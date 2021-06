Leonid Ivashov : la réponse à la pression militaire occidentale doit être asymétrique (Club d'Izborsk, 1er juin 2021)

Leonid Ivashov : la réponse à la pression militaire occidentale doit être asymétrique

1er juin 2021

https://izborsk-club.ru/21151

- Le ministère russe de la Défense va créer environ deux douzaines de nouvelles formations et unités militaires dans le district militaire occidental en réponse aux actions de l'OTAN dans cette direction stratégique.

- Je commence déjà à considérer ces scénarios de tension militaire comme une sorte de collusion entre les politiciens et les militaires occidentaux et les nôtres. Les deux bénéficient du fait qu'il y a du travail, du financement et du chargement du complexe militaro-industriel. Je crois qu'il y a une sorte de processus de suivi en cours.

Quelqu'un en Occident dit quelque chose et mène des exercices, et nous répondons, parfois avec plus de force, en disant que nous avons les meilleurs moyens de destruction que personne d'autre ne possède. La partie adverse commence également à réagir, et le Congrès exige que nous réglions les choses et réduisions l'écart, et nous ripostons, et ainsi de suite. C'est ainsi que se déroule le précurseur de la guerre.

Il existe non seulement une réponse symétrique, mais aussi une réponse asymétrique. Ils commencent leur rhétorique anti-russe non pas même pour le plaisir de la guerre, mais pour des raisons commerciales, politiques, électorales. Dans ce cas, nous devons utiliser la réponse asymétrique plus souvent. Aujourd'hui, la principale force de frappe dans le monde est le soft power et la guerre hybride. Il me semble que nous ne devrions pas répondre de manière aussi directe. D'autant plus que notre économie n'est pas brillante dans l'ensemble et que la situation sociale de nos citoyens est tout à fait tragique.

Notre peuple se concentre sur le fait que tout le monde nous menace, nous n'avons pas d'alliés stratégiques, il n'y a que des ennemis autour de nous, donc nous devons nous armer, et notre peuple doit se serrer la ceinture et tout supporter. Je ne pense pas que notre principale menace aujourd'hui soit l'OTAN ou l'Amérique.

- Il s'agit de quoi ?

- Si demain des troubles éclatent, nous n'aurons pas de métaux, pas d'aluminium, pas de nickel, pas de terres rares, car tout cela va à l'Ouest.

La société russe Rusal n'a plus de russe que le nom. Il s'agit en fait d'une société américaine. La procédure de divorce de Potanin pourrait entraîner le départ de Norilsk Nickel vers la Grande-Bretagne également. En outre, tout propriétaire peut adopter une nationalité étrangère et l'entreprise partira à l'Ouest. C'est le principal danger. Et nous dirigeons toutes nos forces et nos médias officiels vers l'OTAN.

Je ne suis pas d'accord avec ce genre de réponses. Nous devons créer des projets pour le développement de la Russie, ce que nous n'avons pas aujourd'hui. Nous ne savons pas où nous allons et quel genre d'État nous construisons, et nous ne voyons que des ennemis partout. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est une erreur, et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est une trahison.

Leonid Ivashov

Leonid Grigorievich Ivashov (né en 1943) - Personnalité militaire, publique et politique russe. Colonel Général. En 1996 - 2001, chef de la direction principale de la coopération militaire internationale au ministère de la défense. Docteur en sciences historiques, professeur. De 1996 à 2001, il est devenu le chef du département de la coopération militaire internationale du ministère de la défense, colonel-général de Russie. Membre régulier du Club Izborsk.

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc avec DeepL.