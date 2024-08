Bhavani Bharati

par Sri Aurobindo

Bhavani Bharati est le seul poème en sanskrit de Sri Aurobindo, écrit entre 1904 et 1908. Il comporte 99 vers, principalement dans le mètre "Upajati", qui est un choix approprié pour exprimer l'héroïsme, le pouvoir, la colère, la guerre. Confisquée par la police de Calcutta, cette œuvre a été redécouverte en 1985. Le poème dépeint la victoire de la Shakti, la mère de la nation, sur l'ignorance et le mal.

INTRODUCTION

Bhavānī Bhāratī

La déesse suprême.

La Mère, Immuable.

Ancienne, splendide, puissante, terrible et terrifiante.

Elle, qui protège et détruit, est Bhavānī Bhāratī.

Un poème écrit par Sri Aurobindo est capturé en vers, dans son essence, dans sa forme informe. Son seul poème en sanskrit, écrit quelque part entre 1904 et 1908, comporte 99 vers en trois mètres différents du groupe triṣṭubh à onze syllabes, un choix approprié pour évoquer l'héroïsme, le pouvoir, la colère, la guerre. Peu de temps après avoir été écrite et n'ayant pas encore de titre, elle fut malheureusement confisquée par la police de Calcutta. Des décennies ont passé et, en 1985, l'ashram de Sri Aurobindo l'a récupéré et publié pour la première fois, lui donnant le titre approprié - Bhavānī Bhāratī.

Il n'est pas nécessaire de remonter à un siècle en arrière pour retrouver la source d'inspiration, l'humeur du moment, car elle est tout aussi valable aujourd'hui qu'elle l'était hier. Le pays que nous appelons l'Inde, Bharata, Hindustan, ne s'est pas encore libéré de tous les liens et de toutes les chaînes qui l'entravent. Les oppresseurs vont et viennent, changeant de visage et de couleur. Pendant ce temps, le pays tient bon, parfois en fléchissant légèrement, parfois en ripostant avec fureur et feu. Pour beaucoup de ses enfants, l'enchaînement des événements est incompréhensible... pourquoi une telle misère et une telle angoisse s'emparent-elles de la terre, lui arrachant un grand cri de douleur ? Alors que tout semble irrémédiable, perdu sous les nuages sombres et gonflés, ils voient un seul rayon de lumière intense, perçant la couverture furieuse d'une nuit sans fin, brisant le nuage en une multitude de fragments. Comment ? D'où vient cette nouvelle force ? Quelle est la source de la puissante śakti, cette force incessante ?

Le jeu éternel des dieux est déconcertant. Leurs voies nous laissent perplexes.

Dans Bhavānī Bhāratī, nous sommes témoins d'une scène familière. Le poème s'ouvre sur l'Indien, assoupi et satisfait, tandis que les forces titanesques creusent la terre sous ses pieds. Il ne vaut pas mieux que ses frères, tous inconscients du pillage de la mère patrie. Dans son monde de plaisirs, il est incapable d'entendre son appel à l'aide. Dans un tel moment, incapable de se retenir plus longtemps. Kālī se rend visible, féroce et redoutable, faisant trembler la terre de son appel tonitruant.

Elle méprise les hommes qui gisent aujourd'hui à ses pieds comme des versions impuissantes des braves guerriers de l'Antiquité qui vénéraient la Mère, donnant leur vie, sacrifiant leur sang pour la sauver et la protéger. Où sont-ils passés ? Qui sont ceux qui se tiennent ici aujourd'hui ? Ne peuvent-ils pas voir de leurs propres yeux ce qui est clair pour tous ? Ne sont-ils pas émus par le sort de la Mère, réduite à un visage si pitoyable, affamée et assoiffée ? Ne se rendent-ils pas compte que "Partout où il y a de grands héros et des chefs qui se sacrifient continuellement pour le bien de leur race, c'est envers ces nations que la Kālī se montre bienveillante... ? Au lieu de cela, contrainte par l'inertie qui languit sur son sein, Elle annonce son arrivée non pas avec des tambours de victoire mais avec des tremblements de terre et la famine, et prononce l'esprit des anciens Bharatas.... "Enthousiasmé, réveillé, prêt à partir, notre Indien se débarrasse de sa paisible ignorance et part à la recherche de ses compatriotes dans la nuit sanglante, mais il ne trouve que des cadavres, gisant dans l'ombre. Le seul à se tenir debout est le Titan, "opprimant d'un pied l'invincible Himalaya, de l'autre les plaines de l'Andhra et du Pauṇḍra".

Furieuses à la vue d'un tel pillage méchant et impitoyable, incapables de rester tranquilles pendant que le démon viole l'âme indienne, réveillées par le cri passionné de la Mère, des voix égarées s'unissent en un mugissement d'armées éveillées et déclarent : "Mort au méchant."

Kālī surgit avec sa puissance et sa force, avec le courage indomptable qui imprègne les enfants qui se précipitent devant et après elle, et alors même que les trois mondes sont trempés dans les teintes rouge-rouge de la guerre juste, le Titan, arrogant et défiant, rugit dans les cavernes de ténèbres qui l'encerclent : "Qui est mon égal dans le monde ?"

Mais la lumière dorée est éternelle. Et lentement mais sûrement, elle se fraye un chemin dans la noirceur du mal, le déchirant en taches d'un gris inexistant. Elle pénètre dans la beauté immaculée de Bhavānī, dissipant la laideur par son doux et impeccable rayonnement. Tout brille de sa grâce. Tout est resplendissant de Sa beauté. Et l'Indien pense, mais qu'en est-il de celle qui porte des guirlandes, qui l'a tiré de son sommeil irréfléchi par ses cris terrifiants et son cliquetis de crânes ? Là, dans l'ombre de la belle Bhavānī, il entrevoit la forme de la Kālī dansante, victorieuse et jubilante. La confusion se dissipe. Kālī, Bhavānī, Caṇḍī, Annapūrṇā, Rādhā... la Mère sous toutes ses formes, comme les innombrables rayons du soleil, évoque les louanges divines et les salutations terrestres. "Tu es la Déesse suprême, tu es la Mère des créatures ; qui d'autre a le pouvoir ? La maîtrise, la suprématie et l'éclat sans tache sont des dons de toi, l'Opulente ; tu les donnes, tu les frappes aussi quand tu es en colère."

Les jours de gloire reviennent sur l'ancienne terre aryenne, la terre de Bharatas, la terre dont les portes sont protégées par la déesse elle-même. La règle éternelle du dharma, la droiture, revient au premier plan. Les flammes envoient des étincelles dans les cieux... des flammes lancées par le chant du Veda, le florissant de la connaissance, les étincelles de la sagesse. La richesse, la splendeur, la loi et la dévotion revêtent à nouveau la robe indienne. Ensemble, les enfants s'approchent de la déesse et, avec gratitude et respect, l'implorent à nouveau pour une protection éternelle... "Sois bienveillante, noble déesse ; demeure longtemps dans le cœur du peuple indien !"... "Demeure à jamais bienveillante en et, ô Puissante, pour le bien du monde."

Les moments d'ignorance et d'inertie sont connus de toutes les nations, partout dans le monde. L'Inde n'est pas différente. Mais céder silencieusement à Tamas, se soumettre sans combattre, n'est pas la voie indienne. Une nation, selon Sri Aurobindo, "n'est pas un morceau de terre, ni une figure de rhétorique, ni une fiction de l'esprit. C'est une puissante Shakti, composée des Shaktis de tous les millions de personnes qui composent la nation".

Le patriotisme dépourvu de force et de vigueur pour agir n'est qu'un sentiment. Puissant mais insuffisant. Si elle est associée à la force de la shakti, à la résolution inébranlable de s'élever, de s'élancer, d'offrir sa vie aux pieds de la Mère de la nation, la même passion se multiplie par mille. Elle réalise ce qu'elle a voulu conquérir, crée ce qui cherche à s'exprimer, libère ce qui étouffe.

Peut-être inconnu de nous, il y a un amour qui assaille tous les êtres envers la terre qui les fait naître. Cet amour est latent la plupart du temps, mais lorsqu'il est poussé à l'extrême, il s'extirpe de sous les couches et se manifeste sous la forme de Bhavānī, dans l'action de Kālī. Le jour sera vraiment glorieux lorsque les enfants de ce pays, le peuple de l'Inde, se sentiront à chaque instant animés par la force de cet Amour ... sentiront son battement dans leur propre cœur, dans le cœur des autres ... et suivront son cours comme il suit le sang du sol.

Bhavānī Bhāratī est une prière qui résonne sous ce sol, invoquant à jamais la Shakti, la Mère de la nation, la nation elle-même.

Traduit de l'anglais par Rouge et Blanc

Source: https://bhavanibharati.in/

Bhavānī Bhāratī en anglais:

https://bhavanibharati.in/verses

Sanskrit et anglais (la traduction en anglais a été faite par Sri Aurobindo lui-même):

https://surasa.net/aurobindo/bhavani.php