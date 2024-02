Sénateur Malcom Roberts (Queensland, Australie): Le contrôle de l'argent par le WEF - "Le parti cherche le pouvoir uniquement pour lui-même" (George Orwell, 1984)

One Nation s'oppose fermement à ce que le parti travailliste, les libéraux mondialistes et les Verts promeuvent cet avenir dystopique et convoitent le pouvoir qui en découle. Le choix des électeurs est clair.

Tous les États vassaux du WEF, y compris l'Australie, travaillent sur les monnaies numériques des banques centrales (CBDC) tout en fermant des succursales bancaires, en éliminant l'argent liquide et en influençant négativement les crypto-monnaies indépendantes. En manipulant le prix du bitcoin (pomper, déverser, répéter), la main invisible détruit la confiance dans les monnaies non CBDC. Explicitement, ces gouvernements ne font rien pour protéger ou réglementer les crypto-monnaies parce qu'ils veulent que les crypto-monnaies privées échouent.

Le Forum économique mondial n'est pas seulement un groupe de réflexion économique. Ce n'est pas non plus une entité bizarre qui tente de s'immiscer dans nos vies en imposant des règles sur la fréquence à laquelle nous lavons nos jeans, conduisons notre voiture ou mangeons de la viande rouge.

Transcription

Une citation populaire se lit comme suit : "Celui qui contrôle l'approvisionnement en nourriture contrôle le peuple. Celui qui contrôle l'énergie peut contrôler tout un continent. Celui qui contrôle l'argent peut contrôler le monde entier". Seuls les ignorants peuvent regarder le monde tel qu'il est en 2024 et penser qu'il n'y a rien à voir. Les agriculteurs qui se voient confisquer leurs terres dans le cadre des mesures "net zéro" pulvérisent des effluents sur les hommes politiques. Les immigrés qui se plaignent de leurs allocations provoquent des violences dans tout l'Occident, y compris dans nos propres communautés du Queensland. Quiconque constate que la croissance stagnante de notre richesse nationale a été répartie entre 10 millions de personnes supplémentaires au cours de la dernière décennie sait qu'il y a moins pour tout le monde. Apparemment, personne, après avoir fait les comptes [inaudible], ne peut le nier. La guerre a éclaté en de multiples endroits et les grands médias font de leur mieux pour attiser les flammes et provoquer une troisième guerre mondiale.

Les mains invisibles qui guident ces événements mondiaux se sont manifestées par l'intermédiaire de leur porte-parole, le Forum économique mondial. Hier, j'ai parlé de la façon dont le Forum économique mondial essayait de contrôler l'approvisionnement en nourriture et en énergie du monde. Aujourd'hui, c'est le troisième élément de la doctrine du contrôle mondial : l'argent. Lors de la récente réunion du Forum économique mondial de Davos, Christine Lagarde, directrice de la Banque centrale européenne, a annoncé la création d'une monnaie numérique pour la Banque centrale européenne afin de s'assurer qu'elle reste le point d'ancrage du système financier européen et de protéger son pouvoir et son contrôle sur l'argent. Tous les États vassaux du Forum économique mondial, y compris l'Australie, produisent une monnaie numérique de banque centrale tout en fermant des succursales bancaires, en éliminant l'argent liquide et en manipulant des crypto-monnaies non gouvernementales. D'ici 2030, le seul mécanisme de paiement sera leur propre monnaie numérique et leur propre carte d'identité numérique. C'est le contrôle de l'argent.

Il y a ensuite un dernier élément : un ensemble de lois sur la désinformation qui garantiront que toute tentative de parler comme je le fais ici aujourd'hui entraînera la désactivation de ma carte d'identité numérique et de ma monnaie numérique pour désinformation. L'ALP, les mondialistes, les libéraux et les verts promeuvent cet avenir dystopique, convoitant le pouvoir qui en découle. One Nation s'y oppose fermement. Le choix des électeurs est clair.

