Fedor Papayani : Une idéologie gagnante est nécessaire pour la victoire (Club d'Izborsk, 22 février 2021)

Fedor Papayani : Une idéologie gagnante est nécessaire pour la victoire

22 février 2021

Le monde bipolaire de Yalta a été créé en 1945, légitimant politiquement la division du monde entre les pays victorieux. Mais avec l'effondrement de l'Union soviétique, "Yalta - 1945" a cessé de jouer le rôle de champ juridique international. Le monde bipolaire depuis 1991 a été aboli. Un ordre unipolaire dirigé par les États-Unis et son "état profond" a été établi. Les accords de Yalta ont été facilement et grossièrement violés par l'hégémonie mondiale et il semble que ces accords soient tombés dans l'oubli. Mais fin janvier, lors du forum "Davos-2021", Vladimir Poutine a exprimé, bien que délicatement, mais pas explicitement et discrètement, mais peut toujours être interprété comme une allusion à la nécessité d'un nouveau "Yalta-2021". D'après ses paroles, l'époque associée aux tentatives de construction d'un ordre mondial libéral centralisé et unipolaire est révolue. Grâce à la puissance militaire de la Russie moderne, grâce au fait que les armes russes ont techniquement plus de dix ans d'avance sur les capacités de l'OTAN, grâce au succès des scientifiques russes dans la création d'un vaccin qui a stoppé la composante politique de la pandémie, la Russie s'est clairement réaffirmée comme un pôle de pouvoir conservateur.

"Yalta 1945" a été rendue possible non seulement par l'équipement technique et les effectifs de l'armée soviétique, la direction militaire et les vastes étendues russes. De toute évidence, la victoire de l'Union soviétique a été rendue possible par l'héroïsme de nos soldats, partisans et travailleurs du front intérieur. Cet héroïsme, reflet de l'énergie de la volonté du peuple, a été nourri par l'idéologie soviétique. Seule l'idéologie super-patriotique soviétique victorieuse pouvait résister à l'idéologie surpuissante et offensive du Troisième Reich.

A Donetsk, cette année, la doctrine idéologique "Donbass russe" d'orientation patriotique a été adoptée. Dans les circonstances actuelles, la question de savoir si une idéologie unifiée est nécessaire équivaut à la question rhétorique : "Peut-être qu'en plus de la doctrine patriotique (le Donbass est la Russie), nous aurions dû envisager populairement une doctrine libérale (comment s'intégrer à l'Europe) ainsi que nationaliste ukrainienne (comment tuer la russianité en soi) pour le Donbass !

L'expérience de ces 30 dernières années montre que ni l'Ukraine, ni la Russie n'ont réussi à s'intégrer à l'Occident sur un pied d'égalité, et cela ne fonctionnera pas, sauf dans la position d'esclaves. Mais si le Donbass choisit la Russie et la Russie choisit la souveraineté, alors la question la plus importante et la plus difficile est de réaliser que nous avons besoin d'une seule idéologie victorieuse, et de comprendre de quel type d'idéologie il s'agit. Pour cela, nous devons comprendre sur quels piliers idéologiques repose toute idéologie. Il y a deux piliers les plus importants : l'idée de pouvoir et l'idée morale.

Quelques mots sur l'idée de pouvoir. Dans le monde moderne, la démocratie en tant que forme de gouvernement du peuple n'existe pas. La démocratie moderne s'établit partout par la force. Il est conçu comme un écran de pouvoir des oligarques. Les dernières élections aux États-Unis ont mis en évidence la confrontation oligarchique des mondialistes avec les ultra-mondialistes. Par conséquent, en parlant de l'idée de pouvoir, le choix est entre monarchie et oligarchie ainsi qu'entre empire et fédération. Si l'on choisit l'oligarchie, on doit se rendre compte que les oligarques locaux seront subordonnés aux oligarques internationaux. Ces derniers, selon Klaus Schwab, prévoient de liquider des États au profit de plateformes numériques, et de confier la gestion du monde aux sociétés transnationales, ou plutôt, à l'oligarchie internationale. Quant aux fédérations, elles se désintègrent facilement, comme ce fut le cas de l'Union soviétique ou de la Yougoslavie, contrairement aux empires, qui sont de véritables longévités. De plus, la division des républiques bolcheviques selon des critères ethniques, contrairement à la division tsariste du gouvernorat, a posé des bombes à retardement qui ont commencé à exploser presque partout.

En parlant de l'idée morale, il faut tout d'abord prendre comme axiome "ce qui est homme". C'est une chose si nous reconnaissons que l'homme a une âme et un esprit. La nécessité de prendre soin de l'âme et de normes morales millénaires devient alors naturelle. La situation est différente lorsque nous acceptons le matérialisme (qu'il soit marxiste ou libéral). Alors l'idée de la consommation avec toute la fatalité de former un consommateur égoïste, puis un post-humain, privé de toute forme d'auto-identification, devient naturelle.

Ayant accepté l'axiome de l'homme, il est alors possible d'en déduire des théorèmes sur le sens de sa vie, les objectifs du développement de la société et l'image de l'avenir. Je remarquerai que toutes les idéologies et les modes de vie de l'Occident libéral (en d'autres termes, "l'occidentalisme" selon Alexandre Zinoviev) d'une part, et la pensée conservatrice russe, la tradition, d'autre part, ont marqué les pôles idéologiques extrêmes et les voies alternatives du développement humain. Dans la guerre moderne de l'information et de l'idéologie, l'armée la plus forte, équipée de fusées hypersoniques, est complètement impuissante. L'ennemi (c'est-à-dire l'Occident dirigé par les États-Unis) pourrait bien détruire l'État russe sur le plan idéologique, sans affrontement militaire direct, par exemple, comme cela a été fait en 1991. Par conséquent, la prostration idéologique actuelle des autorités russes est une folie, et son issue est fatale. Il est grand temps de prendre des mesures décisives avant qu'il ne soit trop tard.

Voici une liste de ces mesures :

Premièrement. La Russie doit être protégée par un "bouclier" idéologique. Pour établir ce "bouclier", il est nécessaire de modifier l'article 13 de la Constitution de la Fédération de Russie, bien sûr, après le référendum national sur l'idéologie.

Deuxièmement. La cyber-sécurité de l'État et la nationalisation de l'Internet devraient être mises en œuvre par les forces de cyber-sécurité du ministère de la défense. Aujourd'hui, c'est le seul organe capable de refléter pleinement les intérêts de l'État.

Et troisièmement. Le contenu de l'idéologie paternelle, conservatrice (c'est-à-dire basée sur des valeurs traditionnelles) et victorieuse doit être développé par le ministère de l'idéologie compétent. Ce ministère assurera la souveraineté idéologique de la Russie, formulera les objectifs stratégiques de l'État et fixera les objectifs des autres ministères (principalement les ministères de l'éducation et de la culture).

En remplissant ces trois points, la Russie sortira rapidement de l'impasse idéologique défaitiste-dépressive. Et alors la Russie renaîtra à nouveau en tant que superpuissance victorieuse, retenant le "mal du monde", comme cela s'est produit plus d'une fois dans son histoire. Le temps de "Yalta-2021" est venu. Le temps est venu de réveiller l'énergie de la volonté du peuple russe. Le temps est venu de rendre à la nation politique russe la possibilité de regarder l'avenir avec optimisme.

Fedor Papayani

Fedor Alexeyevich Papayani (né en 1955) - expert du Club d'Izborsk, co-président du Club d'Izborsk de Novorossie

Commentaire d'un lecteur du site du Club d'Izborsk :

Alexey Lotov

- Nous avons besoin d'une idéologie gagnante pour la victoire.

- C'est pourquoi nous avons besoin du nouveau paradigme de la vision du monde avec le critère de la vérité comme de l'air, afin que notre civilisation indigène puisse exister et se développer harmonieusement et éternellement. Le paradigme évoluera par itérations successives en direction de la vision de l'essence la plus complexe du Monde. Pour cela, il est nécessaire d'améliorer continuellement le substrat de l'esprit vers les qualités de l'Essence Idéale Consciente de l'Esprit. Dieu surgit automatiquement au VIIe stade du développement de la civilisation à l'échelle de Kardashev. Selon la formule de Kapitsa, la singularité (formelle) viendra déjà en 2025

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc.

