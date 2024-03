Paul Craig Roberts: Poutine est-il réaliste ?

29 février 2024

Poutine est-il réaliste ?

Paul Craig Roberts

Comme les lecteurs le savent, je crains que la tolérance de Poutine à l'égard d'un conflit ukrainien qui se prolonge trop longtemps n'encourage le conflit à échapper à tout contrôle. J'ai écrit à de nombreuses reprises sur ce risque négligé par le Kremlin. Le 27 février, j'ai été interviewé par Finian Cunningham sur ce risque. Si l'interview est publiée en ligne, j'y ferai un lien, en espérant qu'elle ne soit pas supprimée par les contrôleurs de la narration.

Il ne fait aucun doute que j'ai eu raison de dire que les provocations, acceptées par le Kremlin avec seulement quelques mots d'opposition, se sont aggravées au cours des deux dernières années.

Dans un premier temps, l'Occident a envoyé aux Ukrainiens des casques et des sacs de couchage. Puis des munitions pour armes légères. Puis de l'artillerie. On a parlé de chars, mais Washington et l'OTAN ont dit "jamais de chars". Puis des chars ont été envoyés. Puis, après un premier refus, des drones et des missiles à portée intermédiaire. Puis des informations sur le ciblage. Puis des mercenaires. Puis, après avoir été démentis, des missiles à longue portée et des F-16 américains capables de pénétrer profondément en Russie, loin du front, sont désormais à l'étude. Et maintenant, le dernier en date, la proposition du président français d'envoyer des troupes de l'OTAN. "Nous n'enverrons jamais de troupes", a déclaré M. Stoltenberg de l'OTAN. Mais tous les démentis précédents ont été battus en brèche et ne signifient rien.

La question qui se pose est donc la suivante : Poutine a-t-il réduit la menace d'un conflit qui deviendrait incontrôlable en menant une lutte discrète limitée au Donbass et aux régions russes, ou son comportement discret a-t-il convaincu les néoconservateurs de Washington que Poutine est un tigre de papier qui acceptera n'importe quelle provocation et n'importe quelle insulte. Dans ce dernier cas, les provocations s'intensifieront jusqu'à ce que le conflit devienne incontrôlable. Il est clair que le passage des casques aux troupes de l'OTAN constitue une escalade considérable. Poutine comprend que l'Occident a l'intention de détruire la Russie, alors pourquoi prolonge-t-il des conflits qui donnent à l'Occident l'occasion d'étendre le conflit ?

https://www.rt.com/russia/593366-putin-western-intentions-russia/

Le Kremlin et les médias occidentaux considèrent que la question fondamentale est l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Les néoconservateurs qui contrôlent la politique étrangère américaine semblent penser que Poutine se tiendra à l'écart de cette question, tout comme il s'est tenu à l'écart des propos du président des États-Unis, qui l'a qualifié de "nouvel Hitler" et de "fils de pute". Aucun fonctionnaire américain de quelque rang que ce soit n'a jamais parlé en public des dirigeants soviétiques en ces termes. Alors qu'il se rendait à Reykjavik, en Islande, pour rencontrer Gorbatchev, Reagan a déclaré à son entourage qu'un seul mot d'impolitesse à l'égard des dirigeants soviétiques et vous étiez renvoyé sur-le-champ.

L'objectif de Reagan était de mettre fin à la guerre froide, et il y est parvenu. Ce sont les néoconservateurs et le complexe militaire/sécuritaire américain qui l'ont relancée.

Comme le défunt Steven Cohen et moi-même l'avons souligné, la menace d'une guerre nucléaire est aujourd'hui beaucoup plus élevée que pendant la guerre froide. Au cours de ces années, les dirigeants des deux camps se sont efforcés de réduire les tensions et de parvenir à une sécurité mutuelle qui réduirait le danger d'une confrontation nucléaire. J'ai participé à ces efforts et je suis peut-être l'une des rares personnes encore en vie à avoir connu et vécu cette expérience.

Après l'effondrement de l'Union soviétique, lorsque le Politburo a assigné le président russe Gorbatchev à résidence, les néoconservateurs ont vu leur chance d'hégémonie mondiale et ont commencé leur assaut contre la Russie. Tous les accords de renforcement de la sécurité conclus au cours des années de la guerre froide ont été annulés par Washington.

Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, est la marionnette de Washington. Mais il n'est pas suffisamment stupide pour déclencher sciemment une guerre avec la Russie. Qui peut imaginer que l'Europe, qui est incapable de protéger ses propres frontières d'une invasion d'immigrants non armés, puisse se battre contre la Russie ? La guerre, si Poutine pouvait se résoudre à la mener, serait terminée en quelques minutes.

https://www.rt.com/russia/593382-putin-advanced-weapons-deployed/

Mais Stoltenberg, Washington et les États européens fantoches de Washington peuvent déclencher une guerre meurtrière en faisant preuve d'ingéniosité. Au lieu de faire de l'Ukraine un membre de l'OTAN, une ligne rouge que même Poutine ne peut accepter, les différents pays de l'OTAN signent des accords de sécurité bilatéraux avec l'Ukraine. L'Allemagne et la Grande-Bretagne ont signé de tels accords, et d'autres entités territoriales de l'UE (des tours de Babel qui ne sont plus des nations) ont de tels accords en préparation.

Cela signifie que l'OTAN elle-même n'envoie pas de troupes, mais que les membres individuels le font. En quoi cela est-il important ? Il s'agit toujours d'une guerre entre l'Europe et l'Angleterre contre la Russie.

Je pose donc à nouveau ma question : Pourquoi Poutine encourage-t-il l'aggravation des provocations ? Pourquoi considère-t-il l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN comme une ligne rouge, une vraie ligne rouge au lieu des lignes rouges de Poutine qui se résument à de nombreux mots, et pourquoi pense-t-il que les accords de sécurité bilatéraux entre les pays européens et l'Ukraine sont différents de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN ?

C'est le refus de Poutine d'imposer des restrictions à un Occident faible et en train de s'effondrer qui conduit à l'Armageddon nucléaire. Je n'écris pas ces lignes parce que je souhaite une victoire russe. J'écris parce que je ne veux pas de l'Armageddon nucléaire. L'Occident est déraisonnable. Poutine pense encore qu'il peut raisonner l'Occident. C'est une erreur fatale pour l'humanité.

Traduit de l'américain par Rouge et Blanc avec DeepL.

Source: https://www.paulcraigroberts.org/2024/02/29/how-realistic-is-putin/