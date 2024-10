Paul Craig Roberts: Quand le mal est autorisé à entrer, le mal reste

29 octobre 2024

Quand le mal est autorisé à entrer, le mal reste

Paul Craig Roberts

À deux reprises déjà, Israël a envoyé sa valeureuse armée dans le sud du Liban pour en être chassé par la milice arabe, le Hezbollah, qui opérait sans chars, sans armée de l'air, sans défense aérienne. Il semble que cela se soit reproduit. Israël a été stoppé net sur le terrain, ce qui a poussé le ministre israélien de la défense à annoncer la fin des opérations terrestres. L'armée israélienne n'est bonne qu'à tuer des femmes et des enfants depuis les airs, comme à Gaza.

La guerre d'Israël contre le Hezbollah a été remplacée par des frappes aériennes israéliennes contre des zones résidentielles civiles à Beyrouth, ce qui prouve une fois de plus que la seule fonction de l'armée israélienne est d'assassiner des femmes et des enfants depuis les airs. La conclusion évidente est que l'armée israélienne ne combat pas, elle commet des crimes de guerre contre les civils.

Si les quartiers civils de Beyrouth, la capitale du Liban et non le territoire du Hezbollah, sont détruits depuis les airs, c'est parce que l'Iran et la Russie le permettent en ne fournissant pas de systèmes de défense aérienne au Liban.

L'Iran et la Russie « maintiennent la paix » en permettant à Israël de massacrer des femmes et des enfants libanais et de détruire des écoles et des hôpitaux depuis les airs.

Il est paradoxal que Washington, Poutine et l'Iran soient également indifférents aux massacres aériens de civils à Gaza et au Liban perpétrés par Israël. N'importe lequel de ces trois pays pourrait mettre fin au meurtre de civils, mais aucun d'entre eux ne fera quoi que ce soit.

Poutine a misé sur les BRICS, mais il s'agit d'une organisation économique qui peut réussir ou échouer. Son succès est handicapé par le fait que les économistes russes et chinois sont endoctrinés par les néolibéraux américains et que, par conséquent, ils ne sont pas seulement sans valeur pour leurs pays, mais positivement nuisibles.

Si Washington voulait que les meurtres de civils palestiniens et libanais par les Israéliens cessent, il cesserait de fournir des armes à Israël. Il est clair qu'Israël fait ce que Washington veut. Mais pourquoi la Russie et l'Iran veulent-ils que les civils palestiniens et libanais soient massacrés alors qu'aucun des deux pays ne peut y mettre fin ? On commence à avoir l'impression que ce n'est pas seulement Washington et Israël que Satan tient, mais aussi la Russie et l'Iran.

Chaque fois que Poutine se détourne de la seule menace qui pèse sur la Russie, à savoir Washington, il se retrouve avec un beau gâchis sur les bras. Alors que Poutine se concentrait sur les Jeux olympiques en Chine, Washington a envoyé l'armée géorgienne en Ossétie du Sud. Alors que Poutine se concentrait sur les Jeux olympiques de Sotchi, Washington a renversé le gouvernement ukrainien et a apporté la guerre à la Russie. Aujourd'hui, Poutine se concentre sur les BRICS et Washington suscite une révolution de couleur en Géorgie afin de récupérer l'ancienne province russe et d'en faire un nouvel échouage contre la Russie. Les partis d'opposition et le président géorgien n'acceptent pas les résultats des élections, qui sont favorables à la Russie. Voir : https://www.paulcraigroberts.org/2024/10/28/washington-brewing-more-trouble-for-russia/

Je pense que Poutine, en refusant d'utiliser le pouvoir, perd sa crédibilité. Je ne pense pas que Poutine comprenne le caractère idéologique du parti démocrate et de la gauche libérale idéologique qui le contrôle. Si les démocrates parviennent à garder le contrôle du gouvernement, je ne pense pas que Poutine soit préparé aux conséquences.

L'humanité, a dit T.S. Eliot, « ne peut pas supporter beaucoup de réalité ». C'est aussi vrai pour les Russes que pour les Américains. La réalité entre en conflit avec les espoirs, les aspirations et les projets, et lorsqu'elle est ignorée, elle les bouleverse tous. Le conflit ukrainien de Poutine, qui s'est considérablement aggravé, la révolution de couleur qui se prépare en Géorgie avec le soutien de Washington, ainsi que la diabolisation et l'isolement de l'Iran sont autant de désastres auto-infligés causés par l'ignorance de la réalité.

Lorsque des pays puissants comme la Russie, la Chine et l'Iran se tiennent à l'écart d'un génocide, ils détruisent leur propre réputation. Le monde réclame à cor et à cri que quelqu'un ait les moyens de défendre l'humanité, la justice, la vérité, et il n'y a personne pour le faire.

À Gaza, les enfants subissent des amputations sans anesthésie. Le peu d'eau disponible est pollué. Tout le monde est malade. Washington continue d'envoyer les armes utilisées depuis les airs contre les populations purement civiles. La maladie et la famine finiront par achever les Américains et les Israéliens. C'est l'Amérique qui a permis ce génocide.

Et les Américains, dans leur insouciance, se prennent pour le sel de la terre.

Traduit de l'américain par Le Fil d'Ariane

Source: https://www.paulcraigroberts.org/2024/10/29/when-evil-is-allowed-in-evil-stays/