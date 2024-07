Paul Craig Roberts: Une histoire de deux chats

Une histoire de deux chats

Paul Craig Roberts

Comme les lecteurs le savent, il ne s'agit pas d'un site de bien-être. Il ne s'agit pas d'un site de BS ou de ragots. Il s'agit d'un site destiné aux personnes qui veulent savoir ce qui se passe réellement et pourquoi cela se passe. Il s'adresse aux personnes qui accordent de l'importance à la famille, à la Constitution et à une société fonctionnelle sur le plan moral, politique et économique, dans laquelle la vérité, et non les récits officiels, prévaut. Il s'adresse aux personnes qui veulent vivre dans une nation moralement responsable, fondée sur des intérêts communs, plutôt que dans une tour de Babel à la Sodome et à la Gomorrhe.

La vérité a toujours été difficile à établir, mais depuis les années 1990, elle est devenue beaucoup plus difficile. L'une des raisons est que ceux qui recherchent la vérité sont discrédités par ceux dont les agendas ne sont pas servis par la vérité et qualifiés de « théoriciens du complot », d'« ennemis de la société », d'« insurrectionnistes », de « suprémacistes blancs », de « Trump deplorables », etc.

Dans les politiques de personnel DEI du gouvernement, des entreprises, des universités et des médias, de nombreux Américains voient simplement de la bêtise. Ils rient. Ils ne comprennent pas que ces politiques ont pour objectif de révolutionner la société américaine. La politique d'IED des entreprises a mis en veilleuse l'emploi et la promotion des hommes blancs hétérosexuels, tandis que les « minorités et sexes préférés » sont promus. L'armée américaine a suspendu les promotions des hommes blancs hétérosexuels. Nous assistons à l'abandon d'un système fondé sur le mérite et à son remplacement par un système fondé sur la race, le sexe et les préférences sexuelles.

Cela a eu pour conséquence d'éloigner l'homme de son rôle de soutien de famille et de protecteur de la famille et du pays. Il arrive souvent aujourd'hui que les femmes gagnent autant, voire plus, que les maris, ce qui érode la base traditionnelle de la famille. La famille étant la base de la société, il est évident que la société change.

Un seul exemple suffit. L'armée américaine a toujours été, jusqu'à présent, une organisation dominée par les hommes blancs. Ce sont les jeunes hommes de la Confédération vaincue et pillée qui ont constitué l'ossature de l'armée américaine. Au sens le plus réel du terme, le Sud a été la base de l'armée américaine.

Quelle est la récompense du Sud ? Elle consiste à retirer tous les noms sudistes des bases militaires américaines, à retirer le nom de Robert E. Lee des casernes de West Point, à démolir les monuments de guerre sudistes et à faire disparaître les hommes blancs hétérosexuels des postes de direction de l'armée américaine.

Voici les commandants de l'armée américaine :

Le secrétaire à la défense est noir.

Le président de l'état-major interarmées est noir.

Le chef des opérations navales est une femme.

Le sous-secrétaire à la défense pour la politique est une femme.

Le secrétaire à la marine est un hispanique né à Cuba.

Le peuple américain ne comprend pas encore la menace qu'il s'est lui-même créée du fait de son inattention. Leur insouciance a permis à la loi sur les droits civiques d'être remise en question, ce qui a ouvert la voie à l'exclusion des hommes blancs hétérosexuels des postes de direction. Les démocrates montrent leur alignement sur le nouveau modèle de leadership en choisissant une femme afro-asiatique comme candidate à la présidence. Le déracinement de la « société raciste blanche » progresse.

Nous avons besoin de nous distraire de la dépression que nous inflige le déracinement continu et apparemment inarrêtable de notre société, et c'est pourquoi je vous raconte l'histoire de deux chats. À mon avis, les chats sont supérieurs aux humains. Dieu a commis une grave erreur en donnant la domination du monde à des humains imprégnés de Satan plutôt qu'à des chats.

Les chats

Un ami m'a récemment envoyé un livre, My Beloved Monster, de Caleb Carr. C'est l'histoire d'un chat, qui n'est certainement pas un monstre, sauvé par Carr qui l'a sorti de la dépression et de l'apitoiement sur ses maux. Le chat, Masha, est un chat des forêts de Sibérie, pas un grand chat mais, comme beaucoup de chats, un gardien de son territoire. C'est ainsi que Masha est entrée en conflit avec un ours noir qui m'a rappelé mon petit chéri, Devil.

Dans les premières années de ce site web, les lecteurs s'intéressaient à mes chats. Beaucoup m'ont écrit pour me raconter leur propre histoire. J'avais recueilli une jeune femelle errante, victime, je pense, des saisies immobilières de 2007-2008, lorsque les gens contraints de quitter leur domicile ont abandonné leurs animaux de compagnie. En mars 2008, elle m'a présenté sept chatons, tous dotés d'une queue courte. Ils étaient inhabituels et tout le monde les voulait. J'ai gardé les deux nouveaux-nés. Le mâle, Boy, a pris 25 livres et la femelle se prenait pour un léopard. Elle n'a absolument aucune crainte et défend son territoire avec détermination. Je n'ai pas encore compris comment les chats décident de l'étendue de leur territoire, mais la femelle a gagné l'un de ses deux noms, Devil, en défendant son territoire. Son autre nom est My Little Darling.

Dans ma maison de Blue Ridge Mountain, je les ai sortis en harnais avec de longues laisses. Devil avait tendance à s'attaquer aux Copperheads, et bien qu'elle soit plus rapide qu'eux, je ne voulais pas risquer qu'elle se fasse mordre. C'est pourquoi j'ai utilisé des laisses qui me permettaient d'avoir un certain contrôle. Un automne, je les ai sorties. Devil était à la recherche d'un lézard. J'ai remarqué que Boy était en état d'alerte. En cherchant la cause, j'ai vu un ours de 400 livres qui se dirigeait vers nous.

Normalement, les ours noirs ne sont pas agressifs envers les humains, sauf si vous êtes assez stupide pour vous interposer entre une mère et ses oursons ou pour nourrir un ours et manquer de nourriture avant que l'ours ne soit à bout de nerfs. C'était l'automne et je me demandais si les chats ne faisaient pas partie du régime d'hibernation de l'ours. J'ai retiré Devil de la chasse au lézard et nous nous sommes dirigés vers la porte d'entrée.

Devil n'a pas vu l'ours jusqu'à ce que nous ayons atteint les marches de l'entrée. Alors, les oreilles couchées, les babines dressées, les grognements les plus incroyables, elle s'est lancée à l'assaut de l'ours. Elle a tiré sur la laisse, et avec la tension sur la laisse, elle s'est retournée et a commencé à tirer sur le harnais. J'ai dû courir vers l'avant pour enlever la tension et elle a alors recommencé à avancer vers l'ours. L'ours s'est dressé sur ses pattes arrière. Je me souviens avoir pensé qu'il était plus grand qu'un joueur de football professionnel. Lorsque j'ai attrapé Devil, nous étions à moins de trois mètres de l'ours.

Je me suis dirigée vers la porte d'entrée où Boy attendait que la porte s'ouvre, j'ai déposé Devil pour ouvrir la porte et Devil est partie à travers le porche d'entrée pour continuer son attaque sur l'ours. Heureusement, au bout du porche, il y avait une cascade et un bassin en pierre et je l'ai rattrapée alors qu'elle hésitait à éviter l'eau.

Je l'ai ramenée à l'intérieur et Boy s'est réfugié sous le lit. Devil est restée assise près de la porte d'entrée pendant 30 minutes, grognant et grognant.

J'en ai conclu qu'elle se prenait pour un léopard.

La Masha de Carr se voyait apparemment de la même façon. Un soir, elle ne rentre pas chez elle. Carr, qui pouvait à peine marcher, est parti à sa recherche sous une pluie battante. Il finit par la trouver dans un arbre. Elle ne voulait pas descendre. Carr est allé chercher une échelle et a réussi, malgré son incapacité, à la faire descendre de l'arbre. De retour à la maison, il a découvert ses blessures. Le lendemain matin, à l'hôpital vétérinaire, le vétérinaire a déclaré, au vu des blessures, que Masha avait rencontré un ours et que les lacérations qu'elle avait infligées au visage de l'ours avaient convaincu ce dernier de se retirer de l'affrontement et de quitter les lieux. Les griffes de Masha avaient des poils, de la peau et du sang d'ours.

Masha s'est rétablie et l'histoire d'amour entre Carr et Masha s'est poursuivie pendant 17 ans.

Devil a 16 ans. J'ai perdu Boy en 2018 avant qu'il n'atteigne 11 ans. De nombreux lecteurs m'ont envoyé leurs condoléances. Les vétérinaires des deux cabinets qui ont essayé de sauver Boy du cancer m'ont tous deux dit que les vaccins obligatoires sur lesquels Big Pharma a fait pression par l'intermédiaire de législatures d'État corrompues étaient la cause du cancer. J'ai immédiatement cessé de vacciner mon animal.

Au cours de ma vie, qui ne s'est pas entièrement déroulée dans des centres urbains comme New York et Washington, je n'ai jamais rencontré d'animal enragé. J'ai grandi dans la ferme de mes grands-parents. J'ai eu une maison dans les montagnes Blue Ridge pendant 20 ans. Les mocassins à bouche de coton le long du ruisseau étaient le danger, pas les animaux enragés. Lorsque j'étais enfant, les chiens âgés de six mois recevaient un vaccin contre la rage à vie. Les chats ne recevaient aucun vaccin.

Une voiture d'intérieur n'a pas besoin de vaccins, mais Big Pharma interdit aux vétérinaires de traiter un chat ou un chien non vacciné. Même pour les chats d'extérieur, le risque de rencontrer un animal enragé est bien moindre que le danger que représentent les vaccins pour le chat.

Toutes les personnes que je connais me disent que si elles vaccinent leurs chats, ils meurent à l'âge de dix ans. S'ils ne les vaccinent pas, ils vivent deux fois plus longtemps.

Le problème de l'Amérique, c'est que tout ce qui compte, c'est l'argent. Nous le payons de notre vie et de celle de nos amis les animaux.

Avant l'apparition de Masha, Carr a perdu plusieurs chats à cause de prédateurs. Je me suis souvent demandé pourquoi les chats ne pouvaient pas être élevés à une taille plus grande, puisque les chiens sont si petits qu'une personne peut les transporter dans sa poche et que les chevaux sont si petits que même un enfant ne peut pas les monter.

Si nos chats de 10, 12 ou 15 livres étaient quatre fois plus gros (40, 48 ou 60 livres), ils seraient capables de se défendre contre les prédateurs. De telles tailles dépassent les capacités des aigles et des hiboux grand-duc. Des chats de cette taille déchiquetteraient un coyote et la plupart des chiens. Ceux d'entre nous qui vivent à la lisière de la nature sauvage et des forêts ne seraient pas obligés d'avoir un fusil chargé à chaque porte et de rester constamment à l'écoute chaque fois que leurs chats sont dehors.

Peut-être que davantage d'Américains auront besoin d'un chat de sauvetage lorsqu'ils se rendront compte que leur insouciance a permis aux démocrates de voler leur pays.

Traduit de l'américain par Rouge et Blanc

Source: https://www.paulcraigroberts.org/2024/07/29/a-tale-of-two-cats/