Paul Craig Roberts: L'insouciance américaine institutionnalise la tyrannie

L'insouciance américaine institutionnalise la tyrannie

September 8, 2023

Paul Craig Roberts

Beaucoup sont peut-être fatigués de la controverse sur les vaccins. Ceux d'entre vous qui sont influencés par l'affirmation selon laquelle les scientifiques médicaux qui ont conclu que le "vaccin" Covid est dangereux sont des théoriciens de la conspiration qui diffusent des informations erronées et doivent être réduits au silence doivent examiner les preuves solides fournies par des scientifiques indépendants qui ne figurent pas sur la liste des salaires ou des subventions de Big Pharma.

Sinon, si vous n'êtes toujours pas affecté par la vaccination, très probablement parce que vous avez reçu un placebo - après tout, s'ils tuaient tous les vaccinés, le complot deviendrait évident et échouerait -, vous pourriez être victime d'un deuxième cycle.

Certains éléments indiquent qu'un deuxième tour est en train d'être organisé. Le "président" Biden a déjà revêtu le masque, bien qu'il ait été entièrement prouvé que le masque est non seulement inefficace, mais aussi nocif. Il existe déjà un nouveau "vaccin" pour la dernière variante de Covid, qui, bien que produit en laboratoire selon deux scientifiques japonais, a déçu ses concepteurs sur l'échelle de dangerosité.

Comme me l'a expliqué un virologue réputé, il est difficile de savoir comment le corps humain réagira à un virus créé. Mais tôt ou tard, les nombreux laboratoires américains de guerre biologique en trouveront un mortel.

Les autorités n'auront alors plus à truquer les chiffres en utilisant des tests qui produisent de faux résultats positifs et en comptabilisant tous les décès survenus dans les hôpitaux comme des décès dus au Covid.

S'ils ne parviennent pas à diffuser une version plus dangereuse du Covid, est-ce que ce sera l'ébola ou la variole qu'ils diffuseront ? Ils feront quelque chose, car la population mondiale est trop importante pour être contrôlée par une poignée d'élites. Le Forum économique mondial et Bill Gates l'ont clairement indiqué.

Le professeur Michel Chossudovsky s'inquiète de l'attaque de l'élite dirigeante contre le peuple.

Son site web, Global Research, donne accès aux conclusions de scientifiques indépendants. Voici l'un de ses derniers articles : https://michelchossudovsky.substack.com/p/covid-19-vaccine-criminal-undertaking?r=emsng&utm_source=substack&utm_medium=email

Les pays occidentaux, vestiges de la civilisation occidentale avec l'érosion rapide d'un gouvernement responsable, de l'État de droit, de la liberté civile, de la cohésion sociale - tous ces éléments ayant été jetés aux oubliettes - sont soumis à de multiples menaces. Les attaques de guerre biologique contre les populations ne sont que l'une de ces menaces.

D'autres sont le déracinement des ethnies blanches à la fois par l'immigration illégale massive - essentiellement des immigrants-envahisseurs comme dans Le Camp des Saints de Jean Raspail - et l'attaque sur le mérite comme outil raciste blanc pour supprimer les Noirs. Les universités, les facultés de droit et les écoles de médecine américaines ont intentionnellement abandonné le mérite et l'ont remplacé par l'équité.

Pour parvenir à l'équité entre les Blancs et les Noirs, il faut un système juridique à deux vitesses. Les Blancs plus compétents doivent être supprimés au profit des Noirs moins compétents, comme dans la nouvelle de Kurt Vonnegut, "Harrison Bergeron".

Le passage du mérite à l'équité est en cours aux États-Unis depuis l'adoption de la loi sur les droits civils de 1964. Cette loi, telle qu'elle a été interprétée par l'EEOC, comme peu l'ont reconnu à l'époque, a eu pour effet de détruire la protection du 14e amendement pour les Blancs en accordant un traitement préférentiel aux Noirs, ce que l'on appelle par euphémisme l'"affirmative action".

Ce traitement préférentiel des Noirs est devenu un droit des squatters, est institutionnalisé et est imposé à la classe inférieure blanche par le biais d'une "formation à la sensibilité raciale" et de la théorie critique de la race enseignée aux écoliers. Les étudiants blancs, les employés blancs des entreprises et du gouvernement et les recrues militaires blanches apprennent qu'ils sont racistes et qu'ils doivent s'en remettre aux revendications des Noirs. Cela a rendu la vie impossible aux employés, aux étudiants et au personnel militaire blancs qui se retrouvent sous l'autorité de ceux à qui l'on a appris à les haïr. Les hommes blancs hétérosexuels qui se retrouvent à des postes de supervision sont incapables de gérer car ils sont exposés à des accusations de racisme, d'abus sexuels et d'homophobie.

Le régime Biden est un livre ouvert sur l'intention des démocrates d'institutionnaliser la perversion sexuelle comme étant normale et légitime, l'"équité" en lieu et place du mérite, les récits servant des intérêts matériels et idéologiques en lieu et place de la vérité, et la loi comme punition pour ceux qui remettent en cause les récits officiels.

En d'autres termes, l'élite dirigeante a utilisé les démocrates, les médias et les Blancs insouciants pour créer une tyrannie.

