washington était une conséquence du fait que l'industrie nucléaire américaine avait besoin de la source de profits que lui procurait la course aux armements et de la détermination des néoconservateurs à raviver l'hégémonie américaine par l'accumulation de la force. Si la Russie n'était vraiment pas en règle, M. Trump aurait dû s'efforcer d'amener la Russie à respecter le traité, et non pas à le dénoncer. Les efforts déployés par plusieurs présidents américains et dirigeants soviétiques au XXe siècle pour désamorcer les tensions et instaurer la confiance ont été gâchés par Washington au XXIe siècle.

Quoi qu'il en soit, il est clair que Washington pousse l'Europe et la Russie à se préparer à la guerre, et qu'il s'y prépare lui-même. Le Sénat américain s'est joint à la Chambre des représentants pour créer un système d'enregistrement de la conscription à partir duquel une armée de conscrits sera mise sur pied. La version du Sénat inclut les femmes, comme l'exige l'égalité de traitement. Il est clair que Washington considère qu'il est nécessaire de disposer d'une armée plus importante que celle des volontaires.

Maintenant que le régime de Biden fournit des F-16 et des missiles à longue portée à l'Ukraine, des systèmes d'armes dont Biden a dit qu'ils ne seraient jamais donnés aux Ukrainiens, ainsi que des informations de ciblage, il est clair que l'intention de Washington est d'élargir encore la guerre en la portant profondément dans les zones civiles de la Russie. Parallèlement, Washington utilise ses ONG en Géorgie pour orchestrer une révolution de couleur afin d'ouvrir un second front contre la Russie. La guerre lente et éternelle de Poutine en Ukraine a directement fait le jeu de Washington.

La Chine est le principal objectif de la stratégie de Washington visant à isoler la Russie. Lors du récent sommet de l'OTAN, la Chine a été accusée d'être un "facilitateur décisif" du conflit entre la Russie et l'Ukraine. En fournissant prétendument des armements à la Russie, la Chine est accusée de remettre en cause "nos intérêts, notre sécurité et nos valeurs".

J'aurais espéré une réponse chinoise différente de celle qui a été faite. La Chine aurait dû dire à Washington et à l'OTAN : "Vous avez déclenché le conflit et vos systèmes d'armes ainsi que les troupes françaises soutiennent et élargissent le conflit. Vous avez bloqué tous les efforts visant à mettre fin au conflit, mais vous osez nous accuser d'en être responsables".

Au lieu de cela, les Chinois ont désavoué tout soutien militaire à la Russie.

Cette réponse est extrêmement faible. Elle suggère que toutes les assurances russo-chinoises d'un "partenariat sans limites" ne sont que des mots. Une réponse appropriée de la Chine aurait été la suivante : "Nous envisageons d'envoyer 500 000 de nos meilleurs soldats pour servir sous le commandement russe en Ukraine et nous avons appelé un million d'hommes supplémentaires pour un entraînement militaire.

Une telle réponse mettrait fin au conflit avant que l'Occident hégémonique et stupide ne nous entraîne tous dans une guerre d'anéantissement.

Dans l'histoire, on trouve très peu de dirigeants civils et militaires compétents. Alexandre le Grand, Constantin, Charles Martel, Charlemagne, le duc de Marlborough, Robert E. Lee. De tels hommes n'existent pas aujourd'hui, mais les armes sont bien plus terribles. De plus, les guerres modernes prennent pour cible les civils et les infrastructures civiles, comme le font les Israéliens à Gaza. L'objectif est moins de vaincre une armée adverse que d'empêcher l'adversaire de faire la guerre.

En Europe, la classe guerrière n'existe plus. Les ethnies masculines européennes sont tellement opprimées par leurs propres gouvernements et par les immigrants-envahisseurs favorisés par les gouvernements européens, que les ministres de la défense de l'Europe sont des femmes. Pourquoi un homme européen de race blanche doit-il se battre ?

Aux États-Unis, la force de frappe est toujours venue des États du Sud. Mais qu'ont vu ces Américains traditionnels, ces familles de militaires ? Ils ont vu tous les noms sudistes rayés des bases militaires. Elles ont vu leurs promotions suspendues au profit d'homosexuels, de femmes noires et de personnes transgenres confuses quant à leur propre sexe. Pour un homme du Sud, recevoir des ordres de ces personnes n'est pas l'idée qu'il se fait de l'armée. Le recrutement s'est donc effondré.

Il y a si peu de personnes prêtes à se battre pour l'Amérique que le Congrès étudie des propositions visant à enrôler des immigrants envahisseurs, payés avec la citoyenneté pour avoir combattu pour l'hégémonie américaine.

L'Amérique a atteint le même point que Rome. Une fois que l'armée romaine fut germanique, les Allemands devinrent les empereurs. Les Germains ont fait un travail relativement décent par rapport aux Romains décadents, mais l'Empire a été épuisé par ses conflits internes et s'est effondré.

C'est peut-être sur l'effondrement de l'Occident que Poutine et XI misent. Pourquoi se donner la peine de combattre des gens occupés à se détruire eux-mêmes.

Traduit de l'américain par Rouge et Blanc

Source: https://www.paulcraigroberts.org/2024/07/12/why-is-the-west-preparing-for-war/