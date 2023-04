Jésus aide Saint Pierre à marcher sur les eaux: une allégorie de la Foi qu'aimait Ramakrishna

Image trouvée sur le site

https://www.montmartre-secret.com/article-oleron-eglise-saint-trojan-tempete-apaisee-jesus-marche-sur-eaux-peinture-54021844.html

qui se livre à une analyse de cette œuvre et cite l'évangile de Matthieu:

+ Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyée, il monta sur la montagne, pour prier à l'écart; et comme le soir était venu, il était là seul.

La barque déjà au milieu de la mer, était battue par les flots; car le vent était contraire.

A la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer.

Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent : C'est un fantôme! Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris.

Jésus leur dit aussitôt : rassurez-vous, c'est moi; n'ayez pas peur ! Pierre lui répondit : Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux.

Jésus dit : Viens!

Pierre sortit de la barque, et marcha sur les eaux, pour aller vers lui. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria : Seigneur, sauve-moi !

Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit : Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté?

Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. +

Évangile de Matthieu (14. 22-33)

Une reproduction d'un tableau représentant cette scène était accroché au mur dans la chambre de Râmakrishna, dans le temple de Kâlî à Dahshineswar, en Inde. Nous ne savons pas par quel peintre et si elle s'y trouve encore actuellement, mais cela a été attesté par ses disciples.

La notice biographique de Râmakrishna sur Wikipedia en français résume très bien qui il était et permet de mieux comprendre l'importance qu'avait ce tableau et ce passage de l'Évangile pour lui: la puissance de la foi.

Râmakrishna Paramahamsa, en bengali রামকৃষ্ণ পরমহংস (Ramkṛiṣṇo Pôromôhongśo), de son vrai nom Gadâdhar Chattopâdhyâya (গদাধর চট্টোপাধ্যায় (Gôdadhor Chôţţopaddhae), 18 février 1836 - Calcutta, 16 août 1886) est un mystique bengali hindou. Dévot de Kâlî et enseignant de l'Advaïta védanta, il professait que « toutes les religions recherchent le même but » et plaçait la spiritualité au-dessus de tout ritualisme. Il insista sur l'universalité de la voie de la bhakti (dévotion), ayant lui-même approché le christianisme et l'islam. Il est considéré comme « l'un des plus grands maîtres indiens de tous les temps » et serait un avatar de Vishnou.

En 1897, onze ans après sa mort, son disciple le plus proche, Vivekananda, créa la « Mission Rāmakrishna » pour concrétiser le message de son maître en Inde et hors de l'Inde à travers l'existence d'écoles de spiritualité, collèges ou ashram.

Ses enseignements sont dispensés en France au Centre Vedantique Ramakrishna à Gretz.

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2makrishna

Écoutez ici ce que Ramakrishna disait à un visiteur:

Sri Ramakrishna - C'est bien. Il suffit d'avoir foi en l'un ou l'autre de ces deux aspects. Penser que Dieu est sans forme est tout à fait juste. Cependant, ne pensez pas que seule cette idée est vraie et que toutes les autres sont fausses. Sachez que le Dieu sans forme est vrai et que le Dieu avec forme l'est aussi.

https://www.kathamrita.org/kathamrita/vol-1-kathamrita/sri-ramakrishna-at-dakshineswar



Comment Sri Ramakrishna a vu Jésus se fondre dans son corps

par Pulkit Mathur, L'Abeille Spirituelle



La vie de Sri Ramakrishna est unique dans l'histoire du monde, car de tous les maîtres réalisés par Dieu, il est le seul à avoir vérifié, par ses pratiques spirituelles intenses, que toutes les religions sont vraies et qu'elles mènent toutes, en fin de compte, au même océan de conscience appelé Dieu (également connu sous le nom de Brahman ou Sat-Chit-Ananda en sanskrit).