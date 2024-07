‘We’re All Plastic People Now’: “Plastics are Everywhere”, A Groundbreaking Documentary

Le documentaire « We're All Plastic People Now » montre comment nous sommes devenus l'incarnation des déchets que nous avons créés. Le réalisateur Rory Fielding a fait analyser le sang de quatre générations de membres de sa famille pour y déceler des substances chimiques dérivées du plastique et a obtenu des résultats alarmants.

De nombreux produits chimiques utilisés dans la fabrication du plastique sont des perturbateurs endocriniens, qui imitent, bloquent ou interfèrent avec les hormones naturelles, provoquant des problèmes dans diverses fonctions physiologiques, telles que la croissance, le métabolisme et la reproduction.

Certains produits chimiques perturbateurs endocriniens sont également considérés comme des cancérogènes œstrogéniques, qui imitent les effets des œstrogènes dans l'organisme, augmentant ainsi le risque de cancers sensibles aux œstrogènes.

Votez avec votre portefeuille et faites participer votre gouvernement national et local pour catalyser les changements dans l'utilisation du plastique. Vous trouverez ci-dessous d'autres conseils pour réduire votre exposition aux microplastiques.

Une paille en plastique, une bouteille d'eau, un sac en plastique de l'épicerie - ces plastiques à usage unique semblent si inoffensifs que les gens y réfléchissent à peine avant de les jeter. Malheureusement, le développement de cette culture du jetable a contribué à alourdir le fardeau des déchets plastiques qui menacent l'environnement, la faune et la flore et notre propre corps.

Les plastiques jetés sont principalement fabriqués à partir de produits pétrochimiques1 et se dégradent en fragments microscopiques appelés microplastiques, qui se cachent partout, des profondeurs de nos océans à la nourriture que nous mangeons et à l'air que nous respirons. C'est une réalité qui donne à réfléchir, soulignée par le documentaire primé aux Emmy Awards présenté ci-dessus, « We're All Plastic People Now » (Nous sommes tous des gens en plastique maintenant).

La pollution plastique est devenue un fardeau générationnel

Produit et réalisé par Rory Fielding, « We're All Plastic People Now » montre comment nous sommes devenus l'incarnation des déchets que nous avons créés. Il est présenté par l'acteur et défenseur des océans Ted Danson et sera à l'affiche du festival du film de Santa Fe 2024.2

Si le film illustre brièvement les effets dévastateurs des microplastiques sur la vie marine, en particulier sur les tortues de mer dont l'estomac est rempli de plastique, il plonge plus profondément dans une vérité plus dérangeante : l'homme n'est pas à l'écart de la pollution plastique.

Comme le dit très justement David A. Davis, chercheur à l'université de Miami et présent dans le film, « l'eau c'est la vie, donc si l'eau est polluée et que nous avons des espèces sentinelles comme les dauphins et les tortues de mer, s'ils sont également malades, nous pouvons prévoir que nous le serons aussi ».

Des études ont détecté des microplastiques dans les tissus humains, notamment dans le cerveau3, les poumons4, les reins, le foie5 et le cœur6, ainsi que dans le sang7 et les selles.8 Même les bébés sont exposés aux microplastiques, depuis le placenta de leur mère jusqu'au lait maternel dont ils dépendent pour se nourrir.9

Le Dr Antonio Ragusa, chercheur principal de l'étude sur les microplastiques dans le placenta et l'un des experts présentés dans le documentaire, a carrément qualifié les humains de « cyborgs » parce que nos corps ne sont plus purement biologiques mais sont devenus en partie plastiques.

Cette affirmation est confirmée dans le film, car Fielding a fait analyser le sang de quatre générations de sa famille pour y déceler des substances chimiques dérivées du plastique. Leurs échantillons de sang ont été soumis à Rolf Halden, docteur en ingénierie environnementale de l'université d'État de l'Arizona. Selon l'analyse de Halden, Fielding et sa famille transportent plus de 80 produits chimiques différents dans leur corps. Il explique plus loin :

« Ce que nous avons détecté dans le sang de tous ces participants, ce sont des précurseurs de plastiques, des composants plastiques eux-mêmes, ainsi que des produits de dégradation des plastiques de consommation. Ces produits chimiques sont connus pour être cancérigènes, perturbateurs endocriniens, obésogènes et neurodégénératifs. »

https://www.globalresearch.ca/plastic-people-now-groundbreaking-documentary/5859012

https://www.globalresearch.ca/author/dr-mercola