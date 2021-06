Grrraphics: FAUCI A MENTI DES GENS SONT MORTS

FAUCI A MENTI DES GENS SONT MORTS

Les e-mails de Fauci sont le cadeau qui continue à donner, ou plutôt le cadeau qui continue à réveiller les gens.

De plus en plus de personnes pensent maintenant que la grippe de Wuhan, qui devrait être rebaptisée grippe de Fauci, a été créée et diffusée par le laboratoire de Wuhan en Chine.

Les courriels de Fauci sont accablants et les appels à la démission de Fauci et à des enquêtes criminelles sur la dissimulation de Fauci sont de plus en plus forts chaque jour.

Même le chef de la minorité républicaine de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a demandé à Fauci de démissionner ou d'être licencié. Bien sûr, l'imposteur en chef, Joe "où est mon pudding" Biden, a déclaré qu'il faisait toujours confiance au Dr. Mort.

D'autres appellent à la potence.

Le vent tourne enfin contre le Dr. Look At Me !

Fauci et la fausse Première dame Jill Biden étaient en visite promotionnelle à Harlem récemment. Ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'est l'accueil moins que chaleureux qu'ils ont reçu, sous les huées et les chants "Virez Fauci".

Les gens de gauche et de droite se réveillent et remettent en question l'intégrité de Fauci et son implication dans le laboratoire de Wuhan.

Espérons que l'indignation concernant la corruption de Fauci continue de croître jusqu'à ce que nous obtenions une enquête.

Fauci doit être tenu responsable d'avoir ouvert une boîte de Wuhan sur l'Amérique... et le monde entier.

Traduit de l'américain par Le Rouge et le Blanc avec DeepL.

Source: https://grrrgraphics.com/fauci-opens-a-can-of-wuhan-on-america/?vgo_ee=Or34aoDVXWNer2KSE%2BSK5Ya7M0COqqRGEyE0Wd2aYoM%3D