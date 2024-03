Terry Brown: Carnet de voyage - Les arbres de Sully

Carnet de Voyage : les Arbres de Sully

Première publication : 20 septembre 2023 par Terry Brown



Notes de voyage de la vraie France.

Alors que nous campions dans les Monts Lyonnais, nous avons visité le village voisin de Riverie. À côté de l'église se trouvait un vieux tilleul sur lequel était apposée une plaque racontant son horrible histoire. Pendant les guerres de religion au XVIe siècle, Riverie était un village huguenot dans une région catholique. Un jour, une force venue de la ville voisine de Lyon est entrée dans ce minuscule village et a assassiné tous les hommes et les garçons. Cette tragédie est aujourd'hui commémorée par la rue des Morts et par l'arbre, planté à la suggestion du duc de Sully, premier ministre d'Henri IV et lui-même huguenot, comme symbole de réconciliation et d'espoir pour l'avenir. Malheureusement, cet arbre est devenu malade et a dû être abattu.

À l'époque, je pensais qu'il s'agissait d'un exemple isolé. Je me suis trompé ! Au fil des années, nous avons trouvé de plus en plus d'exemples d'arbres solitaires plantés sur ordre du duc, dans des livres, sur des sites web, sur de vieilles cartes postales et dans nos contacts français. Certaines découvertes étaient tout à fait inattendues. Par exemple, une mention fortuite dans Wild Boy de Jill Dawson, un livre écrit comme un roman mais fondé sur l'histoire vraie de Victor qui a été découvert vivant à l'état sauvage dans les forêts de l'Aveyron à la fin du 18ème siècle, m'a amené à contacter l'archiviste de l'Institut national des enfants sourds à Paris. Elle m'a confirmé l'existence d'un orme dit de Sully dans leur enceinte. En 1903, il était lui aussi devenu malade et avait dû être abattu.

Tout cela m'a fait réfléchir. Ces arbres ne sont pas connus de tous. En effet, les habitants de Sully-sur-Loire (notre ville jumelle) m'ont assuré qu'ils n'existaient pas. Mais le duc a-t-il ordonné la plantation d'arbres commémoratifs dans toutes les communes de France ? Ce serait certainement dans l'ordre des choses, car il était économe des deniers publics et la plantation d'un arbre ne coûte pas grand-chose. Il s'agit bien sûr d'une histoire populaire, inscrite dans la mémoire collective des villageois et non écrite. C'est pourquoi nous essayons toujours de parler aux habitants lorsque nous voyons un arbre de Sully. Ce n'est pas difficile ; lorsque les habitants voient un couple d'Anglais ridiculement surexcités par leur arbre, ils sont toujours prêts à nous parler.

Les raisons invoquées pour ces arbres sont diverses, mais il semble qu'ils aient été plantés pour célébrer l'Édit de Nantes (1598), qui a apporté la paix après les guerres de religion, et pour offrir au village un autre centre que l'église ; après tout, c'est l'église qui posait problème. Ils ont été plantés à côté de l'église ou dans un lieu d'importance locale dans les hameaux. La plupart sont des tilleuls - le tilleul est un symbole de vérité, de guérison, de renouveau, de justice, de paix, etc. Leurs fleurs donnent une boisson apaisante et non alcoolisée. Beaucoup ont de vieux bancs en pierre sous lesquels les gens peuvent se reposer et discuter. Des plaques nous apprennent qu'ils sont devenus des centres communautaires, où l'on lisait des proclamations, où l'on célébrait des mariages et des baptêmes, où l'on organisait des marchés. Aujourd'hui encore, certaines communautés villageoises organisent un pique-nique annuel pour les habitants sous et autour de leur arbre.

Bien entendu, tous les arbres n'ont pas survécu et ceux qui ont survécu sont souvent endommagés. L'église se trouve généralement sur la partie la plus élevée d'un village et tout arbre planté près d'elle est un aimant pour la foudre. Un grand nombre de ces arbres ont été frappés par la foudre, souvent plus d'une fois. Nous connaissons aujourd'hui 270 de ces arbres, dont la plupart ont survécu, et nous en avons visité environ 150. Si certains ont été négligés par la communauté, beaucoup sont entretenus avec amour, avec des tuteurs qui soutiennent les branches, des rochers ou du béton qui stabilisent le tronc principal et des élingues métalliques qui soutiennent les branches en danger.

Je terminerai par un arbre dont la signification est clairement comprise par la communauté. En 1919, les habitants d'Esse (Charente) l'ont intégré à leur monument aux morts. La statue d'un Poilu mort repose sur le banc de pierre. Un menhir a été érigé contre l'arbre et porte les noms des hommes de la région tués pendant la Première Guerre mondiale. Le tout est entouré d'un cromlech. Il s'agit d'un mémorial de tristesse et de souvenir dans le contexte de la longue histoire du peuple français. La plaque de 1919 l'appelle leur "arbre séculaire de la paix" et je pense que c'est exactement ce qu'il faut.

À la retraite, Terry Brown a parcouru la France à bord de son Dandy et rédigé des récits de voyage, d'histoire de France et de littérature française pour de nombreuses publications. Accompagné de sa femme Eileen, il a séjourné dans 337 campings français répartis dans toutes les régions du continent. En outre, il a donné des conférences sur les arbres de Sully en France et en Angleterre et a contribué à la rédaction d'articles sur ces arbres dans diverses publications, dont "Le Courrier de la Nature"*, le magazine français pour la protection de la nature. Pour en savoir plus, visitez le site sullystrees.weebly.com.

Crédit photo principal : Arbre de Sully à Prevencheres (Lozère) qui a été frappé par la foudre © Terry Brown

Traduit de l'anglais par Rouge et Blanc avec DeepL.com

Source: https://francetoday.com/travel/carnet-de-voyage-the-sully-trees/

* NDLR: Point de Vue- Les arbres du duc de Sully par Terry Brown, Professeur d’anglais et d’éducation, voyageur francophile passionné. Traduit par Iris Petitjean, SNPN

https://www.snpn.com/produit/le-courrier-de-la-nature-n-305-septembre-octobre-2017/

CONSULTEZ AUSSI

The Duke of Sully and his Trees, par Terry Brown

Catalogue photographique

https://sullystrees.weebly.com/photo-gallery-des-arbres-de-sully.html

Terry Brown est décédé en 2023, la veille de Noël, à l'âge de 87 ans. Nos condoléances à sa vaillante épouse Eileen qui l'a accompagné dans sa vie, ses voyages et sa découverte amoureuse et attentive des arbres de Sully et de la vraie France.

The Duke of Sully and his Trees (2013)

https://pocombelles.over-blog.com/article-the-duke-of-sully-and-his-trees-le-duc-de-sully-et-ses-arbres-115365796.html

Des arbres et des gentilshommes

https://pocombelles.over-blog.com/2017/12/des-arbres-et-des-gentilshommes.html