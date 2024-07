Bienheureux Père Miguel Pro SJ (Mexique, 1891-1927): "Dieu parle-t-il à nos âmes ?..."

"Le 23 novembre, des soldats escortent le P. Michel Pro, qui ne se doute de rien, jusque sur la cour de la prison. Quand il voit les spectateurs et le peloton d’exécution, il demande un peu de temps pour prier, et refuse ensuite de se laisser bander les yeux. Tenant son chapelet dans la main, il se met devant le mur déjà plein de traces de balles et étend les bras en forme de croix. Quand vient l’ordre de tirer, il cria « Vivo Cristo Rey ! Vive le Christ Roi ! ». Son frère Humberto est exécuté plus tard ce matin-là, mais Roberto est épargné à la dernière minute. Luis Segura est aussi exécuté cette même matinée. Le père du P. Michel Pro réclame le corps de son fils et organise une veillée dans sa maison. Des milliers de travailleurs et de soldats viennent saluer le corps du martyr.

Dieu parle-t-il à nos âmes ?… Oui, et avec les mots les plus doux. Il parle et l’âme comprend sa voix. Je le sais d’expérience, et je te le confesse : je n’ai pas les dons que tu possèdes pour saisir de telles paroles ; bien plus, tout au contraire, j’ai tout ce qui s’y oppose, embarrassé par des obstacles de toutes sortes, et cela non pour des causes ne dépendant nullement de moi, mais en raison de manières d’être qui s’opposent à ces paroles. Mais, dans son infinie miséricorde, Dieu a jeté ses yeux sur cet arbre sec et stérile qu’est ma vie ; voyant d’avance la statue qu’il en pourrait ensuite tirer par sa vertu, il a daigné m’appeler et me tirer, malgré moi, du monde corrompu dans lequel je végétais, en sorte que s’accomplissent ces mots admirables du psalmiste : Du fumier il relève le pauvre pour qu’il siège parmi les princes, parmi les princes de son peuple.

Pendant toutes les années de ma vie religieuse je n’ai trouvé d’instrument plus rapide et plus efficace pour vivre dans une étroite communion avec Jésus que la sainte Messe… En elle tout est vu d’un autre regard, tout se situe dans un horizon plus large, tout est ressenti d’une manière plus noble et plus spirituelle. Bien plus, tu te sentiras transformé par elle ; il y a comme quelque chose de plus divin qui inonde ton âme et te transforme totalement en quelqu’un de différent ; ce n’est rien d’autre que le caractère qui doit être imprimé, rien d’autre que la plénitude de l’Esprit-Saint qui, devant consumer tout ce qu’il y a d’humain, fera naître en toi la vie divine, te faisant plus étroitement participer à la nature divine.

Ce que je découvre en moi, que je n’avais jamais ressenti jusque-là et qui fait que je vois tout différemment, ne vient ni des études ni de notre sainteté, aussi grande ou aussi faible qu’elle soit, bien plus ne procède de rien qui soit personnel, de rien qui soit humain. C’est, en effet, le sceau qu’imprime l’Esprit Saint, ce que nous appelons le caractère sacerdotal ; il nous donne une participation plus intime à cette vie divine qui nous élève et même nous divinise ; c’est une force si puissante que devient facile ce que nous souhaitions et désirions et que nous n’avions jamais pu réaliser jusque-là.

Je n’aurais pas pris conscience de ce changement s’il ne m’avait pas été donné d’être en contact avec les âmes… J’ai immédiatement compris qu’il avait plu à Dieu de se servir de moi comme de son instrument pour répandre ses biens. Combien sont nombreuses les âmes que j’ai remplies de sa consolation ! Que de peines et d’afflictions j’ai écartées ! Que d’allégresse j’ai pu donner à certains pour qu’ils s’avancent plus courageusement sur le rude chemin de la vie ! Ce sont deux hommes qui, bien que persuadés d’être appelés par Dieu, s’étaient pourtant séparés de lui et qui revinrent à lui ; et encore quelqu’un qui pensait sérieusement à s’en aller du séminaire et qui y est encore maintenant et y persévère dans une recherche ardente de la volonté de Dieu. N’est-il pas évident que tout ce que j’ai fait, c’est par la grâce du sacerdoce que je l’ai fait, conduit par l’Esprit-Saint, lui qui n’a rien d’humain et dont je n’ai commencé à sentir l’action qu’à partir de mon ordination sacerdotale ? …

(...)

