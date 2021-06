Paul Craig Roberts: Les profits priment sur la santé publique et la liberté civile (24 juin 2021)

Les profits priment sur la santé publique et la liberté civile

24 juin 2021

Paul Craig Roberts

Le plus grand syndicat américain de la santé dit au fasciste New York Presbyterian Hospital et au fasciste Houston Methodist Hospital d'aller au diable avec leur politique de vaccination obligatoire contre le Covid.

Pourquoi les hôpitaux portant des noms chrétiens protestants se comportent-ils comme des régimes totalitaires ?

https://www.theepochtimes.com/mkt_morningbrief/largest-healthcare-union-in-us-will-fight-mandatory-covid-19-vaccines_3871205.html?utm_source=Morningbrief&utm_medium=email&utm_campaign=mb-2021-06-24&mktids=0122b2ddad55c8ec3242bc036171eddf&est=adZ17dbrqBSPDpjye0WjPpw5TRQleTSiKwHig71yCpBHAfwFFiqs2A%3D%3D

Pourquoi les hôpitaux imposent-ils la vaccination alors que les preuves du danger du vaccin s'accumulent chaque jour ?

Le CDC découvre plus de cas d'inflammation cardiaque que prévu chez les jeunes hommes vaccinés

Plus de 1 200 cas d'inflammation cardiaque chez des adolescents et de jeunes adultes après la vaccination par Covid ont été signalés au Vaccine Averse Event Reporting System. N'oubliez pas que le système VAERS ne saisit que 10 % des lésions. Le chiffre réel est donc de 12 000.

Remarquez dans les informations du CDC - https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2021-06/03-COVID-Shimabukuro-508.pdf - que l'incidence la plus élevée de myocardite/péricardite induite par le vaccin se situe chez les jeunes, les personnes les moins menacées par le Covid. En d'autres termes, les jeunes sont plus menacés par le vaccin que par le Covid. Au vu des propres faits du CDC, pourquoi les bureaucrates de la santé publique insistent-ils pour vacciner les jeunes ?

Les femmes connaissent des interruptions de grossesse et des problèmes menstruels.

Les caillots sanguins sont un résultat courant du vaccin Covid.

Pour la plupart des gens, le vaccin est une plus grande menace que Covid.

N'oubliez pas que le vaccin Covid n'est pas approuvé. Il bénéficie d'une autorisation d'utilisation d'urgence fondée sur le fait qu'il n'existe aucun traitement connu.

Les traitements connus - HCQ et Ivermectin avec zinc - sont connus depuis le début. Il existe maintenant d'autres traitements sûrs et efficaces. Pourquoi l'autorisation d'urgence est-elle toujours en place ? La réponse est-elle évidente : les profits de Big Pharma passent avant la santé publique et la liberté civile ?

Pourquoi les journalistes mentent-ils pour les profits de Big Pharma ? Les presstitutes sont complices de meurtre.

Traduit de l'américain par Le Rouge et le Blanc avec DeepL.

Source: https://www.paulcraigroberts.org/2021/06/24/profits-take-precedence-over-public-health-and-civil-liberty/