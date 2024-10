Paul Craig Roberts: L'ouragan Milton est si inhabituel qu'il ne semble pas naturel

8 Octobre 2024

L'ouragan Milton est si inhabituel qu'il ne semble pas naturel

Paul Craig Roberts

Je ne suis pas météorologue. Je ne fais que rapporter des faits tels qu'ils sont rapportés par les météorologues, tels que : https://www.youtube.com/watch?v=JWT5aDqcHB0

Je vis sur la côte du Golfe de Floride depuis un quart de siècle. J'ai connu un certain nombre d'ouragans, mais pas les catégories élevées de ces dernières années. Normalement, un ouragan prend naissance dans l'Atlantique ou les Caraïbes, traverse Cuba pour se jeter dans le Golfe, puis frappe n'importe où entre le Texas et la Floride.

Milton est né d'une perturbation mineure dans le Pacifique, a été soulevé au-dessus du Mexique et est apparu comme un ouragan dans le Golfe lui-même, entre le Mexique et le Texas. Il est inhabituel, voire sans précédent, qu'un ouragan prenne naissance dans le Golfe lui-même. C'est dans les eaux chaudes du golfe que les dépressions tropicales et les tempêtes tropicales se transforment en ouragans lorsqu'elles pénètrent dans le golfe du Mexique en provenance des Caraïbes.

Milton s'est intensifié dans la nuit de dimanche à lundi, passant de la catégorie 1 à la catégorie 5, avec des vents soutenus d'une vitesse de 160 mph et des rafales de 200 mph, ce qui en fait presque une énorme tornade.

Le météorologue qualifie l'intensification rapide et d'autres aspects de l'ouragan de « sans précédent », de « très rare » et de « fou ».

Il semble que nous soyons en présence d'un ouragan qui a commencé comme un ouragan de catégorie 1 dans le Golfe et qui est devenu du jour au lendemain un ouragan de catégorie 5 qui devrait encore s'intensifier. Le terme « sans précédent » semble être le bon.

Les partisans du réchauffement climatique diront que Milton est un produit du réchauffement climatique. Examinons cette hypothèse. À en juger par la disparition de certains glaciers et l'ouverture des voies d'eau arctiques, il semble bien qu'il y ait un réchauffement de la planète. (La preuve du réchauffement ne prouve pas qu'il soit causé par la technologie des combustibles fossiles et les troupeaux de bétail. Le réchauffement climatique pourrait simplement être le reflet des schémas normaux de réchauffement et de refroidissement de la planète ou du soleil).

Acceptons le réchauffement climatique, mais pas sa cause, car la cause n'est pas pertinente pour savoir si Milton est un produit du réchauffement climatique. Le réchauffement climatique dont nous parlons est une fraction de degré sur une période donnée. La transformation des ouragans de catégorie 1 en catégorie 4 ou 5 est récente. Comment une faible augmentation de la température au fil du temps peut-elle entraîner une augmentation massive et soudaine de l'intensité des ouragans ?

Peut-être quelqu'un peut-il l'expliquer ?

Aujourd'hui, je présente dans la section « Invités » deux rapports factuels concis sur les expériences menées par les gouvernements depuis des décennies en matière de modification des conditions météorologiques, ainsi que des exemples historiques reconnus. Vous verrez non seulement une intensification spectaculaire de la force des ouragans, mais aussi des changements extraordinaires dans leur trajectoire à la suite de l'intervention du gouvernement.

Est-ce une simple coïncidence qu'Hélène et Milton aient réduit à néant la capacité de la Floride et du Sud-Est à voter pour Trump ? Les bureaux de vote physiques n'existent plus. La poste américaine a cessé de livrer les bulletins de vote par correspondance dans les zones touchées.

Est-ce une simple coïncidence si les terres sur lesquelles se trouvent les villes détruites de Caroline du Nord peuvent maintenant être mises à la disposition des sociétés d'extraction de lithium ?

Est-ce une simple coïncidence qu'une leçon ait été donnée aux États rouges ?

L'Amérique est en train de sombrer dans la tyrannie. Les femmes américaines idiotes pensent que le problème est l'avortement, qui ne relève pas de Trump ou de Kamala, mais du pouvoir judiciaire.

Les conservateurs idiots pensent que le problème est le déficit budgétaire ou le fait de tenir tête à la Russie, à la Chine et à l'Iran au risque d'une guerre nucléaire.

Les idiots de la gauche libérale pensent que c'est l'occasion de voler le pouvoir sans comprendre que le chaos qui en résulte est ingouvernable.

Si nous regardons objectivement les États-Unis, nous voyons un gouvernement, peut-être simplement une marionnette d'une élite dirigeante, qui n'a aucun lien avec la réalité. Nous voyons un gouvernement démocrate activement engagé dans la destruction des Américains de souche blanche en les dénonçant comme des « Trump Deplorables », des « racistes », des « suprémacistes blancs », des « menaces pour la démocratie », des « agents russes ».

L'ancien sénateur et secrétaire d'État américain John Kerry appelle à l'abolition du Premier amendement. Il est rejoint par Hillary Clinton et par un grand nombre de facultés de droit et de doyens d'universités. Et par le « Projet 1619 » du New York Times*. Et par les programmes de cours des universités et des écoles publiques américaines.

Je me suis souvent demandé combien de parents, qui assistent aux réunions des conseils scolaires et protestent contre l'endoctrinement de leurs enfants qu'ils considèrent comme racistes, qui protestent contre l'endoctrinement de leurs enfants qu'ils sont peut-être nés dans le mauvais corps, et qui protestent contre la sexualisation de leurs enfants bien avant qu'ils n'atteignent la puberté, et dont les protestations leur valent d'être expulsés de la réunion ou arrêtés par la police, votent toujours pour les démocrates. Je parierais qu'une majorité d'entre eux voteront encore Démocrate.

On ne peut s'empêcher de se demander si le peuple américain n'est pas trop insouciant et stupide pour rester un peuple libre.

Bien sûr, dans la définition de la liberté des Démocrates éveillés, la liberté, comme John Kerry et Hillary Clinton l'ont clairement indiqué, consiste à ce que les démocrates contrôlent les récits.

Nous devrions nous alarmer du fait qu'il n'y ait pas de tollé lorsque les principaux Démocrates et les doyens des facultés de droit s'attaquent au Premier amendement. Il semble que le Premier amendement soit une nouvelle victime de l'insouciance américaine.

Traduit de l'américain par Rouge et Blanc.

Source: https://www.paulcraigroberts.org/2024/10/08/hurricane-milton-is-so-unusual-that-it-does-not-seem-natural/

* NDLR: https://www.nytimes.com/interactive/2019/08/14/magazine/1619-america-slavery.html