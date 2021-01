Vladimir Ovchinsky : Et la bataille continue... (Club d'Izborsk, 15 janvier 2021)

Vladimir Ovchinsky : Et la bataille continue...

15 janvier 2021

https://izborsk-club.ru/20521

Apparemment, la saga criminelle de la "destitution du président américain" se poursuivra sous Biden. Et par le nombre de motifs de destitution dont il fait l'objet, le nouveau président pourrait bien surpasser Trump.

Destitution de Biden N°1. Le cas de Giuliani est vivant et évolue.

Biden n'est pas encore passé par le processus d'investiture, que la "chasse aux sorcières" des associés de Trump bat déjà son plein.

Le barreau de l'État de New York a commencé à envisager non seulement d'expulser l'ancien maire de la ville de New York, Rudy Giuliani, mais aussi de lui retirer sa licence de juriste. Une enquête du personnel a été lancée à ce sujet.

Le NYSBA (New York State Bar Association) a déclaré lundi qu'aucun cas d'expulsion de ce type n'avait été envisagé depuis 1904. Cependant, le groupe a reçu de nombreuses pétitions concernant Giuliani et ses commentaires exhortant les partisans de Trump à lutter contre la collusion et la fraude électorales.

L'association du barreau a déclaré que sa charte interdit d'encourager le renversement du gouvernement. Quel cynisme dans les évaluations ! Giuliani, qui s'est battu pour des élections propres, a été accusé d'avoir appelé au renversement du gouvernement !

Autrefois l'avocat et le fonctionnaire le plus puissant de New York, Giuliani perdait de l’influence pour avoir soutenu Trump. L'ancien maire de New York a insisté sur le fait que le président était victime d'une fraude massive. Ses adversaires l'ont accusé d'utiliser le tribunal pour confirmer une conspiration sans fondement, a rapporté Bloomberg.

Malgré la persécution de Giuliani, la terre qu'il a recueillie sur Biden continue à prendre une vie propre. Dans une interview accordée le 14 janvier à Newsmax (USA), Marjorie Taylor Green, membre de la Chambre des Républicains, a déclaré ce qui suit à propos des perspectives de destitution de M. Biden :

"Greg Kelly (journaliste) : Est-ce que je comprends bien que vous avez des nouvelles importantes à partager ?

Marjorie Taylor Green : Oui, je voudrais annoncer au nom du peuple américain : nous devons tenir nos dirigeants responsables. Nous ne pouvons pas laisser un président abuser de son pouvoir pour être facilement acheté par des gouvernements étrangers - comme les compagnies énergétiques chinoises ou ukrainiennes. C'est pourquoi, le 21 janvier, je propose la candidature de Joe Biden pour sa mise en accusation.

Greg Kelly : Wow. Impeach Joe Biden le premier jour de sa présidence ? Il y a déjà une enquête en cours sur Hunter Biden, et puis il y a Joe. Comment cela fonctionnerait-il en pratique ? Vous êtes nouveau au Congrès (élu le 30 novembre 2020 - VO). De plus, vous êtes en minorité. Que se passe-t-il ensuite ? S'agit-il plutôt d'un geste symbolique, ou êtes-vous sérieux ?

Marjorie Taylor Green : Comme je l'ai dit, je suis convaincue que les fonctionnaires doivent s'attaquer aux problèmes. Et je ne peux pas imaginer que les Américains aient si peur d'un futur président Biden qu'ils recourent à la violence - comme ils l'ont fait au Capitole, ici à Washington. Nous ne tolérerons pas cela, et je ne cautionne pas ce genre de violence. Le peuple américain a besoin d'espoir. Les gens doivent savoir qu'il y a des républicains au Congrès qui sont prêts à se battre pour eux - et peu importe que nous soyons en minorité et que les chances soient contre nous. Nous devons demander des comptes aux gens. Il y a une cassette de Joe Biden qui dit qu'il va retenir un milliard de dollars de renflouement jusqu'à ce que son fils Hunter soit réglé. Et il y a une enquête non gouvernementale sur l'ordinateur portable de Hunter. Il y a des preuves qu'il recevait de l'argent de la Chine - les compagnies énergétiques de la Chine communiste. C'est une menace sérieuse pour notre pays si un homme avec un tel parcours d'abus est nommé président".

Il est fort probable que la première tentative de mise en accusation de Biden sur la base de documents de corruption ukrainiens sera rejetée. Mais il y a tellement de matériel qu'il y aura plusieurs tentatives.

Mais, bien sûr, la partie des républicains qui sont restés fidèles à Trump prépare une mise en accusation pour des motifs entièrement différents. Nous parlons de l'implication de Biden dans l'orchestration d'une fraude massive lors de l'élection présidentielle américaine de 2020.

Destitution de Biden N°2. "Et à l'homme sans loi, malheur. Car il y aura un châtiment pour les œuvres de ses mains".

Rachel Rodriguez, une femme de San Antonio, Texas, a été arrêtée et accusée de fraude électorale, de vote illégal, d'aide illégale au vote par e-mail, de possession illégale de bulletins de vote officiels et d'autres crimes, a annoncé le 13 janvier le procureur général du Texas, Ken Paxton. Chacun de ces actes illégaux est un crime au regard de la loi du Texas.

"Beaucoup continuent de soutenir que la fraude électorale n'existe pas. Mais nous sommes bien conscients que de telles affirmations sont trompeuses et fausses, et nous en avons reçu aujourd'hui de nouvelles preuves", a déclaré M. Paxton dans une déclaration.

"C'est une véritable victoire pour l'intégrité électorale et un message puissant à l'intention de quiconque tenterait de tromper les habitants du Texas, de leur voler leurs votes et de saper le processus électoral. Tous ces mécréants seront tenus pour responsables", a déclaré M. Paxton.

En octobre 2020, l'organisation de surveillance des élections Project Veritas a publié deux vidéos, disant qu'elles montraient Rodriguez orchestrant un vaste plan pour collecter illégalement des votes. Là, Rodriguez prétend travailler dans les commissions électorales des États et des comtés et faire pression sur les électeurs, manipuler les bulletins de vote, voter pour d'autres et soudoyer les électeurs.

"L'anarchie choquante et flagrante documentée est une fraude, dont mon bureau enquête continuellement sur les faits, afin de traduire les auteurs en justice", a déclaré M. Paxton.

Selon M. Paxton, l'enquête sur le système frauduleux est en cours et il appelle à la coopération de toute personne qui sait quelque chose sur le système pour coopérer à l'enquête.

Toujours au Texas, en octobre 2020, le bureau du shérif du comté de Denton a arrêté Zul Mirza Mohammed, 39 ans, pour avoir orchestré un système frauduleux de vote par correspondance. Mohammed a été accusé de 109 chefs d'accusation de fraude électorale. Il aurait utilisé une boîte aux lettres achetée illégalement pour recevoir et envoyer un grand nombre de bulletins de vote par correspondance, qu'il a remplis lui-même puis envoyés par la poste.

Il pourrait y avoir jusqu'à 24 millions d'inscriptions illégales ou inexactes sur les listes électorales des États, selon une analyse du Pew Research Center. Ces arrestations pourraient être suivies par d'autres dans d'autres États.

S'il existe des témoignages selon lesquels des instructions pour fraude ont été déposées par des dirigeants de l'équipe de campagne du parti démocrate, les motifs d'un deuxième type de mise en accusation seraient "à toute épreuve".

Destitution de Biden N°3. Provocation du 6 janvier et liquidation possible des témoins

Chaque jour qui passe depuis le 6 janvier, l'Amérique et le monde entier prennent de plus en plus conscience de la supercherie de la pseudo-tempête du Capitole. Trop de choses provoquent la méfiance et le sentiment de provocation à l'égard de ce qui s'est passé.

Et c'est là aussi qu'ont suivi les "morts étranges" des principaux participants à ces événements. Tout comme dans le scénario de l'assassinat de Kennedy où des dizaines de témoins clés ont été tués ou sont morts "bizarrement".

Le 9 janvier, Christopher Stanton Georgia, 53 ans, qui avait volé l'ordinateur portable de la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi lors de l'attaque du Capitole, a été retrouvé mort dans sa propre maison en Géorgie.

Georgia a été retrouvée mort dans le sous-sol de la maison de sa femme. Il était allongé dans une mare de sang. Les médecins légistes du comté de Fulton pensent que la cause de sa mort est un suicide, 11Alive et le rapport du Atlanta Journal-Constitution.

Les enquêteurs disent que l'homme est mort d'une blessure par balle à la poitrine. Les forces de l'ordre ont récupéré deux fusils semi-automatiques sur les lieux de l'incident.

Il est à noter que le même jour, également le 9 janvier, le policier Howard Liebengood, 51 ans, qui a participé à la répression des émeutes dans le bâtiment du Congrès, s'est suicidé.

Peu de temps s'est écoulé depuis la prise d'assaut du Capitole, mais les tragédies s'intensifient. Il ne faut pas être visionnaire pour se rendre compte qu'il y aura bientôt des fuites sur les véritables mécanismes de la provocation du 6 janvier. Et, par conséquent, les motifs d'une troisième option pour mettre en accusation Biden s'accumuleront.

Vladimir Ovchinsky

Vladimir Semyonovich Ovchinsky (né en 1955) est un célèbre criminologue russe, major général de milice à la retraite, docteur en droit. Avocat honoré de la Fédération de Russie. Ancien chef du bureau russe d'Interpol. Membre régulier du Club d’Izborsk.

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc.