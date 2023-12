John Dowland - Come ye heavy states of night (Second Book of Ayres, 1600)

Come ye heavy states of night,

Do my fathers spirit right,

Soundings baleful let me borrow,

Burthening my song with sorrow,

Come sorrow come her eyes that sings,

By thee are turnèd into springs.

Come you virgins of the night,

That in dirges sad delight,

Choir my anthems, I doe borrow

Gold nor pearle, but sounds of sorrow:

Come sorrow come her eyes that sings,

By thee are turnèd into springs.

Traduction française

Venez, lourds états de la nuit,

Faites droit à l'esprit de mes pères,

Laissez-moi emprunter des sons maléfiques,

En alourdissant mon chant de chagrin,

Que le chagrin vienne aux yeux de celle qui chante,

Par toi sont transformés en sources.

Venez, vierges de la nuit,

Qui dans les chants tristes se délectent,

Chantez mes hymnes, j'emprunte

De l'or et des perles, mais des sons de chagrin :

La douleur vient aux yeux de celle qui chante,

Tu les transformes en sources.