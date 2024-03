La France d’aujourd’hui n’est qu’un accident dans la France de toujours.

Pierre-Olivier Combelles



La pensée remonte les fleuves.

C.F. Ramuz

Celui qui ne sait pas d'où il vient ne peut savoir où il va car il ne sait pas où il est. En ce sens, le passé est la rampe de lancement vers l'avenir.

Otto de Habsbourg-Lorraine (20 nov. 1912-4 juillet 2011)



Seul un peuple fort peut envisager l'avenir avec confiance.

Maréchal Mannerheim (1882-1946), Mémoires



Une race qui reprend intérêt à son histoire ancestrale ainsi qu'orgueil et fierté de son passé, est une race qui renaît, une race qui peut regarder l'avenir avec confiance.

Eric de Bisschop, Cap à l'Est - Première expédition Tahiti Nui / Tahiti - Santiago du Chili (6 novembre 1956-28 mai 1957). Paris, Plon, 1961.



Il faudrait tirer encore quelque chose de la noblesse. Puisqu’elle n’a plus la direction de la politique ni de l’armée, et n’est même plus un modèle du savoir-vivre, qu’elle justifie du moins son existence dans le service des Muses.

Ernst Jünger



Lorsque le monde est en paix, un homme de bien garde son épée à son côté.

Sun Tzu



Le critère du politique, c'est la définition de l'ennemi.

Carl Schmitt



S'il n'espère pas l'inespérable, il ne parviendra pas à le trouver.

En terre inexplorée, nul passage vers lui ne s'ouvre.

Héraclite d'Ephèse, Fragment 19.



La majeure partie de la philosophie politique depuis Platon s'interpréterait aisément comme une série d'essais en vue de découvrir les fondements théoriques et les moyens pratiques d'une évasion définitive de la politique.

Hannah Arendt, Condition de l'homme moderne, Calmann-Lévy, 1983, p. 285.



El mundo moderno no será castigado. Es el castigo.



El hombre moderno trata al universo como un demente a un idiota.



Después de ver el trabajo explotar y arrasar el mundo, la pereza parece madre de las virtudes.



Les riches ne sont inoffensifs que là où ils sont exposés au dédain d’une aristocratie.



Il n'est jamais trop tard pour rien de vraiment important.



Nicolás Gómez Dávila



Both Aymara and Mäori refer to the past as the time before us and the future as the time behind us.

In Mäori, the phrase i ngā wā o mua, literally the time before us refers to the idea that tikanga, correct traditions [from tika, correct] are handed to us from the past as part of an unbroken chain which, if we take the time to follow it, will lead us all the way back to the creation. The past is not a mystery, it is something that we can see, whereas the future, which is yet to come, is unpredictable, and as hard to see as something behind us.

In Aymara, qhipa pacha translates as behind time, which to speakers of English seems like the past, but which to the Aymara translates as the future, whereas nayra pacha, front time, refers to the past. In Aymara this understanding of time has even affected the body language of its speakers - Aymara speakers will often gesture forwards when talking about the back and point backwards when talking about the future.

The Selchie Warrior

Mai ke kai, mai ke' ola;

Mai ke kai, mai ke kupuna.

(From the sea comes life;

From the sea came los ancestors)

Hawaiian proverb





Ainsi en est-il du grand réveil, la mort, après lequel on dit de la vie, ce ne fut qu'un long rêve.

Tchouang tseu, Zhuangzi (Chap. II)



Your life has a limit but knowledge has none. If you use what is limited to pursue what has no limit, you will be in danger. If you understand this and still strive for knowledge, you will be in danger for certain! If you do good, stay away from fame. If you do evil, stay away from punishments. Follow the middle; go by what is constant, and you can stay in one piece, keep yourself alive, look after your parents, and live out your years.

Zhuangzi, III. Trad. Watson Burton



Si l'on s'attache à la voie de l'antiquité pour diriger l'existence d'aujourd'hui, on peut connaître l'origine primordiale; cela s'appelle démêler le fil de la Voie.

(Chapitre XIV)

TAO TÖ KING, LE LIVRE DE LA VOIE ET DE LA VERTU

Texte chinois établi et traduit avec des notes critiques et une introduction

par J. J.-L. DUYVENDAK (1889-1954)



Étudie seulement pour ton plaisir, ou la connaissance suffit à me satisfaire.

Tsukubaï (réceptacle d'eau de source) du Ryôan-ji de Kyoto





Personne ne cherche à tirer profit de son savoir; au contraire c'est un devoir des sages de partager ce savoir. Ils se sentiraient honteux de le monnayer, noblesse et sagesse obligent.

Michel Peissel, Les Royaumes de l'Himalaya.



Évidemment c'est un problème, l'argent, c'est le problème de tous ceux qui sont venus après le Sakodo*. Ca ne sert plus à rien de savoir attraper les phoques, il faut apprendre à attraper l'argent. Mais ce n'est pas le plus facile, car il faut changer quelque chose dans son coeur et renier tout ce que pensaient les vieux. Pour entrer dans le cycle de l'argent et espérer posséder un jour les nouvelles techniques, il faut mourir à soi-même et à ce que furent les siens. (p. 103)

* C'est dans le monde dangereux dont les Inuit par leurs techniques, pendant des siècles, ont triomphé, et qu'ils avaient conçu comme un ordre stable et équilibré que fit irruption le premier Européen en 1884. le Sakodo (comme on nomme Gustave Holm à Amassalik, d'un mot signifiant: celui qui a beaucoup d'armes et d'outils), messager de cette richesse occidentale qui s'accroît de la course accélérée et triomphale où l'entraîne le déséquilibre permanent de son système. (p. 65)

Robert Gessain, Ammassalik ou la civilisation obligatoire, Flammarion, Paris, 1969.



Les nombreuses maladies qui sévissent ailleurs, surtout dans les Cours, ne frappent ici que ceux que l'âge a déjà marqués. La jalousie ne jette pas ici ses regards obliques. La domination sur le prochain ne s'exerce pas, le noble ne règne sur aucun domaine. Les rois eux-mêmes ne troublent pas la paix du peuple par des affiches et des décrets, car ici le vice ne se manifeste pas encore. Le dur labeur qui fait les esclaves des grands et des petits est chose inconnue.

Carl von Linné, préface de sa Flora laponnica, 1737 (à propos des Lapons)



Il est indispensable de reconnaître qu'il n'existe plus de solution de continuité entre le monde « primitif » ou « arriéré » et l'Occident moderne. Il ne suffit plus, comme il suffisait il y a un demi-siècle, de découvrir et d'admirer l'art nègre ou océanien ; il faut redécouvrir les sources spirituelles de ces arts en nous-mêmes, il faut prendre conscience de ce qui reste encore de « mythique » dans une existence moderne, et qui reste tel, justement parce que ce comportement est, lui aussi, consubstantiel à la condition humaine, en tant qu'il exprime l'angoisse devant le Temps.

Mircea Eliade, Les Mythes du monde moderne (1953)



He who has seen life in his more original form will never forget what he has seen, and once he has left the infinite plains the memory becomes a shining revelation to him from which he can never tear himself away again. He has become an individual with double life, something of him has remained in the wilderness.

Kai Donner, Among the Samoyeds (1911-13) 1926



Cette vie solitaire, en des lieux si sauvages, a créé un type d'homme très particulier. Le trappeur d'Extrême-Orient est un homme physiquement solide et moralement sain, aguerri par une lutte pénible contre une nature primitive. Un grossier matérialisme s'unit en lui avec un amour puissant de la taïga, et le fatalisme avec le rêve. Il est sans crainte devant la vie et sans crainte devant la mort. Par son contact intime et permanent avec la nature, il est devenu poète, mystique et philosophe, participant à la fois de la nature du sauvage et de celle du penseur.

Nicolas Baïkov. Les bêtes sauvages de la Mandchourie.. Traduit du russe par Gustave Welter. Payot, Paris, 1939.



Comme l'homme fait partie de la nature, l'esprit de l'homme fait partie de l'Esprit de la Nature*.

Pierre-Olivier Combelles

* Nature: Cosmos. "Esprit de la Nature": Atman, "l'Âme universelle" de l'hindouisme.